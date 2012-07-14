Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası

Haber Editörü
|Sıkılmadan izledim eline sağlık bu arada konu mobilite çıktığı gün en kısa zamanda Nexus7 Tab incelemesini bekliyoruz.
ShadeKeeper
aynı Şekilde Sabırsızlıkla İncelemeyi Bekliyorum Saat Başı Foruma Giriyorum Çıktımı Diye :)
|Koskoca sony i apple a beznettinizya helal olsun!
|bence samsung s3 ile samsung not arasın da hiç bir fark yok arkadaşlar iphonelara gelecek olursak çok kolay bir telefon samsung not kulanında arasındaki farkı görürüsünüz bence samsung not daha güzel :)
|Ya arkadas hala su iphone u daha ustun gorenleri anlamiyorum iphone bence hicbirsey samsungla karsilastirilamaz bile cunku 2 cekirdekli sinifinda hala arkadasin biri de androide ios yuklenemez demis yuklenmesine gerek yok zaten android iosa bin basar tek tusla wifi acmaya bile aciz bir isletim sistemi ios anca rootla
|Beyler Sizce Nexus 7 8gb almalımıyım tablet nasıldır.Arkasında Kamera Yokmuş bu yüzden Biraz Soğudum İngiltereden alıcağım 160paund 450 lira sizce bu paraya değermi 16 gb almaya kaksam 600 lira okadar para veremiyeceğim için 8 gb almak istiyorum Sizce Almalımıyım Yardım Ederseniz Sevinirim
rizeli-alcatraz
Sadece internete girecekseniz 8gb yeter.Fakat oyun video film müzik kısacası multi medya aracı olarak kullanıcaksanız yetmez.Birde bu 8gb alanın sadece 5 küsür gb lık kısmını kullanıyorsunuz.Hafıza kartı girişide yok cihazda.Androidte kaliteli oyunlar 1gb hafızadan başlıyor.
|Erdi ve Ender beye çok çok teşekkürler. 1 saat nasıl geçti anladım tek bir programla bütün yeni mobil cihaz haberlerini görmüş olduk.
|Samsung kadar kullanıcısını kaziklayan tlf yoktur ay geçmeden hemen model yenileyiip 1 aylık cihazları kendi öldürüyor tabiii çıkarına iphone ye bakın model yenileme aralığına anlarsınız bir de sıfır fiyatlarla 2 el fiyat farklarına bana gore en az kazık yiyen tüketici ip tuketicileridir
Tyrapson
arkadaşım senin karşılaştırmalarda problemin olduğunu düşünüyorum her şeyi ters yazmışsın biraz daha çalış gel bence :)
engurluaziz77samsungun sadece üst sınıf galaxy s s2 s3 iyide,alt ve arta sınıfı beş para etmez..o yüzden mi kimi görsek elinde samsung telefon var ?? Biz forumda takılan teknoloji meraklıları olarak samsung un alt ve orta sınıfı bizim için anlam ifade etmeyip yetersiz görünsede her iki sınıfta da müthiş bir kullanıcı kitlesi var ve bence samsung orta sınıfa hitap eden en iyi cihazları üretiyor..
arkadaşım ortasınıfta telefonları çok satıyor ama bu en iyi olduklarını göstermez ben burda kötü telefon yapıyor demiyorum ama en iyilerini yapmıyor :)
Tyrapson
merhaba ben Tyrapson'un iphone'u görüp s3'ünü çöpe atan bilge. Bilgelik haricinde yazılım yazarım (ps: kod değil yazılım , pm atmayın:)
o yüzden mi kimi görsek elinde samsung telefon var ??
Biz forumda takılan teknoloji meraklıları olarak samsung un alt ve orta sınıfı bizim için anlam ifade etmeyip yetersiz görünsede her iki sınıfta da müthiş bir kullanıcı kitlesi var ve bence samsung orta sınıfa hitap eden en iyi cihazları üretiyor..