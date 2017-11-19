Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftaki bölümde OnePlus 5T ve detayları, MediaTek'in üst seviye işlemci pazarına bir süre için ara vermesi, Face ID'nin güvenliği ve diğer konular var.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta yeni tanıtılan OnePlus 5T olmak üzere iPhone X'daki FaceID'nin ne kadar güvenli olduğundan Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da olacak soğutma sistemine kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.