Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite ilk defa ülke dışına çıkıyor ve izleyicilerine İspanya'dan sesleniyor. Türkiye'nin mobil teknoloji programının yeni bölümünde Nokia'nun yeni nesil akıllı telefonları Lumia 520 ve Lumia 720, HTC'nin 2013 model süper telefonu One, Nvidia'nın Tegra 4 işlemcili oyun konsolu Project Shield, Qualcomm tarafından dünyanın en hızlı akıllı telefon ve tablet işlemcisi olarak gösterilen Snapdragon 800 platformunun iddialı oyun performansını, Huawei, ZTE ve Alcatel'in yeni akıllı telefonları ile diğer gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ'ın (Twitter: @enderyldz) yorumlarıyla izliyoruz.
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7 Liralık sigaranın bile 5,5 Lirası vergi olan bir ülkede yaşıyoruz buna tonlarca örnek verilebilir.
Vergi oranlarımız cok uygun olsa eminimki teknolojide ilerleme çığır acar en cok kullanım oranlarına ulaşabilir.
Kim bilir belki bir gün.
Maybe One Day..
Ki bence özellikle Optimus F7 tam bir fiyat/performans telefonu olacak...
Ancak birkaç eleştirim olacak.
Her defasında mobil cihazları konsollarla kıyaslamanıza anlam veremiyorum.. Nedir bu konsollarla alıp veremediğiniz merak ediyorum
Ben hem galaxy s3 hemde ps3 sahibi birisi olarak ikisi arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum.. Bugün hangi mobil cihazda 5 saat aralıksız oyun oynayabilirsiniz.. Hangi mobil cihaz bir konsolun grafik detayını veya oynanış zevkini sunabilir..
Henüz en güçlü taşınabilir oyun konsolu olan vita bile ps3 ve xbox grafiklerini veremezken siz her telefon tablet muabbetinde konsol seviyesi grafik diyorsunuz.. Konsoldan kastınız ps1 ise ona birşey diyemem.Veya battle field 3 ile modern combatı aynı görüyorsanız onada sözüm yok.. Bence bırakın konsollar kendi işini tablet ve telefonlarda kendi işini yapsın.