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Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası...

4 yıl
49b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ keyifli sohbetleriyle mobil arenanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümde Nostalji bölümü kaldığı yerden devam ederken, Amazon Fire Phone'u, BB10 cihazlara uygulama dopingini, Galaxy Note 4 özelliklerini, Nokia Z Launcher uygulamasını ve THL'nin 5000 mAh kapasite pile sahip telefonunu değerlendiriyoruz.
 

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ObjektifPoint.Net 4 yıl en beğenilen mkyb
Yandex

Bu arada Casper'dan kaç para aldıysanız söyleyinde biz verelim. Kocaman laptop masada reklam için duruyor.

Reklam almak ayıp bir husus değil ki A markası olunca oluyorda Casper olunca neden olmuyor
bırakın bu işleri adamlar işlerini yapsınlar masada Casper olsun Sony olsun Samsung olsun bunlara kafa yoracağınıza video içindeki konuya odaklanarak biz izleyicilere sunulan bilgilerden faydalanın eleştirilecek bir durumu yok o Casper dizüztü bilgisayarın orda durmasının ki zaten söylediler 2si1 ve mobilite Casper sponsorluğu ile yapılmakta...
YandexBu arada Casper'dan kaç para aldıysanız söyleyinde biz verelim. Kocaman laptop masada reklam için duruyor.Reklam...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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aceleciburak 4 yıl
nostalji köşesi için teşekkür ederim Ericsson R380w ten sonra ki ilk akıllı telefon deneyimim diyebilirm MPx200 için 3 seneye yakın kullanma şansım olmuştu önce WM2k2 ile çıkmıştı sonra 2K3 e terfi etmişti 132 Mhz lik işlemcisini 156 Mhz e OC mu etmedik TCPMP Player ile 176x220 çözünürlükte altyazı entegreli filmler videolar mı kesmedik ...
MSN vardı o zamamlar Turkcell in GPRS ayarları ile Aveadan tüm gün MSN de durup günlük 2 kontör mü gitmedi çıt çıt açılan menteşesi üniversite hazırlık zamanında stres atma yolu mu olmadı. modlanmış WM 2k5 ve WM 6.0 ı SD kart üzerinden çalıştırp ROM lamaya girişler mi yapmadık hey gidi günler hey diyorum ...
elimde şuan duruyor ama bende de pil sorunlu ve 3 sene şiddetli kullanmamdan ötürü menteşe gevşedi ayrıca o zamanlar Bascuda vardı bascuda dan alınan cihazlar UK çıkışlı idi ve seride sorun vardı hep anakart patlıyordu ama ORANGE ispanyol çıkışlı Hepsiburada dan alınan cihazlarda hiç bir sıkıntı yoktu ...
birde benim cihaz mucizevi bir şekilde çağrı sırasında karşı taraftakinin sesini iletiyordu arayan arkadaşlarımın çoğunu bu şekilde yakalıyordum halbuki telefonu açmadığım halde inceden duyabiliyordum ...
velhasıl eminim ben dahil tüm MPx200 e gönül veren ve MPx200 ün akıllı cihazlar arasında farklı bir yeri bulunanları mutlu ettiğinizi düşünüyorum. Galaxy Nexus kullanmama rağmen açık ve net Mpx200 ü arıyorum..
sıralama olsa MPx200 ve Sony Ericsson P990i yi kesinlikle ilk sıralara koyarım özellikle P990i de ki ses yüksekliği ve berrak konuşma şuan birçok telefonda mevcut değil...
nostalji köşesi için teşekkür ederim Ericsson R380w ten sonra ki ilk akıllı telefon deneyimim diyebilirm MPx200 için 3 seneye yakın kullanma şansım olmuştu önc...
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hasan.sonus 4 yıl




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mbald 4 yıl
Komiklik yapıcam diye muhabbeti çok uzatıyosunuz.
Yaptığınız espriler komik olsa tamam da komik olmayınca uzatmanın manası yok
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MilliyetTeknoloji 4 yıl
Amazon fire phone fiyatlarını 199$ a kadar çekmiş. Neredeyse Bedavaya Fire Phone
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WarSaw 4 yıl
ah Ender ah kapanışta 2 saniye rahat duramadın :))
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mortuary6 4 yıl
yaz veya kış fark etmez Mobilite her daim izlenir :D Çok yaşa Ender:D
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isacivak 4 yıl
Bir zipponun sesi; İki MPX200'ün kapak sesi...
Ey gidi mpx200,
Bende çalışan var bi tane hala. En çok sevdiğim telefonumdu. Her zaman tek geçerim.
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Fx_57,5 4 yıl
başkalarının ayakkabı kutularından milyondolarlar bizim gibi teknoloji bağımlılarının ayakkabı kutularından elektronik cihazlar ve faturaları çıkar
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Deagles48 4 yıl
HTC HD2 benim için en kötü cihazlar arasında olmuştu.. İlk çıktığı zamanlar iPhone 3GS'mi satıp 1.300'e HD2 almıştım tabi, o zamanlar Android romlar falan yoktu Wp 6.5 vardı oda bugüne kadar kullandığım en berbat işletim sistemiydi böyle güzel bir telefonu çok yazık etmişlerdi Wm 6.5 ile.

Hele'ki İOS'dan sonra ne markette bir uygulama nede oyun bulabilmiştim. Bulabildiklerimin çoğu'da berbat vaziyetteydi uygulamalar yan bile dönmüyordu bunu sağlamak için bile 3. parti uygulama gerekliydi.. Fotoğraf galerisi berbattı 2 saat thumbnail'ları yükleyemezdi. Müzik çalar'da arama özelliği bile yoktu bugün öyle bir işletim sistemi olsaydı beta sanılırdı.

2 ay dayanabildim ve 2 ay sonunda zorla 800tl'ye satmıştım telefonu en çok zarar ettiğim telefon olarak'ta tarihe geçti kendileri. Daha sonra Andorid Romlar çıkmaya başladı cihaz aldı başını gitti bilseydim veya hd2 android ile çıksaydı kesinlikle bu kadar erken satmazdım.
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onbea 4 yıl
Sohbetinizde komik ogeler olması cok guzel eglenceli guzel bir video hazırlamısınız ozellikle videonun sonu superdi :D.
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raceaway 4 yıl
ceviz kırdığım mpx200 üm aklıma geldi birden :D hey gidi günler hey :D
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Gece772 4 yıl
Yaşı büyük çocuklar nedir ya gaf yapmış
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Gece772
Gece772

Yaşı büyük çocuklar nedir ya gaf yapmış

Merak ettim de, ne gafı yapmış açıklar mısın? Çünkü devletimizde 5 yaşındaki kişi de çocuk, 17 yaşındaki kişi de çocuk konumunda.
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Elsa 4 yıl
Nokia'yı MS almasa neler olurdu adamların çok futuristik fikirleri vardı MS yazık etmez inşallah
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