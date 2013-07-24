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Mobilite: Windows 8.1, Galaxy S4 Mini,Tegra 4'lü ZTE Geek U988S, LG Optimus Pro ve dahası...

6 yıl
6,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümü yine gündemde yer alan önemli konularla dopdolu. Windows 8.1 Ağustos ayında son sürüme ulaşacak, azalan dizüstü bilgisayar satışları, Lenovo Yoga 11RT için yolun sonu, Galaxy S4 Mini'ye çift sim kartlı kardeş, Tegra 4'ün telefonlarla buluşması, LG Optimus G Pro'nun Avrupa yolculuğu ve çok daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın keyifli sohbetiyle ekranlarınıza geliyor.
 

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BekleGeliyorum 6 yıl en beğenilen
Ender reis şu kameraya kız keser gibi bakma ne olur
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fx57 6 yıl
Merhaba,
Motorola Moto X önümüzdeki hafta lanse edilecek dolayısıyla değerlendirmeyi gelecek haftaki bölüme bıraktık. Çok kapsamli bir Moto X değerlendirmesi yapacağız gelecek haftaki bölümde.
Teşekkür ederim.
Merhaba,Motorola Moto X önümüzdeki hafta lanse edilecek dolayısıyla değerlendirmeyi gelecek haftaki bölüme bıraktık. Çok kapsamli bir Moto X değerlendirmesi ...
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1 Avatar
iboak 6 yıl
mobilite yi ilk başladığı günden beri bakıyorum ve çok seviyorum bu bölümde çok güzel olmuş.
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Mr. Blacktree 6 yıl
Video bulunamadı diyor.
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abuzerbaba 6 yıl
Lg den uzak durun
Ocak ayında lg l9 telefonunu satın aldım.4 aya kalmadan bozuldu.Servise gönderdiğimde serviste telefona bakmadan ertesi gün gelip alın dediler.Servisteki kişilerinde konuşmaları çok baştan savma adına bir sürü saçma sey söylediler.4 kere servise gitti hala sorun devam etmekte tüketi haklarına baş vurdum.Onun kararıda 3 ay sonra çıkacak.
Lg servisleri ve telefonu böyle olduktan sonra isterse dünyanın en iyi ürünü olsun almam.Bundan sonrada kesinlikle hiçbir lg ürününü almayı düşünmüyorum
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Stansflower 6 yıl
Artık masa üstü sistemlerin işletim sistemleri de mobil platformlar gibi güncelleme alacak. Zira Windows 8'inde bir nevi mobil bir platform olduğunu unutmayalım.
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Okisht 6 yıl
Erdi'nin enderin tişörtünü tenolojik ürünmüş gibi betimlemesi güldürdü


Ender reyiz
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ilelebet 6 yıl
Şu mobiliteyi asla izlemeden geçmiyorum. Çok istifadeli oluyor. Gerçekten bilgili ve gerçekten bir tarafa taraftar olmayan ve aynı zamanda alçak gönüllü insanlardan yorumlar dinleyebilmek çok güzel...
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*GameOver* 6 yıl
akşama yerimi ayırıyım
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DH Misafiri 6 yıl
Yapmış olmak için yapılmış bir mobilite bölümü. Çok sıkıcı.
24 dakikalık videonun 13 dakikası sırf windows rt üzerine.
Arada S4 mini girdi derken konu bi anda avea'ya döndü, turkcell oldu, kfc yemek falan?! Sonra dank etmiş olsa gerek ki tekrar S4 mini hakkında sağır sultanın bile duyduğu özellikleri sayıldı.
Böyle mobilite hiç olmasın daha iyi.
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infidel 6 yıl
Nedense HD izleyemiyorum mobiliteleri. Çok yavaş doluyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Ubuntu edge ile bahsetmemeniz hayal kırıklığı uğrattı.
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netstat 6 yıl
motorola nasıl bi dönüş yapacak bakalım
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bkaakco 6 yıl
Ayakkabı hediyeli Ixperia çıktı yine.
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ycanatilgan 6 yıl
bence yanlış bir şey yok. Ender Yıldız arada kameraya bakıyor bakmasaydı bizi önemsemiyor gibi görünürdü ve öyle derdiniz. "Ender'i dinliyorum, Erdi'yi duymuyorum" yanlış bir şey bence. Ben bilgisayarı dinliyorum her şeyi duyuyorum..
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