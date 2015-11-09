Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye. Peki fiyatlar makul mü, analimiz ve gündemdeki diğer pek çok gelişme Erdi Özüağ ve Mesut Çevik ile Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony Xperia Z5 ailesinin Türkiye lansmanı olmak üzere HTC One A9'un tuhaf fiyatlandırmasından, Huawei'in Kirin 950 işlemcisinden ve gündemdeki diğer pek çok konudan bahsediyor, iyi seyirler.
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note 5 varken niye z5 alıyım dediniz... kamerası ve 4k ekranı bir özellik değilmiş gibi lansettiniz.
Masaya edge+ koyduğunuzda gösteriyor dediniz bu yorum bilmiyorum size uyduğunu düşünmüyorum. Bu yorumu telefondan anlamayan gösteriş budalası birisi yapsa tamam derim. Ama sizden gerçekten beklemediğim bir yorumdu.
Kesinlikle ""mesut çevik sonyi sevmiyor"" diye saçma sapan bir düşüncede değilim ancak şaşırdığımı belirtmek isterim.
Sony telefonlarına en hızlı güncelleme veren ve bence android dünyasındaki en akıcı çalışan cihaz bence. Bunları göz önüne alırsak ve Z5 in özellikleride ortadayken note almak ne kadar mantıklı tartışılır.
Note zaten kaleminden dolayı bence ayrı bir kategoride ama konu notedan açıldığı için onu örnek gösterdim.
Daha bilimsel derken? :) Bu az bilimsel hali mi?
4-5 gündür kullanıyorum.Videodaki cihazda problem olduğu belli.Hiç böyle sorunla karşılaşmadım.Ayrıca bu tür videoları pek fazla dikkate almamak lazım...
sony z5 premıum 1899 a verse bu seferde mesut bey dıyecektıkı,sımdı 200 altında olunca masaya koyup fıyatını soleyınce ucuz telefonu verecek buda olumsuz dıyecek acıklayamacayk falan.
sonye gomup,htcyı mukemmel falan ses ıcın super en ıyısı falan derken ,erdıcım yıne kulaklık kesın verılmesı gereklıydı derken yıne mesut yalnız ıcındekı kulaklıklar baya ıs yapıor dıye kesıp kaynatıor,z5premıumun kulaklarını denedınde hıcmı ıs gormuyor peki.
vıdeoyu adım adım ızlerken yukardan asagı bu yazdıklarımı okuyan barız antıpropagandayı anlayacaklardır zaten.
Ya megapıksel,cekırdek,2000lıra,baslar,tizler,çıpsetler v.b hersey bır yanada bu sony sana netti Mesut bey kardeşim.Dırekt soyle sende rahatla bızde rahatlayalım.
2 yıldır var. Alışveriş yaptım. Gayet güvenli.
Bu gerçekten ptt kuruluşu mu ya ilk defa duydum
Edit.sony telefon kullanıyorum
Tsarım görecelidir ,bence samsungtan ve htc den daha hoş görünüşe sahip.Kullanımı arayüzüde samsunga göre basit ve hoş.