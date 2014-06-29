Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Motorola Moto 360, LG G Watch, Android'in TV ve Otomobil macerası, Youtube'daki yenilikler ve dahası...

5 yıl
60,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android Wear ile başlayacak akıllı saat devrimi ile Moto 360, LG G Watch ve Samsung Gear Live gibi akıllı saat devrimini, Android TV ve Android Auto'yu, Android L güncellemeleri ve Youtube'daki son gelişmeleri keyifli bir sohbet ile değerlendiriyorlar.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onbindolar 5 yıl en beğenilen
Moto 360 çok güzel duruyor
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordbahes2 5 yıl
"la olum sen daha evlenmedin hemen öyle atarlanma"
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasan.sonus 5 yıl
400 tl lik 1 hafta şarjı giden Sony Smartwatch 2 varken 700-900 tl lik şarjı 1 gün giden akıllı saati tercih etmek bence çok saçma olur. Sonuçta bu bir saat sürekli üzerimizde durucak olan bir cihaz
400 tl lik 1 hafta şarjı giden Sony Smartwatch 2 varken 700-900 tl lik şarjı 1 gün giden akıllı saati tercih etmek bence çok saçma olur. Sonuçta bu bir saat sür...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 5 yıl
Ender abi sesin biraz yüksek çıksın gürültülü mekanlarda duyulmuyorsun sesi açınca da Erdi abi'nin sesi ve ani çıkışları malum :)
Elinize sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProfXavier 5 yıl
Merhaba,
Moto360 'ın suya ve toza dayanıklılığı var mı?
Saygılar, sevgiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 5 yıl
Sizin programı gerçekten çok seviyorum.
Konudan sapmanız o kadar güzel ve içten oluyor ki.
Tam böyle konu sıkmaya başlıyor ve Ender bey öle birşey diyor ki konu bambaşka süper bir yere gidiyor.
Programı içten ve samimi yapmanız kalitesini arttırıyor.
Elinize sağlık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
lg g3 incelemesi ne zaman gelecek;
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melodileriyakar 5 yıl
Herkese merhaba ben erdi özüağ show yine dopdolu :) yalnız şu yorum yapmak için ne zaman giriş yapsam beni runtime error bebek sayfasına atmasa süper olacak, illa forum arayüzünde cevaplıyorum, yüzüm buruşuyo bak. emeğinize sağlık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 5 yıl
moto360 cikinca temin etmek isteyen olursa bana ulasin kasimda turkiyeye gonderebilirim. beni takip etmeye devam edin

teknokaptan

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 5 yıl
Buzdolabından tükenmez kaleme kadar herşeye işletim sistemi koymak microsoftun hayaliydi ama google'a nasip olacak galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
Akıllı Saat için apple da cihazını çıkarmadan hiçbirini düşünmem ama moto 360 güzel. Android Wear'ı arayüzünü çok beğenmedim samsungun tizeni bile daha hoş duruyor küçük ekrenda daha farklı birşey olmalı tanıtımlarda sürekli her yerden bişey var yukarı aşagı sağa sola çekiyorsun sonra başka birşeye basıyorsun çekiyorsun off yazarken bile sıkıcı daha basit birşey olsun yeter bence. müzik radio dinleyim mesajlara cevap vereyim, adım saysın hadi en fazla. Aramaya cevap vereyim yada aynı anda gelsin cebimde sessizken duyayım kolumdan çalsın bence bunlar güzel olur. Bakalım piyasaya çıksınlar denemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 5 yıl
Neden kakaniz var gibi kasilip durdunuz anlamadim. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver1978 5 yıl
Akıllı saatler telefonun bilgilendirme ekranın saate taşınmış hali oyuncaktan öte değil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 2 yıl
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,7b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,5b izlenme · 1 gün
38:34
Mobilite: Xiaomi Black Shark değerlendirmesi
8,2b izlenme · 1 yıl
44:43
Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası...
11,2b izlenme · 2 yıl
35:18
10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite
15,7b izlenme · 1 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,4b izlenme · 19 sa. yeni video
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
54:20
Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu
15,2b izlenme · 2 yıl
31:05
Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası
10,3b izlenme · 1 yıl
40:20
Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm
13,7b izlenme · 1 yıl
13:06
Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"
61,1b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
42:12
Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...
14,7b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2,1b izlenme · 1 gün
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim