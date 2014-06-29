Mobilite: Motorola Moto 360, LG G Watch, Android'in TV ve Otomobil macerası, Youtube'daki yenilikler ve dahası...

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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android Wear ile başlayacak akıllı saat devrimi ile Moto 360, LG G Watch ve Samsung Gear Live gibi akıllı saat devrimini, Android TV ve Android Auto'yu, Android L güncellemeleri ve Youtube'daki son gelişmeleri keyifli bir sohbet ile değerlendiriyorlar.