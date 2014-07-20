Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası...

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası...
4 yıl
66,3b
1
Mobilite
620
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Mobilitenin yeni bölümü her hafta olduğu gibi mobil teknoloji dünyasını ekranlarınıza getiriyor. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bakalım bu hafta yeni gelişmeleri nasıl değerlendirecekler...
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
Oscar Heykeli
4 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Aşırı bulanık değil mi video ?
1 Yanıt
Yanıtla
+19
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
strathmorea
4 yıl
editörün seçimi
Hiç kusura bakmayın ama o kocaman Nescafe reklamını görünce güzel bir küfür ediyorum içimden. Zaten sitenin her yeri reklam iken tutup da ekranı kaplayıp saniyelerce kapatamadığımız reklamı bize zorla izlettirmeye hakkınız yok. Tabi ki bu yazı maddi unsurlar içerdiği için dikkate de almayacaksınız.
Hiç kusura bakmayın ama o kocaman Nescafe reklamını görünce güzel bir küfür ediyorum içimden. Zaten sitenin her yeri reklam iken tutup da ekranı kaplayıp saniye...
Devamını Gör
Yanıtla
+16
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
3dboy
4 yıl
editörün seçimi
Sanki kamera casper a odaklanmış erdi bey ve ender bey bulanık gözüküyor.
Yanıtla
+15
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
mobilitenin yaklaşık üç aydır takipçisiyim keza donanımhaber'in de...üye olmak bugüne nasip oldu...caddebostan toplantısı olursa yaz okuluna denk gelmediği taktirde katılmak isterim...
bu arada intro müziğini ben de beğenmiyorum :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ocaens
4 yıl
editörün seçimi
caddebostan süper olur güncel mobil teknoloji hakkında sohbet :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Mentalistt
4 yıl
editörün seçimi
Video GM Elite tarafından çekildi galiba bu ne bulanıklık erdi bey..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
elmek6
4 yıl
editörün seçimi
birsey sorucam, illa intro gerekli mi ?
hani baslarken ve biterken kisa 3 saniyelik görüntü yetmez mi ?
donanimhaber.com / mobilite (Tarih sayi)
Sunucular
Erdi Özüag / Ender Yildiz
ne güzel, sade, kisa anlasilir :)
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
emngozcu
4 yıl
editörün seçimi
Erdi bey köpek meselesine bir hayli sinirlenmiş. Adam haklı beyler dağılın :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
zaferaa
4 yıl
editörün seçimi
Beyler bence bu reklam isinin B.k u cikmis durumda, millet kaciyor cidden suna bir cozum bulun.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
bostancı sahil bulusması kaç haftadır konusulan bişey burda bi çok kişi gelirim der işi çıkabilir, veya vaz geçebilir.Hafta sonu ve hazır muhabbet tazeyken yapılmalı bi çok kişinin geleceğine eminim.30 kişi değil 50 den fazla kişi gelir. erdi abi siz günü ve saati belirleyin bundan sonrası gelmemize kalsın :) programınız çok güzel ama kısa benden söylemesi. :)
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
WarSaw
4 yıl
editörün seçimi
evet müzik dedikleri kadar varmış kulak tırmalıyor resmen
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
jrbacktoback
4 yıl
editörün seçimi
elinize saglık.. merak ettigim xperia z2 incelemesi seneye gelir mi..1 hafta dedınız 2 hafta oldu..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
meego
4 yıl
editörün seçimi
Endercim aynı şeyleri düşünüyoruz. Hayvan sevmeyen insan sevemez...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
16,1b izlenme · 8 ay
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
35:08
Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite
12,7b izlenme · 4 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
42:13
Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite
13,6b izlenme · 4 ay
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
49:40
Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite
14,6b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa.
yeni video
40:21
Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite
14,3b izlenme · 5 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,9b izlenme · 3 ay
11:40
En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor
9,2b izlenme · 2 ay
31:48
Xiaomi fiyatları yükseltmek istiyor | Mobilite
8,1b izlenme · 2 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
bu arada intro müziğini ben de beğenmiyorum :)
hani baslarken ve biterken kisa 3 saniyelik görüntü yetmez mi ?
donanimhaber.com / mobilite (Tarih sayi)
Sunucular
Erdi Özüag / Ender Yildiz
ne güzel, sade, kisa anlasilir :)