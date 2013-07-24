Mobilite: Windows 8.1, Galaxy S4 Mini,Tegra 4'lü ZTE Geek U988S, LG Optimus Pro ve dahası...

Mobilitenin yeni bölümü yine gündemde yer alan önemli konularla dopdolu. Windows 8.1 Ağustos ayında son sürüme ulaşacak, azalan dizüstü bilgisayar satışları, Lenovo Yoga 11RT için yolun sonu, Galaxy S4 Mini'ye çift sim kartlı kardeş, Tegra 4'ün telefonlarla buluşması, LG Optimus G Pro'nun Avrupa yolculuğu ve çok daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın keyifli sohbetiyle ekranlarınıza geliyor.

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