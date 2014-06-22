Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası...

Haber Editörü
Mobilitenin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ keyifli sohbetleriyle mobil arenanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümde Nostalji bölümü kaldığı yerden devam ederken, Amazon Fire Phone'u, BB10 cihazlara uygulama dopingini, Galaxy Note 4 özelliklerini, Nokia Z Launcher uygulamasını ve THL'nin 5000 mAh kapasite pile sahip telefonunu değerlendiriyoruz.
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Reklam almak ayıp bir husus değil ki A markası olunca oluyorda Casper olunca neden olmuyor bırakın bu işleri adamlar işlerini yapsınlar masada Casper olsun Sony olsun Samsung olsun bunlara kafa yoracağınıza video içindeki konuya odaklanarak biz izleyicilere sunulan bilgilerden faydalanın eleştirilecek bir durumu yok o Casper dizüztü bilgisayarın orda durmasının ki zaten söylediler 2si1 ve mobilite Casper sponsorluğu ile yapılmakta...
MSN vardı o zamamlar Turkcell in GPRS ayarları ile Aveadan tüm gün MSN de durup günlük 2 kontör mü gitmedi çıt çıt açılan menteşesi üniversite hazırlık zamanında stres atma yolu mu olmadı. modlanmış WM 2k5 ve WM 6.0 ı SD kart üzerinden çalıştırp ROM lamaya girişler mi yapmadık hey gidi günler hey diyorum ...
elimde şuan duruyor ama bende de pil sorunlu ve 3 sene şiddetli kullanmamdan ötürü menteşe gevşedi ayrıca o zamanlar Bascuda vardı bascuda dan alınan cihazlar UK çıkışlı idi ve seride sorun vardı hep anakart patlıyordu ama ORANGE ispanyol çıkışlı Hepsiburada dan alınan cihazlarda hiç bir sıkıntı yoktu ...
birde benim cihaz mucizevi bir şekilde çağrı sırasında karşı taraftakinin sesini iletiyordu arayan arkadaşlarımın çoğunu bu şekilde yakalıyordum halbuki telefonu açmadığım halde inceden duyabiliyordum ...
velhasıl eminim ben dahil tüm MPx200 e gönül veren ve MPx200 ün akıllı cihazlar arasında farklı bir yeri bulunanları mutlu ettiğinizi düşünüyorum. Galaxy Nexus kullanmama rağmen açık ve net Mpx200 ü arıyorum..
sıralama olsa MPx200 ve Sony Ericsson P990i yi kesinlikle ilk sıralara koyarım özellikle P990i de ki ses yüksekliği ve berrak konuşma şuan birçok telefonda mevcut değil...