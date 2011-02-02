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Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar"

8 yıl
135,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster'ın teknik özellikleri yüksek bilgisayarlarına bu sefer Fiyat / Performans oranı ve tasarımıyla da göz dolduran bir model eklendi. Monster GX-660R bütün detaylarıyla bu videoda.


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burrnn 7 yıl
ne yalan söyleyeyim msi gt 680 in üvey kardeşi görünümünde =)
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DH Misafiri 7 yıl
Bc2 kasıyorsa bf3 oynanmaz o zaman ne anlamı var oyun oynamaya çalısmanın
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DH Misafiri 7 yıl
gerçekten güzzel bir dizüstü ama oyun için dizüstü keyif vermez en sağlamı masaüstü kendi görüşüm bu ;)
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DH Misafiri 7 yıl
Ben o laptoptan almak istiyorum ancak kaç lira bilmiyorum. Msi'ninki 3500TL civarı nereden alabilirim ?
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DH Misafiri 8 yıl
Masaüstü hızlı bir notebook'un yerini tutamaz .
En sevdığımız oyunu bile kç dk bitirdiğiniz dünün. ( Multiplayer online Saymassak)
Notebook genel kullanım bakımından her zaman masaustunden avantasjlı masaustunun gece cıkardığı fan sesı, odayı bile ısıtıyor pc.
Pratik kullanı ve yerinde ve zamanında oyun oynarsın.
Kucagında yatağın ıcınde gece masaustu ıle chat yapamassın.
Izıne gıttıgıne yanında Masaustunu goturemessın.
Wın denen alet dizustu için cıktı ve kullanın alanlarını sız dusunun.
MASAUSTUNU KIM KULLANIR EVİN COCUĞU OYUNDAN BASKA SOSYALİTESİ OLMAYAN KISILER KULLANIR.
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.Kara. 7 yıl
Bende sürekları li masaüstü diyenlerdendim ama artık masanın başında oturmak sıkıyor tek başına ,güçlü laptop daha iyi pahalı geliyor haliyle ama çok avantajları var bence buda gayet normal.
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DH Misafiri 8 yıl
BC2'de kasıyorsa yaramaz abicim. Battlefield 3'ü heyecanla bekliyorum, onda da fps 25'in altına inerse ben ne yapayım notebook'u
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titipoco 8 yıl
Size tavsiyem var, dış sesi farklı bir kişi seslendirsin, sunucu da böylelikle seslendirici tonunda konuşmaz, daha izlenebilir ve anlaşılır videolar çıkar.
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perperek 8 yıl
Bu makineyi kullanmıştım ABD de MSI satıyor fiyatıda 1150$ sonrası ASUS G73 daha mantıkl geldi bana.
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DH Misafiri 8 yıl
Bence taşınabilir bilgisayarların oyun için yapılması baştan bir hata..Ama Monster cidden güzel yapıyor
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northernlights 8 yıl
Çok güzel gerçekten ama biraz ağır.

İnceleme güzel olmuş.
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Makarov06 8 yıl
gt425m sahibi olarak gerçekten bu ürünü çok performanslı buluyorum süper bir ürün masaüstü pc ler ile rahatca yarışabilecek bir ürün
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Oromë 8 yıl
Sağlam makineymişte.O küçük ekranla,klavyeyle ve ses sistemiyle oyundan ne kadar zevk alırsın tartışılır.
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buraközkan 7 yıl
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Türkçe Klavye (TR)
Ücretsiz İşletim Sistemi " Linux "
802.11a/b/g/n Intel® WiFi Link 1000; up to 300Mbps; WLAN PCIe; Half-Size Mini Card
HD Kamera
Internal Bluetooth™ v2.1 + EDR Module
Notebook Çantası
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Dolch 7 yıl
acayip pahalı buna monster fiyatları çok abartmış laptoplarının ortalama fiyatı 6-7 bin tl civarı :)

o kadar para dökene kadar gidip toshiba qosmio veya orjinal msi alırdım .
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