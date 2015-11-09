Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası...

4 yıl
36,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye. Peki fiyatlar makul mü, analimiz ve gündemdeki diğer pek çok gelişme Erdi Özüağ ve Mesut Çevik ile Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Sony Xperia Z5 ailesinin Türkiye lansmanı olmak üzere HTC One A9'un tuhaf fiyatlandırmasından, Huawei'in Kirin 950 işlemcisinden ve gündemdeki diğer pek çok konudan bahsediyor, iyi seyirler. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enolism 4 yıl en beğenilen
Video başında çıkan reklamların ses düzeyi aşırı fazla. Videoları her açtığımda ödüm kopuyor. BUndan sadece ben mi rahatsızım bilmiyorum ama reklam seslerini biraz düşürürseniz daha iyi olur sanki
Video başında çıkan reklamların ses düzeyi aşırı fazla. Videoları her açtığımda ödüm kopuyor. BUndan sadece ben mi rahatsızım bilmiyorum ama reklam seslerini bi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 4 yıl
Reklam gibi olmasın ama resmi garantili Z5 2299 tl, Z5 Compact 1899 tl ptt avmde... epttavm.com/...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 4 yıl
Mesut Bey genelde yorumlarınızı desteklerim ancak bu sefer maalesef destekleyemeyeceğim.
note 5 varken niye z5 alıyım dediniz... kamerası ve 4k ekranı bir özellik değilmiş gibi lansettiniz.
Masaya edge+ koyduğunuzda gösteriyor dediniz bu yorum bilmiyorum size uyduğunu düşünmüyorum. Bu yorumu telefondan anlamayan gösteriş budalası birisi yapsa tamam derim. Ama sizden gerçekten beklemediğim bir yorumdu.
Kesinlikle ""mesut çevik sonyi sevmiyor"" diye saçma sapan bir düşüncede değilim ancak şaşırdığımı belirtmek isterim.
Sony telefonlarına en hızlı güncelleme veren ve bence android dünyasındaki en akıcı çalışan cihaz bence. Bunları göz önüne alırsak ve Z5 in özellikleride ortadayken note almak ne kadar mantıklı tartışılır.
Note zaten kaleminden dolayı bence ayrı bir kategoride ama konu notedan açıldığı için onu örnek gösterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 4 yıl
ONIONBUD
Arkadaslar, oğlum kompositör lük okuyor.Noise cancellation olayı var mı tlf unun kulaklığında dedim.Yanıt Aman olmasın.Sürekli ve periyodik seslerde akustik yoğunluğu ters faz üreterek + yönde algıladığı seslerin aynısını ters - yönde üreterek yıkıcı girişimle sıfırlıyor.Kulağa zararlı. dedi.Bilginize ..Ses mühendisliği okuyan bir üyemiz varsa daha bilimsel açıklayabilir.

Daha bilimsel derken? :) Bu az bilimsel hali mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
impreza2004 4 yıl
z5 compact ölü doğmuş aşağıdaki videoyu incelerseniz lag probleminden bahsediyor sanırım bu telefonda snapdragon 810 kullandıklarından kaynaklanıyor boşuboşuna bekledik herhalde bu telefonda alınmayacak galiba youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderbolt 4 yıl impreza2004
impreza2004
z5 compact ölü doğmuş aşağıdaki videoyu incelerseniz lag probleminden bahsediyor sanırım bu telefonda snapdragon 810 kullandıklarından kaynaklanıyor boşuboşuna bekledik herhalde bu telefonda alınmayacak galiba youtube.com/...

4-5 gündür kullanıyorum.Videodaki cihazda problem olduğu belli.Hiç böyle sorunla karşılaşmadım.Ayrıca bu tür videoları pek fazla dikkate almamak lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crauls 4 yıl
Mesut cevık yıne sonye gommeye calısmıs,sony nın telefonu masaya koyunca anlatmak zorunda kalınıyormuss peehh,aslında genelde sony musterısının oyle bır kompleksı yoktur.Vıdeoda denıldıgı gıbı samsung s6 edge kendısı goruntude havalıdır,dısı janjanlı ıcı tırt,sonyde ıse aksı bı durum var ıcerıkten teknıkten bılen tuketıcı genelde sony alır,o yzuden anlatsada anlayamacagı ıcın samsung tuketıcısıne nefesını yormaz.4K ne kadar ıse yarayacakkı denmıs,samsungtakı yandakı ekranımsı uzantı ne kadar ıse yarıyor onu sorayım.Ozetle samsung dıs goruntude aaa galaxynın yenısı cıkmıs hemen alayım tuketıcı profılıdır,sony tuketıcısı ıse neye,nıcın o parayı verdıgını bılerek alan tuketıcı profılıdır.Sagolsun devletımız kutu ıcındekı kulaklıgıda vergılendırıyor,tam Mesut bey g4 u ornek verırkenn Allahtan Erdıcım onlarda kutudan cıkardı dıyınce,mesutun yuzundekı ıfade ve cayı yudumlaması cok hosuma gıttı.

sony z5 premıum 1899 a verse bu seferde mesut bey dıyecektıkı,sımdı 200 altında olunca masaya koyup fıyatını soleyınce ucuz telefonu verecek buda olumsuz dıyecek acıklayamacayk falan.

sonye gomup,htcyı mukemmel falan ses ıcın super en ıyısı falan derken ,erdıcım yıne kulaklık kesın verılmesı gereklıydı derken yıne mesut yalnız ıcındekı kulaklıklar baya ıs yapıor dıye kesıp kaynatıor,z5premıumun kulaklarını denedınde hıcmı ıs gormuyor peki.

vıdeoyu adım adım ızlerken yukardan asagı bu yazdıklarımı okuyan barız antıpropagandayı anlayacaklardır zaten.

Ya megapıksel,cekırdek,2000lıra,baslar,tizler,çıpsetler v.b hersey bır yanada bu sony sana netti Mesut bey kardeşim.Dırekt soyle sende rahatla bızde rahatlayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 4 yıl
deoksiriboz1000
XtrudReklam gibi olmasın ama resmi garantili Z5 2299 tl, Z5 Compact 1899 tl ptt avmde... epttavm.com/...
Bu gerçekten ptt kuruluşu mu ya ilk defa duydum

2 yıldır var. Alışveriş yaptım. Gayet güvenli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1000 4 yıl
Xtrud
Reklam gibi olmasın ama resmi garantili Z5 2299 tl, Z5 Compact 1899 tl ptt avmde... epttavm.com/...

Bu gerçekten ptt kuruluşu mu ya ilk defa duydum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 4 yıl
Reklam gibi olmasın ama resmi garantili Z5 2299 tl, Z5 Compact 1899 tl ptt avmde... epttavm.com/...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 4 yıl
Videoyu izleyemedim. Lg v10 var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 4 yıl
Yahu arkadaş bu videoların mobil sürümde tam ekran yap tuşu nerede?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Sony telefonların tasarımı hoş durmuyor ve kullanışlı değil samsung bile bu sorunu aşmışken sonynin 1 adım ileri gidememesi saçmalık.Şuan samsung apple yerine sony kullanmak isteyen bir yığın insan vardır ama onlara göre telefon üretmiyor sony
Edit.sony telefon kullanıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Sony telefonların tasarımı hoş durmuyor ve kullanışlı değil samsung bile bu sorunu aşmışken sonynin 1 adım ileri gidememesi saçmalık.Şuan samsung apple yerine sony kullanmak isteyen bir yığın insan vardır ama onlara göre telefon üretmiyor sony

Tsarım görecelidir ,bence samsungtan ve htc den daha hoş görünüşe sahip.Kullanımı arayüzüde samsunga göre basit ve hoş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
38:00
Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm
15,1b izlenme · 1 yıl
45:13
Sony Mobile, Türkiye'den çıkıyor mu? l Mobilite
13,3b izlenme · 11 ay
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
29:24
Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite
15,4b izlenme · 1 yıl
42:12
Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...
14,7b izlenme · 2 yıl
22:16
Mobilite: iPhone'a zam geldi
19,5b izlenme · 10 ay
44:22
Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite
15,8b izlenme · 1 yıl
35:04
LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite
9,9b izlenme · 1 yıl
34:56
Mobilite: iPhone X'un Türkiye çıkış tarihi ve dahası...
11,5b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
37:20
Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite
13,9b izlenme · 10 ay
47:45
LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite
8,1b izlenme · 1 yıl
54:20
Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu
15,2b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim