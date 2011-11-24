Modüler USB bellek ile bilgilerinizi sıralamada farklı bir yöntem

Teknolojik konseptlerle meraklıların ilgisini çekmeyi başaran Yanko Design, bu kez depolama çözümlerine yeni bir kullanım açısı getirecek konseptini tanıttı.





Hyunsoo Song tarafından tasarlanan konsept 4 ayrı USB bellekten oluşuyor. 1-4 arası numaralanan bellekler özel bilgiler, resimler, videolar, dökümanlar şeklinde sıralanıyor.





Tek bir harici diski kendinize ait olmayan bir bilgisayara taktığınızda özel doyalarınızın da görünmesi hoşunuza gitmiyorsa bu konsept ile hangi bilgi gerekliyse o USB belleği bilgisayara takmanız yeterli. Böylece bir virüs bulaşması durumunda da özel bilgileriniz daima güvende olabiliyor.





Eğer kendi bilgisayarınızsa 4 belleği de arka arkaya dizerek takabilirsiniz. Böylece tüm verilerinizi birarada kullanabiliyorsunuz. Konseptin adı Amoeba Modular USB olarak belirlenmiş. Gerçek hayata uygulanıp uygulanmayacağı belli değil ancak bugüne kadar tasarlanan en kullanışlı konseptlerden olduğu kesin. Tek dezavantajı 4 farklı USB belleği taşımak zorunda kalmak.