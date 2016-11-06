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Mobilite: Xiaomi Mi Mix, Huawei Mate 9 ve dahası...

3 yıl
50,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil dünyanın nabzını tutan program Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta çerçevesiz ekran deneyimine en yakın telefon olan Xiaomi Mi Mix ve dahası sizleri bekliyor.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Xiaomi Mix ile Huawei Mate 9 olmak üzere gündemdeki yeni nesil mobil cihazları ve teknolojileri sizler için yorumluyor.
Konu başlıklarımız;

- Xiaomi Mi Mix
- Xiaomi Mi Note 2
- Huawei Mate 9
- Galaxy S8 Edge
- Galaxy C9 Pro 
- Snapdragon 820'li kapaklı telefon 
- HTC 11 
- Telefonlar için 8GB bellek
- Meizu Pro 6s
- Armani Akıllı Saat ve dahası.

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TnesQuare 3 yıl en beğenilen
Sal videoyu nasıl olsa izlerler mi diyorsunuz? Şu sesi yarım asırdır ayarlayamadınız.
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ryalp 3 yıl
Her şey iyide bu ses ne başkan her hafta bir problem
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fx57 3 yıl
Herkese merhaba, iyi geceler.
Sese bir güncelleme geldi, şimdi daha iyi olması gerekiyor.
Teşekkürler.
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tugares 3 yıl
Samsung galaxy s8 o konsept tasarıma sahipse harika ötesi olur, fiyatı da öyle :)
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alighieri 3 yıl
9 yıldır bir şekilde bu siteyi takip ederim yaşımda yaklaşık olarak Mesut bey kadar vardır. Her nedense hiç bu kadar itici gelmemişti. Gittiği yere kadar gider modu mudur, bu bizim izleyiciler zaten çoluk çocuk gönder gitsin modu mudur bilemedim.Adil kullanım kotası hakkında bir kısım olaylar gelişti takılmadım ama. Sanırım tüm programları yakında tek başına Mesut bey çekmek durumunda kalacak.Çok yansimaya başladı oradaki sıkıntı.Artık her neyse
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hector_1990 3 yıl
yanlız o bu değilde samsung galaxy s8 o tasarım ile gelirse yine piyasayı süpürecektir adamalar gerçekten güzel cihazlar üretiyor (tasarım işlemci ekran vs herşeyi üretebilen firma)
lg g2 kullanıcısı olarak s8 bu tasarımla olursa yılın en iyi telefonu olur yine s7 edge gibi
xiami mix kırılma olayları şimdiden şikeyet meselesi olmuş ama çok güzel görünen cihaz alan bilerek alması lazım çok dayanıklı değil ama kamera altta tuhaf duruyor keşke üstte olsaymış biraz daha dayanıklılık üstünde dursalarmış
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teknokaptan 3 yıl
erdi bey merhaba mi mix icin bana ulasin size temin ederim.
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yasar_b 3 yıl teknokaptan
teknokaptan

erdi bey merhaba mi mix icin bana ulasin size temin ederim.

merhaba mi mix istiyorum ama nasil temin edersiniz? selam yasar_b@hotmail.com
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Arkadaş kimse gelipte adamlar uğraşıyor bir şeyi de beğenin vs. demesin. Sorsak 70 tane mobilite bölümü olmuştur, mantıken artık bir tecrübe kazanmış olması gerekiyor teknik ekibin, pratikte baktığımızda daha 2-3 tane adam akıllı bölüm izleyememişizdir. Ses senkronizasyonu olmaz, görüntü kopar, ekrana gelen video 4-5 kere oynar o ara radyo yayınına döner yayın, ses bozuk olur, player açılmaz, açılsa reklam kapanmaz vs. ben hiçbir sitede görmediğim hataları burada gördüm. Tamam çok klişe bir laf ama eski tadından eser yok sitenin. Ender zamanındaki mobiliteleri tekrar tekrar izlesem sıkılmam ama son 6-7 aydır...
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Eeltorm 3 yıl
Güzel bölümdü teşekkürler. Mobiliteyi de kanepeye taşımayın masada daha keyifli izlemesi.
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl
Xiaomi MIX mi, Mi Note 2 mi, Huawei Mate 9 mu, Google Pixel Xl mi? Bu 4'lü arasından kamera - yazılım kriterlerine bakarak hangisini tercih edersiniz? mıx çok güzel ancak kamera performansı düşük.
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dostum kertenkele 3 yıl
Grip misiniz anlamadım da ses de epey bozulma var çatlayıp patlayıp geliyor yinede izlenebilir programdı Çin li telefonları çıkar mobilitenin geriye neyi kalır ki.
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swat882 3 yıl
Ses inanılmaz bozuk geliyor. izleyemedim
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callofdutyf 3 yıl
Xiaomi güzel telefon yapıyor ancak strateji midir nedir, yeni çıkan bir modele ulaşmak için aradan kadar 6 ay geçiyor.
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