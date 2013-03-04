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Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar...

6 yıl
6,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite ilk defa ülke dışına çıkıyor ve izleyicilerine İspanya'dan sesleniyor. Türkiye'nin mobil teknoloji programının yeni bölümünde Nokia'nun yeni nesil akıllı telefonları Lumia 520 ve Lumia 720, HTC'nin 2013 model süper telefonu One, Nvidia'nın Tegra 4 işlemcili oyun konsolu Project Shield, Qualcomm tarafından dünyanın en hızlı akıllı telefon ve tablet işlemcisi olarak gösterilen Snapdragon 800 platformunun iddialı oyun performansını, Huawei, ZTE ve Alcatel'in yeni akıllı telefonları ile diğer gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ'ın (Twitter: @enderyldz) yorumlarıyla izliyoruz.
 

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BBB 6 yıl en beğenilen
Vergilerle ilgili fikirlerinizi saklamadan paylaştığınız için .Teşekkürler.Belki birilerinin dikkatini çeker ve insafa gelirler artık.
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Captain MacMillan 6 yıl
Snapdragon S800 telefonlarda kullanılmaya başlandı bile.. hatta ZTE Grand Memo'da kullanıldı.
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zanile 6 yıl
Lumia 720 android olsa alırdım. ama win 8 pek mantıklı gelmiyor bana.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Video'da sorun mu var?
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saltooo 6 yıl
video bulunamıyor...
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erturk unal 6 yıl
xperia z'ye giydirmeler :)
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Prequel 6 yıl
Videonuz standart kalitede bile saatlerce yüklenmiyor yüklenince de iki saniye ileri aldığımızda baştan başlıyor yazıklar olsun!!!
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DH Misafiri 6 yıl
Vergi bir ülkenin gelişmişliğinin gösterir ,Gelişmesinde en büyük etkendir fakat
7 Liralık sigaranın bile 5,5 Lirası vergi olan bir ülkede yaşıyoruz buna tonlarca örnek verilebilir.
Vergi oranlarımız cok uygun olsa eminimki teknolojide ilerleme çığır acar en cok kullanım oranlarına ulaşabilir.
Kim bilir belki bir gün.
Maybe One Day..
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Schevko 6 yıl
LG de bir sürü yeni telefon tanıttı. Optimus G Pro haricinde pek kayda değer bulmadınız herhalde. En azından Mobilitede biraz bahsedilmesini umuyordum.
Ki bence özellikle Optimus F7 tam bir fiyat/performans telefonu olacak...
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DH Misafiri 6 yıl
Ya birşey dikkatimi çekti oturduğunuz koltuk sizin stüdyoda olan koltuk değilmi ispanyayamı götürdünüz :) sanırım ikea :) yine eğlenceli bir bölüm olmuş çok teşekkürler
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nedensiz07 6 yıl
Erdi abi bunca zorluğa rağmen program yapıp bize sunduğunuz için teşekürler..
Ancak birkaç eleştirim olacak.
Her defasında mobil cihazları konsollarla kıyaslamanıza anlam veremiyorum.. Nedir bu konsollarla alıp veremediğiniz merak ediyorum
Ben hem galaxy s3 hemde ps3 sahibi birisi olarak ikisi arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum.. Bugün hangi mobil cihazda 5 saat aralıksız oyun oynayabilirsiniz.. Hangi mobil cihaz bir konsolun grafik detayını veya oynanış zevkini sunabilir..
Henüz en güçlü taşınabilir oyun konsolu olan vita bile ps3 ve xbox grafiklerini veremezken siz her telefon tablet muabbetinde konsol seviyesi grafik diyorsunuz.. Konsoldan kastınız ps1 ise ona birşey diyemem.Veya battle field 3 ile modern combatı aynı görüyorsanız onada sözüm yok.. Bence bırakın konsollar kendi işini tablet ve telefonlarda kendi işini yapsın.
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DH Misafiri 6 yıl
Adamlar 8 cekirdekli mobil islemciden bahsediyor ki bu islemci telefon yaninda tablet ve notebooklarda da kullanilabiliyor. Simdi sorarim tartisama yaratanlara islemci de bir donanim degil midir ?
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