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Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...

1 yıl
8,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftaki bölümde OnePlus 5T ve detayları, MediaTek'in üst seviye işlemci pazarına bir süre için ara vermesi, Face ID'nin güvenliği ve diğer konular var.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta yeni tanıtılan OnePlus 5T olmak üzere iPhone X'daki FaceID'nin ne kadar güvenli olduğundan Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da olacak soğutma sistemine kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. 

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3arbar 1 yıl en beğenilen
huawei mate10 hem 16:9 hemde çerçevesiz ekran. demekki çerçevesiz ekran için 18:9 olması gerekmiyormuş.
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uzays1z 1 yıl
Merhabalar;
Bence bu tüketici hakem heyetinin kararlarının aksine davranan ithalatçı ya da distribütörler hakkında daha sert yaptırımlar olmalı. İthalatı yasaklamak gibi.
Ben n11'in semers mağazasından mi4 aldım, telefona arıza yaptı ve delta servise gönderdim. Delta servis telefonu 40 günde tamir edip gönderemedi ve tüketici hakem heyetine başvurdum. Sonuç olarak firma tarafından ürünün bedelinin iadesine karar verildi.
Telefonu alalı 2 yıl, tüketici hakem heyeti kararı verileli 1.5 yıl oldu. Semers'i icraya vereli de 1 yıl oldu. Sonuç kocaman bir sıfır.
artık herhangi bir beklentim kalmadı. Bunlar yarın ithalatçı garantili telefon alan herkesin başına gelebilir. Herkesin kulağına küpe olsun diye yazdım.
Herkese iyi akşamlar.
Merhabalar;Bence bu tüketici hakem heyetinin kararlarının aksine davranan ithalatçı ya da distribütörler hakkında daha sert yaptırımlar olmalı. İthalatı yas...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Chlorohydrate 1 yıl
Şu 18:9 saçmalığından kurtulamayacağız orası belli ama bari söylem olarak şu saçmalığa matematiğimizi kullanıp 2:1'den 2 desek ya...
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mavizaman 1 yıl
face id tam bir fiyasko. herifler birde 3-5 yıl önce bir firmayı satın aldı buna yatırım yapıyordu falan deniyordu :D
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TheFuchs 1 yıl
https://www.guzel.com/urun/logitech-k400-plus-kablosuz-klavye-920-007149

kapıda ödeme ile sarın aldım. akıllı tv ve tabletim ile sorunsuzca kullanıyorum.
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NS_85 1 yıl
Sony, tasarım ve çerçeveden önce Türkiye'deki servislerini ve müşteri ilişkilerini düzeltmeli.
Eski ve köklü bir Sony kullanıcısı olarak Z3 Compact'ta yaşadığım ve hemen hemen her Z3 Compact kullanıcısının en az bir kez başına gelen ekranın kasadan ayrılma sorununu kronik sorun olarak görmeyip servis köşelerinde süründüren Sony Türkiye'nin umarsız tavrı sonrasında artık Sony telefon almıyorum ve aldırmıyorum.
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Fx_57,5 1 yıl
@Speed-Step mesut bey s8 ilk çıktığından beri youtube ve diğer video uygulamaları için tam ekrana sığdırma modu zaten vardı aylar sonra bunu tekrar yapan youtube.
zoom ile değil sağ tarafta çıkan ikon ile kırpılıp tam ekran yapılabiliyordu zaten
edit:erdi beyciğim düzeltmiş
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alidarkstone 1 yıl
Yaw arkadaş şu player'ı düzeltin artık. Sağ ok'a basınca donuyor sayfayı yenilemek gerekiyor.
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cyber518 1 yıl
Video formatının kesik kesik olmasıyla alakalı yaptığım yorum neden silinmiş? Donanımhaber iyice işin suyunu çıkarmaya başladı sansür konusunda.
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SONEKTRA 1 yıl cyber518
Ben de aynı konu hakkında yorum yazmıştım. Benimki de silinmiş ama Erdi abi özelden yorumum için teşekkür etmiş. Belki o yüzden kaldırmışlardır. Yine de hoş değil.
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benhuraxu 1 yıl
Mobilite şu an itibariyle 3316 kez izlenmiş. Birçok faydalı videoya bakıyorum 4000-5000 civarı izleniyor. Abuk subuk magazin videoları milyon kere izleniyor. Kimse neden yozlaştığımızı ve yerimizde saydığımızı boşuna sormasın.
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Megalıcı 1 yıl
mesut bey bu program yeni gelin gibi hiç konuşmadı yaw.
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3arbar 1 yıl en beğenilen
huawei mate10 hem 16:9 hemde çerçevesiz ekran. demekki çerçevesiz ekran için 18:9 olması gerekmiyormuş.
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DH Misafiri 1 yıl
Su videolari youtube de yayinlsaniz ne olucak bilmiyorum duzgun izleyemiyoruz bu playerde yayinlmakta ne buluyosunuz bilmiyorum
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