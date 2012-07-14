Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Samsung Galaxy S III'ün rekoru, Sony Xperia Mint, LG F180, Lenovo'nun liderlik hedefi, Nexus 7, Nexus Q, Android 4.1, Motorola Atrix HD ve daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın sunumu ile Mobilite'nin yeni bölümünde.

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