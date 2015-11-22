Mobilite: Vestel Venus 3 ve fiyatını yorumladık, LG V10 izlenimlerimiz ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çinlilerin sunduğu 90$'lık yeni telefon, 3GB RAM ile geliyor. Lenovo'nun yeni telefonu Vibe X3 özellikle müzik dinlemeyi seven teknoloji kullanıcıları cezbedecek gibi. Hepsi ve dahası Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, incelemesini Türkiye'de ilk defa yayınladığımız Vestel Venus 3'ü ve fiyatını yorumluyor, iPad Pro, Nexus 5X ve LG V10'la ilgili ilk izlenimlerini paylaşıyor, ses odaklı telefonlardan 90$'lık yeni ve iddialı telefonlara kadar mobil dünyanın nabzını tutuyorlar.
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Objektifliğinize daima hayranım, iyi ki varsınız. Diğer siteler sanki para alıyormuşçasına elde olan kamerayla inceleme yapıyorlar sanki ilkokul çocuğu gibi. Siz ise en ufak bir fırsatta tripotu kurup profesyönel ve objektif bir editörlük yapıyorsunuz. Sizi takip eden binlerce kişi adına teşekkürler.
Lg konusunda halihazırda g4 kullanıyorum bana 1600 tl ye geldi lg tr garantili inanın çok başarılı bir cihaz ki eminim v10 da öyledir g4 almamış olsaydım mutlaka v10 alırdım arasında bir iki fark dışında pek bişey olmadığından g5 i görmek istiyorum.
Bu günkü mobilite için genel kanım sizleri tebrik etmek istiyorum Mesut Bey ve Erdi Bey çoğu editör sizin gibi açık sözlü ve iyi niyetli değil vestel konusunda son kullanıcının, kendi vatandaşınızın arkasında duruyorsunuz bizim sıkıntılarımızı birebir ağızdan iletiyorsunuz umarım bu şekilde devam eder.
Tekrar teşekkür ederim iyi günler
LG her sene bir şey üzerinde yoğunlaşıp telefonlarını geliştirmeye devam ediyor.