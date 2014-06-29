Mobilite: Motorola Moto 360, LG G Watch, Android'in TV ve Otomobil macerası, Youtube'daki yenilikler ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android Wear ile başlayacak akıllı saat devrimi ile Moto 360, LG G Watch ve Samsung Gear Live gibi akıllı saat devrimini, Android TV ve Android Auto'yu, Android L güncellemeleri ve Youtube'daki son gelişmeleri keyifli bir sohbet ile değerlendiriyorlar.
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Elinize sağlık
Moto360 'ın suya ve toza dayanıklılığı var mı?
Saygılar, sevgiler
Konudan sapmanız o kadar güzel ve içten oluyor ki.
Tam böyle konu sıkmaya başlıyor ve Ender bey öle birşey diyor ki konu bambaşka süper bir yere gidiyor.
Programı içten ve samimi yapmanız kalitesini arttırıyor.
Elinize sağlık.
teknokaptan