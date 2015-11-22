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Mobilite: Vestel Venus 3 ve fiyatını yorumladık, LG V10 izlenimlerimiz ve dahası...

4 yıl
34,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerin sunduğu 90$'lık yeni telefon, 3GB RAM ile geliyor. Lenovo'nun yeni telefonu Vibe X3 özellikle müzik dinlemeyi seven teknoloji kullanıcıları cezbedecek gibi. Hepsi ve dahası Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, incelemesini Türkiye'de ilk defa yayınladığımız Vestel Venus 3'ü ve fiyatını yorumluyor, iPad Pro, Nexus 5X ve LG V10'la ilgili ilk izlenimlerini paylaşıyor, ses odaklı telefonlardan 90$'lık yeni ve iddialı telefonlara kadar mobil dünyanın nabzını tutuyorlar.
 

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pranis 4 yıl en beğenilen
Tüketiciye hem posta koyup hem ürünümüz satmıyor diyen bir marka "VESTEL" fiyaskoların markası. Ülkenin üzerinde büyük bir kambur. Daha çok amacın vergi kaçırmak ve kâr odağı olduğu bir firma. Vestel alma, aldırma.
Objektifliğinize daima hayranım, iyi ki varsınız. Diğer siteler sanki para alıyormuşçasına elde olan kamerayla inceleme yapıyorlar sanki ilkokul çocuğu gibi. Siz ise en ufak bir fırsatta tripotu kurup profesyönel ve objektif bir editörlük yapıyorsunuz. Sizi takip eden binlerce kişi adına teşekkürler.
Tüketiciye hem posta koyup hem ürünümüz satmıyor diyen bir marka "VESTEL" fiyaskoların markası. Ülkenin üzerinde büyük bir kambur. Daha çok amacın vergi kaçırma...
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fatalrhymex 4 yıl
Vestel konusunda sanırım herkes hemfikir. Bu fiyata bu (teknolojinin en son nesi varsa koyulan!) telefon imkansız satmaz. En fazla evkur misali senetle 24 ay boyunca gariban bilgisiz vatandaşımıza satılabilir.
Lg konusunda halihazırda g4 kullanıyorum bana 1600 tl ye geldi lg tr garantili inanın çok başarılı bir cihaz ki eminim v10 da öyledir g4 almamış olsaydım mutlaka v10 alırdım arasında bir iki fark dışında pek bişey olmadığından g5 i görmek istiyorum.
Bu günkü mobilite için genel kanım sizleri tebrik etmek istiyorum Mesut Bey ve Erdi Bey çoğu editör sizin gibi açık sözlü ve iyi niyetli değil vestel konusunda son kullanıcının, kendi vatandaşınızın arkasında duruyorsunuz bizim sıkıntılarımızı birebir ağızdan iletiyorsunuz umarım bu şekilde devam eder.
Tekrar teşekkür ederim iyi günler
Vestel konusunda sanırım herkes hemfikir. Bu fiyata bu (teknolojinin en son nesi varsa koyulan!) telefon imkansız satmaz. En fazla evkur misali senetle 24 ay b...
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NeroWin 4 yıl
LG telefon üretiminde kimi değiştirdiyse, LG G3'le otofokusu, LG G4'de arka kamerayı, LG V10'la ses sistemini ve ön kamerayı çözdüler. LG G5 ile de tasarımı çözecek gibiler.

LG her sene bir şey üzerinde yoğunlaşıp telefonlarını geliştirmeye devam ediyor.
LG telefon üretiminde kimi değiştirdiyse, LG G3'le otofokusu, LG G4'de arka kamerayı, LG V10'la ses sistemini ve ön kamerayı çözdüler. LG G5 ile de tasarımı çö...
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Final Getsuga Tenshou 4 yıl
Adamsın Erdi hocam.
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ibrahimdnzz 4 yıl
Vestel alınır mi ya! Çöp oğlu çöp!!
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Al-Tair 4 yıl
Vestelin o çöp telefonlarına verilmez o kadar para venüse vereceğim paranın üstüne biraz daha koyar G4 alırım en kötü güncelleme desteği var. Sözde Venüs 5.5 lere Android Lolipop verilecekti 1 yıl oldu hala gelicek.
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kucukyenici 4 yıl
Lenovo Vibe X3 güzel bir cihaz olmuş. Uygun fiyatla Türkiye'ye gelirse memnun oluruz. Fotoğraflarında gözüktüğü üzere sanki üzerinde Kızılötesi bağlantısı da var gibi ama herhalde gerçeği yansıtmıyor! Belki pro modelinde eklerler.
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DH Misafiri 4 yıl
bende çakma samsung galaxy note 4 var bu telefona 10 basar
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mamuku 4 yıl
Lg v10 6aya kadar 2000 tl ye duser su anki fiyat tartismasi biraz erken bence cogu firma bunu yapiyor yoksa lg de note 5 i biliyor galaxi s6 nin 1900 e s6 edge nin 2250 ye kadar bulunabildigini g4 u kendileri 1800 e satiyor lar su akar yolunu bulur v10 da fiyatini son kullanici takdiri neyse o
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mamuku 4 yıl
Lenovo vibe shot galaxi a8 ve xperia m5 kamera ve performans karsilastirma li orta direk sinif in kirali belli olsun arada kaliyoruz lenovo 1380 tl a8 1700 tl m5 1500 tl hangisi alinicak cihaz sirf 4k video cekiyor diye gonlum m5 e kayiyor siz ne dersiniz
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yakmac 4 yıl
zorlu holding de eski bir çalışanı olarak, söyleyebilceğim gerçek 1 e 10 kazanmak adına yapılır telefonda bu mümkün değil zaten.telefon pazarında kepenk kapatır. işçilerininde hiç birinin gözünün yaşına bakmadan sokağa atıcaktır. deneyim gerçektir şuan kendi bünyesinde tekstilde çalıştabilecek elaman bulamıyor. 10-11 ay çalıştırp tazminat hak etmesin diye çıkarıyor.allah kimseyi bu zorlu bünyesinde çalıştırmayı nasip etmesin.
1 Yanıt Yanıtla +11
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asdfzxcv12 4 yıl yakmac
yakmac
zorlu holding de eski bir çalışanı olarak, söyleyebilceğim gerçek 1 e 10 kazanmak adına yapılır telefonda bu mümkün değil zaten.telefon pazarında kepenk kapatır. işçilerininde hiç birinin gözünün yaşına bakmadan sokağa atıcaktır. deneyim gerçektir şuan kendi bünyesinde tekstilde çalıştabilecek elaman bulamıyor. 10-11 ay çalıştırp tazminat hak etmesin diye çıkarıyor.allah kimseyi bu zorlu bünyesinde çalıştırmayı nasip etmesin.

Ya abartmayın arkadaş. Milli bir değer zorlu grup . Sahip çıkın. Yerden yere vurmayın. Bu kadar düşman olmayın. Yapsan suçlusun yapmasan suçlusun bu klavye delikanlılarına. Kimden nerden ne kadar para alıyorsunuz bu hükümet düşmanlığı icin milli değerleri baltalamak için . Olmamış de geç. İftira atma yalan söyleme
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XPerience 4 yıl
Vestel'i her şeye rağmen yapıcı eleştirebilmişsiniz tebrik ederim. Ama hiçbirini hak etmiyorlar. Yerden yere vurmak gerekiyor. Yoksa bunlar "yerli" diye milleti kandırmaya devam edip ekmek yemeye devam ederler. Telefon üretimi aptal, fiyatlandırma aptal, yöneticileri komik. Meitu bile bunlardan daha değerli.
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bkaramanb 4 yıl
Vestel venüs çöppppp
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