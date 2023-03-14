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    Poco X5 ve Poco X5 Pro neler sunuyor? Şaşırtan detaylar var!

    Bu videoda Poco X ailesinin yeni üyeleri Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5G modellerinin detaylarına yakından bakıyoruz. Özellikleriyle farklı bütçelerde dikkat çekebilecek bu telefonları nasıl buldunuz?

    Poco markası Poco X3 serisiyle birlikte ciddi bir ün kazanmış ve güzel satış rakamları elde etmişti. Bu doğrultuda marka X ailesine düzenli olarak yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Bu videodaki konuklarımız Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5 modeli oluyor. Farklı fiyatlarda farklı ihtiyaçlara hitap edebilen bu telefonları sizler nasıl buldunuz?

    Ürünleri satın almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

    POCO X5 Pro 5G

    POCO X5 5G

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    • 00:00 Giriş
    • 00:16 Kutu içeriği
    • 01:20 Tasarım
    • 06:40 Ekran özellikleri ve deneyimler
    • 09:52 İşlemci özellikleri ve testler
    • 12:24 X5 PRO PUBG Testi
    • 12:38 X5 PUBG Testi
    • 13:05 Kamera özellikleri
    • 14:43 Kamera sonuçları
    • 16:03 4K 30 FPS X5 Pro Video
    • 16:18 1080P 30 FPS X5 Video
    • 16:32 Ön Kamera 1080P 30 FPS Video
    • 17:04 Batarya özellikleri
    • 18:02 Hoparlör özellikleri ve testi
    • 19:07 Genel değerlendirme ve kapanış
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