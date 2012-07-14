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Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası

6 yıl
54,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Samsung Galaxy S III'ün rekoru, Sony Xperia Mint, LG F180, Lenovo'nun liderlik hedefi, Nexus 7, Nexus Q, Android 4.1,  Motorola Atrix HD ve daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın sunumu ile Mobilite'nin yeni bölümünde.
 

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interwap 6 yıl en beğenilen
Diablo 4 çıkacak ama Hepsiburada.com Diablo 3 ÖN siparişi bitmeyecek.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Samsung onca modeline rağmen rekor kırıyor bence. Tr deki Samsung a bakış açısı değişmiş dün gold da fark ettim adam elma yerine s3 alıyordu. Tr yi de o dar pencereden kurtardı bravo adamlara.
Samsung onca modeline rağmen rekor kırıyor bence. Tr deki Samsung a bakış açısı değişmiş dün gold da fark ettim adam elma yerine s3 alıyordu. Tr yi de o dar pen...
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engurlu 6 yıl aziz77
aziz77
samsungun sadece üst sınıf galaxy s s2 s3 iyide,alt ve arta sınıfı beş para etmez..

o yüzden mi kimi görsek elinde samsung telefon var ??
Biz forumda takılan teknoloji meraklıları olarak samsung un alt ve orta sınıfı bizim için anlam ifade etmeyip yetersiz görünsede her iki sınıfta da müthiş bir kullanıcı kitlesi var ve bence samsung orta sınıfa hitap eden en iyi cihazları üretiyor..
aziz77samsungun sadece üst sınıf galaxy s s2 s3 iyide,alt ve arta sınıfı beş para etmez..o yüzden mi kimi görsek elinde samsun...
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ShadeKeeper 6 yıl
Sıkılmadan izledim eline sağlık bu arada konu mobilite çıktığı gün en kısa zamanda Nexus7 Tab incelemesini bekliyoruz.
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Secteria 6 yıl ShadeKeeper
ShadeKeeper

Sıkılmadan izledim eline sağlık bu arada konu mobilite çıktığı gün en kısa zamanda Nexus7 Tab incelemesini bekliyoruz.

aynı Şekilde Sabırsızlıkla İncelemeyi Bekliyorum Saat Başı Foruma Giriyorum Çıktımı Diye :)
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N0thingLose 6 yıl
Koskoca sony i apple a beznettinizya helal olsun!
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DH Misafiri 6 yıl
bence samsung s3 ile samsung not arasın da hiç bir fark yok arkadaşlar iphonelara gelecek olursak çok kolay bir telefon samsung not kulanında arasındaki farkı görürüsünüz bence samsung not daha güzel :)
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C.Baris 6 yıl
Ya arkadas hala su iphone u daha ustun gorenleri anlamiyorum iphone bence hicbirsey samsungla karsilastirilamaz bile cunku 2 cekirdekli sinifinda hala arkadasin biri de androide ios yuklenemez demis yuklenmesine gerek yok zaten android iosa bin basar tek tusla wifi acmaya bile aciz bir isletim sistemi ios anca rootla
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Secteria 6 yıl
Beyler Sizce Nexus 7 8gb almalımıyım tablet nasıldır.Arkasında Kamera Yokmuş bu yüzden Biraz Soğudum İngiltereden alıcağım 160paund 450 lira sizce bu paraya değermi 16 gb almaya kaksam 600 lira okadar para veremiyeceğim için 8 gb almak istiyorum Sizce Almalımıyım Yardım Ederseniz Sevinirim
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SensatiOX 6 yıl Secteria
rizeli-alcatraz

Beyler Sizce Nexus 7 8gb almalımıyım tablet nasıldır.Arkasında Kamera Yokmuş bu yüzden Biraz Soğudum İngiltereden alıcağım 160paund 450 lira sizce bu paraya değermi 16 gb almaya kaksam 600 lira okadar para veremiyeceğim için 8 gb almak istiyorum Sizce Almalımıyım Yardım Ederseniz Sevinirim


Sadece internete girecekseniz 8gb yeter.Fakat oyun video film müzik kısacası multi medya aracı olarak kullanıcaksanız yetmez.Birde bu 8gb alanın sadece 5 küsür gb lık kısmını kullanıyorsunuz.Hafıza kartı girişide yok cihazda.Androidte kaliteli oyunlar 1gb hafızadan başlıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Erdi ve Ender beye çok çok teşekkürler. 1 saat nasıl geçti anladım tek bir programla bütün yeni mobil cihaz haberlerini görmüş olduk.
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anadolulu1 6 yıl
Samsung kadar kullanıcısını kaziklayan tlf yoktur ay geçmeden hemen model yenileyiip 1 aylık cihazları kendi öldürüyor tabiii çıkarına iphone ye bakın model yenileme aralığına anlarsınız bir de sıfır fiyatlarla 2 el fiyat farklarına bana gore en az kazık yiyen tüketici ip tuketicileridir
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sticer12 6 yıl
Tyrapson
IPhonei tek gecerim! Telefonlarla bilgisi pek olmayan android alir. Iphoneda yapamayacagin cok az sey var systemi bile istedigin gibi degstirirsin yazilim yazmasini biliyorsan eger, bilmiyorsan yazilan yazilimlari kulanirsin ki onlardanda yuzlerce cok kaliteli program var... benim birsuru android kulanan arkadaslar var mesela onlar bnm iPhonei gordukten sonra ilk firsatta iPhone a gectiler! IPhone a android yukleyebilirsin ama android isletim sistemli bir telefona ios (iphonein isletim systemi) yukleyemezsin! ;)

arkadaşım senin karşılaştırmalarda problemin olduğunu düşünüyorum her şeyi ters yazmışsın biraz daha çalış gel bence :)
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sticer12 6 yıl
engurlu
aziz77samsungun sadece üst sınıf galaxy s s2 s3 iyide,alt ve arta sınıfı beş para etmez..
o yüzden mi kimi görsek elinde samsung telefon var ?? Biz forumda takılan teknoloji meraklıları olarak samsung un alt ve orta sınıfı bizim için anlam ifade etmeyip yetersiz görünsede her iki sınıfta da müthiş bir kullanıcı kitlesi var ve bence samsung orta sınıfa hitap eden en iyi cihazları üretiyor..

arkadaşım ortasınıfta telefonları çok satıyor ama bu en iyi olduklarını göstermez ben burda kötü telefon yapıyor demiyorum ama en iyilerini yapmıyor :)
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hayalet cevher 6 yıl
Tyrapson
IPhonei tek gecerim! Telefonlarla bilgisi pek olmayan android alir. Iphoneda yapamayacagin cok az sey var systemi bile istedigin gibi degstirirsin yazilim yazmasini biliyorsan eger, bilmiyorsan yazilan yazilimlari kulanirsin ki onlardanda yuzlerce cok kaliteli program var... benim birsuru android kulanan arkadaslar var mesela onlar bnm iPhonei gordukten sonra ilk firsatta iPhone a gectiler! IPhone a android yukleyebilirsin ama android isletim sistemli bir telefona ios (iphonein isletim systemi) yukleyemezsin! ;)

merhaba ben Tyrapson'un iphone'u görüp s3'ünü çöpe atan bilge. Bilgelik haricinde yazılım yazarım (ps: kod değil yazılım , pm atmayın:)
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