Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Modüler USB bellek ile bilgilerinizi sıralamada farklı bir yöntem

7 yıl
5,1b
1
25
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknolojik konseptlerle meraklıların ilgisini çekmeyi başaran Yanko Design, bu kez depolama çözümlerine yeni bir kullanım açısı getirecek konseptini tanıttı. 

Hyunsoo Song tarafından tasarlanan konsept 4 ayrı USB bellekten oluşuyor. 1-4 arası numaralanan bellekler özel bilgiler, resimler, videolar, dökümanlar şeklinde sıralanıyor. 

Tek bir harici diski kendinize ait olmayan bir bilgisayara taktığınızda özel doyalarınızın da görünmesi hoşunuza gitmiyorsa bu konsept ile hangi bilgi gerekliyse o USB belleği bilgisayara takmanız yeterli. Böylece bir virüs bulaşması durumunda da özel bilgileriniz daima güvende olabiliyor. 

Eğer kendi bilgisayarınızsa 4 belleği de arka arkaya dizerek takabilirsiniz. Böylece tüm verilerinizi birarada kullanabiliyorsunuz. Konseptin adı Amoeba Modular USB olarak belirlenmiş. Gerçek hayata uygulanıp uygulanmayacağı belli değil ancak bugüne kadar tasarlanan en kullanışlı konseptlerden olduğu kesin. Tek dezavantajı 4 farklı USB belleği taşımak zorunda kalmak. 

Modüler USB bellek ile bilgilerinizi sıralamada farklı bir yöntem
Tam Boyutta Gör
  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen rambursman
rambursman

gereksiz bir alet. tek bir flash içine ayrı ayrı dosya açmak varken neden böyle absürt bir aletle uğraşsın insanlar


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yenilik daima insanı korkutur..

Çok şahane bir konsept olmuş..
rambursmangereksiz bir alet. tek bir flash içine ayrı ayrı dosya açmak varken neden böyle absürt bir aletle uğraşsın insanlar...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 7 yıl
Zuckerson
Yahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkcası beni deli ediyor.Yani arkadaşım bu nedir böyle.1 usb diski alıp 5 farklı partition yapmak cidden aklına gelemedimi.Diyorsun ki virüs bulaşır partition sistemi orada tıkanır.Yahu ex-fat da formatlarsın, 4 farklı partition, sadece 1. partition da read/write verirsin.Kalanlarada admin şifresi olmadan write vermessin olur biter.Yani olayı sadece 1 usb diskte halledersin.Minnacık fazladan 3 adet kasa, onların usb giriş çıkış yerleri.1 adet için düşününce boş bir mantaleti ama bundan yılda 2 milyon adet satıldıgını düşününce materyal açısından yapılan israf cidden doruk boyutlarında.

bunu teknoloji özürlü birinin kullandığını düşünün,bu yazılanları nasıl yapacak?
ZuckersonYahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkc...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jehan 7 yıl
Belleklere de tren yaptirdilar ya, helal olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALTINBAŞAK 7 yıl
benim hosuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurerer 7 yıl
Benim gibi tasarımı ön planda tutan biri için ideal bir çözüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metintini 7 yıl
Güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
Bence de gereksiz gibi duruyor ama boş usb soket bulmak zorlaşıyor gittikçe bu çözüm olabilir üzerimde en az 2 usb bellek taşıyorum ikisine billeştirip tek usb bellek yapmak iyi fikir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
Zuckerson
Yahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkcası beni deli ediyor.Yani arkadaşım bu nedir böyle.1 usb diski alıp 5 farklı partition yapmak cidden aklına gelemedimi.Diyorsun ki virüs bulaşır partition sistemi orada tıkanır.Yahu ex-fat da formatlarsın, 4 farklı partition, sadece 1. partition da read/write verirsin.Kalanlarada admin şifresi olmadan write vermessin olur biter.Yani olayı sadece 1 usb diskte halledersin.Minnacık fazladan 3 adet kasa, onların usb giriş çıkış yerleri.1 adet için düşününce boş bir mantaleti ama bundan yılda 2 milyon adet satıldıgını düşününce materyal açısından yapılan israf cidden doruk boyutlarında.

materyal dediğin şey kaç para tutcak? dış kasa en fazla 1 liradır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Filmlere konu olur. Çok önemli nükleer füzelerin bilgileri 4 kişiye paylaştırılır onları tek tek bulup öldürür usb bellek parçacıklarını toplar bi ülkenin bombalanmasını kurtarmış oluruz :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dualwarior 7 yıl
ezimuse

Filmlere konu olur. Çok önemli nükleer füzelerin bilgileri 4 kişiye paylaştırılır onları tek tek bulup öldürür usb bellek parçacıklarını toplar bi ülkenin bombalanmasını kurtarmış oluruz :D


bknz: Scylla
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scientist8 7 yıl
hazarRS
ZuckersonYahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkcası beni deli ediyor.Yani arkadaşım bu nedir böyle.1 usb diski alıp 5 farklı partition yapmak cidden aklına gelemedimi.Diyorsun ki virüs bulaşır partition sistemi orada tıkanır.Yahu ex-fat da formatlarsın, 4 farklı partition, sadece 1. partition da read/write verirsin.Kalanlarada admin şifresi olmadan write vermessin olur biter.Yani olayı sadece 1 usb diskte halledersin.Minnacık fazladan 3 adet kasa, onların usb giriş çıkış yerleri.1 adet için düşününce boş bir mantaleti ama bundan yılda 2 milyon adet satıldıgını düşününce materyal açısından yapılan israf cidden doruk boyutlarında.
bunu teknoloji özürlü birinin kullandığını düşünün,bu yazılanları nasıl yapacak?

Aslında daha basit bir yöntemi var. her numaranın yanına kilit düğmesinden koysalar ve herhangi bir numaranın kilidini açtığınızda o numara okuma yazmaya açık olacak. kilidi kapalı olan numaralar ise okuma ve yazmaya kapalı olacak. Bu basit işlem için sadece yanına 4 tane aç kapa tuşu koymaktan geçiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoca05 7 yıl scientist8
scientist8

hazarRS



ZuckersonYahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkcası beni deli ediyor.Yani arkadaşım bu nedir böyle.1 usb diski alıp 5 farklı partition yapmak cidden aklına gelemedimi.Diyorsun ki virüs bulaşır partition sistemi orada tıkanır.Yahu ex-fat da formatlarsın, 4 farklı partition, sadece 1. partition da read/write verirsin.Kalanlarada admin şifresi olmadan write vermessin olur biter.Yani olayı sadece 1 usb diskte halledersin.Minnacık fazladan 3 adet kasa, onların usb giriş çıkış yerleri.1 adet için düşününce boş bir mantaleti ama bundan yılda 2 milyon adet satıldıgını düşününce materyal açısından yapılan israf cidden doruk boyutlarında.
bunu teknoloji özürlü birinin kullandığını düşünün,bu yazılanları nasıl yapacak?




Aslında daha basit bir yöntemi var. her numaranın yanına kilit düğmesinden koysalar ve herhangi bir numaranın kilidini açtığınızda o numara okuma yazmaya açık olacak. kilidi kapalı olan numaralar ise okuma ve yazmaya kapalı olacak. Bu basit işlem için sadece yanına 4 tane aç kapa tuşu koymaktan geçiyor.

Bence arkadaşın fikri daha güzel. 4 taneye de gerek yok. Tek düğme olsa yeter. Public/Private düğmesi yani. İki çip tek düğme. 8+8=16 GB
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SecurityMJ 7 yıl
teknoloji insan hayatını kolaylaştırmak için vardır her seferinde kim ugraşacak partition la formatla ? bence güzel bir çalışma olmuş tabi ne derece rağbet görür tartışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 7 yıl
Zuckerson
Yahu kusura bakmayında o kadar çok saçma olmuş ki.Endüstriyel ( doğru yazamamış olabilirim ) tasarım yapıcaz diye bu kadar israf açıkcası beni deli ediyor.Yani arkadaşım bu nedir böyle.1 usb diski alıp 5 farklı partition yapmak cidden aklına gelemedimi.Diyorsun ki virüs bulaşır partition sistemi orada tıkanır.Yahu ex-fat da formatlarsın, 4 farklı partition, sadece 1. partition da read/write verirsin.Kalanlarada admin şifresi olmadan write vermessin olur biter.Yani olayı sadece 1 usb diskte halledersin.Minnacık fazladan 3 adet kasa, onların usb giriş çıkış yerleri.1 adet için düşününce boş bir mantaleti ama bundan yılda 2 milyon adet satıldıgını düşününce materyal açısından yapılan israf cidden doruk boyutlarında.

bunu teknoloji özürlü birinin kullandığını düşünün,bu yazılanları nasıl yapacak?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5125 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Ericsson Xperia Arc S video inceleme 7 yıl Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim