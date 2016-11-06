Mobilite: Xiaomi Mi Mix, Huawei Mate 9 ve dahası...

Mobil dünyanın nabzını tutan program Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu hafta çerçevesiz ekran deneyimine en yakın telefon olan Xiaomi Mi Mix ve dahası sizleri bekliyor.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Xiaomi Mix ile Huawei Mate 9 olmak üzere gündemdeki yeni nesil mobil cihazları ve teknolojileri sizler için yorumluyor.

Konu başlıklarımız;



- Xiaomi Mi Mix

- Xiaomi Mi Note 2

- Huawei Mate 9

- Galaxy S8 Edge

- Galaxy C9 Pro

- Snapdragon 820'li kapaklı telefon

- HTC 11

- Telefonlar için 8GB bellek

- Meizu Pro 6s

- Armani Akıllı Saat ve dahası.