Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye. Peki fiyatlar makul mü, analimiz ve gündemdeki diğer pek çok gelişme Erdi Özüağ ve Mesut Çevik ile Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony Xperia Z5 ailesinin Türkiye lansmanı olmak üzere HTC One A9'un tuhaf fiyatlandırmasından, Huawei'in Kirin 950 işlemcisinden ve gündemdeki diğer pek çok konudan bahsediyor, iyi seyirler.