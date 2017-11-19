Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftaki bölümde OnePlus 5T ve detayları, MediaTek'in üst seviye işlemci pazarına bir süre için ara vermesi, Face ID'nin güvenliği ve diğer konular var.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta yeni tanıtılan OnePlus 5T olmak üzere iPhone X'daki FaceID'nin ne kadar güvenli olduğundan Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da olacak soğutma sistemine kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.
Paylaş Tweetle
Bence bu tüketici hakem heyetinin kararlarının aksine davranan ithalatçı ya da distribütörler hakkında daha sert yaptırımlar olmalı. İthalatı yasaklamak gibi.
Ben n11'in semers mağazasından mi4 aldım, telefona arıza yaptı ve delta servise gönderdim. Delta servis telefonu 40 günde tamir edip gönderemedi ve tüketici hakem heyetine başvurdum. Sonuç olarak firma tarafından ürünün bedelinin iadesine karar verildi.
Telefonu alalı 2 yıl, tüketici hakem heyeti kararı verileli 1.5 yıl oldu. Semers'i icraya vereli de 1 yıl oldu. Sonuç kocaman bir sıfır.
artık herhangi bir beklentim kalmadı. Bunlar yarın ithalatçı garantili telefon alan herkesin başına gelebilir. Herkesin kulağına küpe olsun diye yazdım.
Herkese iyi akşamlar.