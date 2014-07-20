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Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası...

4 yıl
66,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümü her hafta olduğu gibi mobil teknoloji dünyasını ekranlarınıza getiriyor. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bakalım bu hafta yeni gelişmeleri nasıl değerlendirecekler...
 

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Oscar Heykeli 4 yıl en beğenilen
Aşırı bulanık değil mi video ?
1 Yanıt Yanıtla +19
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strathmorea 4 yıl
Hiç kusura bakmayın ama o kocaman Nescafe reklamını görünce güzel bir küfür ediyorum içimden. Zaten sitenin her yeri reklam iken tutup da ekranı kaplayıp saniyelerce kapatamadığımız reklamı bize zorla izlettirmeye hakkınız yok. Tabi ki bu yazı maddi unsurlar içerdiği için dikkate de almayacaksınız.
Hiç kusura bakmayın ama o kocaman Nescafe reklamını görünce güzel bir küfür ediyorum içimden. Zaten sitenin her yeri reklam iken tutup da ekranı kaplayıp saniye...
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3dboy 4 yıl
Sanki kamera casper a odaklanmış erdi bey ve ender bey bulanık gözüküyor.
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DH Misafiri 4 yıl
mobilitenin yaklaşık üç aydır takipçisiyim keza donanımhaber'in de...üye olmak bugüne nasip oldu...caddebostan toplantısı olursa yaz okuluna denk gelmediği taktirde katılmak isterim...
bu arada intro müziğini ben de beğenmiyorum :)
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ocaens 4 yıl
caddebostan süper olur güncel mobil teknoloji hakkında sohbet :)
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Mentalistt 4 yıl
Video GM Elite tarafından çekildi galiba bu ne bulanıklık erdi bey..
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elmek6 4 yıl
birsey sorucam, illa intro gerekli mi ?
hani baslarken ve biterken kisa 3 saniyelik görüntü yetmez mi ?
donanimhaber.com / mobilite (Tarih sayi)
Sunucular
Erdi Özüag / Ender Yildiz
ne güzel, sade, kisa anlasilir :)
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emngozcu 4 yıl
Erdi bey köpek meselesine bir hayli sinirlenmiş. Adam haklı beyler dağılın :)
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zaferaa 4 yıl
Beyler bence bu reklam isinin B.k u cikmis durumda, millet kaciyor cidden suna bir cozum bulun.
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DH Misafiri 4 yıl
bostancı sahil bulusması kaç haftadır konusulan bişey burda bi çok kişi gelirim der işi çıkabilir, veya vaz geçebilir.Hafta sonu ve hazır muhabbet tazeyken yapılmalı bi çok kişinin geleceğine eminim.30 kişi değil 50 den fazla kişi gelir. erdi abi siz günü ve saati belirleyin bundan sonrası gelmemize kalsın :) programınız çok güzel ama kısa benden söylemesi. :)
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WarSaw 4 yıl
evet müzik dedikleri kadar varmış kulak tırmalıyor resmen
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jrbacktoback 4 yıl
elinize saglık.. merak ettigim xperia z2 incelemesi seneye gelir mi..1 hafta dedınız 2 hafta oldu..
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meego 4 yıl
Endercim aynı şeyleri düşünüyoruz. Hayvan sevmeyen insan sevemez...
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