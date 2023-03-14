Poco X5 ve Poco X5 Pro neler sunuyor? Şaşırtan detaylar var!

Poco markası Poco X3 serisiyle birlikte ciddi bir ün kazanmış ve güzel satış rakamları elde etmişti. Bu doğrultuda marka X ailesine düzenli olarak yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Bu videodaki konuklarımız Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5 modeli oluyor. Farklı fiyatlarda farklı ihtiyaçlara hitap edebilen bu telefonları sizler nasıl buldunuz?
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- 00:00 Giriş
- 00:16 Kutu içeriği
- 01:20 Tasarım
- 06:40 Ekran özellikleri ve deneyimler
- 09:52 İşlemci özellikleri ve testler
- 12:24 X5 PRO PUBG Testi
- 12:38 X5 PUBG Testi
- 13:05 Kamera özellikleri
- 14:43 Kamera sonuçları
- 16:03 4K 30 FPS X5 Pro Video
- 16:18 1080P 30 FPS X5 Video
- 16:32 Ön Kamera 1080P 30 FPS Video
- 17:04 Batarya özellikleri
- 18:02 Hoparlör özellikleri ve testi
- 19:07 Genel değerlendirme ve kapanış