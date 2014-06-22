Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası...

Mobilitenin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ keyifli sohbetleriyle mobil arenanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümde Nostalji bölümü kaldığı yerden devam ederken, Amazon Fire Phone'u, BB10 cihazlara uygulama dopingini, Galaxy Note 4 özelliklerini, Nokia Z Launcher uygulamasını ve THL'nin 5000 mAh kapasite pile sahip telefonunu değerlendiriyoruz.

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