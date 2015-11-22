Mobilite: Vestel Venus 3 ve fiyatını yorumladık, LG V10 izlenimlerimiz ve dahası...

Çinlilerin sunduğu 90$'lık yeni telefon, 3GB RAM ile geliyor. Lenovo'nun yeni telefonu Vibe X3 özellikle müzik dinlemeyi seven teknoloji kullanıcıları cezbedecek gibi. Hepsi ve dahası Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, incelemesini Türkiye'de ilk defa yayınladığımız Vestel Venus 3'ü ve fiyatını yorumluyor, iPad Pro, Nexus 5X ve LG V10'la ilgili ilk izlenimlerini paylaşıyor, ses odaklı telefonlardan 90$'lık yeni ve iddialı telefonlara kadar mobil dünyanın nabzını tutuyorlar.