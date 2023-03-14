Poco X5 ve Poco X5 Pro neler sunuyor? Şaşırtan detaylar var!

Bu videoda Poco X ailesinin yeni üyeleri Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5G modellerinin detaylarına yakından bakıyoruz. Özellikleriyle farklı bütçelerde dikkat çekebilecek bu telefonları nasıl buldunuz?

Poco markası Poco X3 serisiyle birlikte ciddi bir ün kazanmış ve güzel satış rakamları elde etmişti. Bu doğrultuda marka X ailesine düzenli olarak yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Bu videodaki konuklarımız Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5 modeli oluyor. Farklı fiyatlarda farklı ihtiyaçlara hitap edebilen bu telefonları sizler nasıl buldunuz?

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POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

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00:00 Giriş

00:16 Kutu içeriği

01:20 Tasarım

06:40 Ekran özellikleri ve deneyimler

09:52 İşlemci özellikleri ve testler

12:24 X5 PRO PUBG Testi

12:38 X5 PUBG Testi

13:05 Kamera özellikleri

14:43 Kamera sonuçları

16:03 4K 30 FPS X5 Pro Video

16:18 1080P 30 FPS X5 Video

16:32 Ön Kamera 1080P 30 FPS Video

17:04 Batarya özellikleri

18:02 Hoparlör özellikleri ve testi

19:07 Genel değerlendirme ve kapanış

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