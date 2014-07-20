Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası...

Mobilitenin yeni bölümü her hafta olduğu gibi mobil teknoloji dünyasını ekranlarınıza getiriyor. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bakalım bu hafta yeni gelişmeleri nasıl değerlendirecekler...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.