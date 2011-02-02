Monster GX-660R video inceleme "Fiyat Performans Odaklı Canavar"

Monster'ın teknik özellikleri yüksek bilgisayarlarına bu sefer Fiyat / Performans oranı ve tasarımıyla da göz dolduran bir model eklendi. Monster GX-660R bütün detaylarıyla bu videoda.
En sevdığımız oyunu bile kç dk bitirdiğiniz dünün. ( Multiplayer online Saymassak)
Notebook genel kullanım bakımından her zaman masaustunden avantasjlı masaustunun gece cıkardığı fan sesı, odayı bile ısıtıyor pc.
Pratik kullanı ve yerinde ve zamanında oyun oynarsın.
Kucagında yatağın ıcınde gece masaustu ıle chat yapamassın.
Izıne gıttıgıne yanında Masaustunu goturemessın.
Wın denen alet dizustu için cıktı ve kullanın alanlarını sız dusunun.
MASAUSTUNU KIM KULLANIR EVİN COCUĞU OYUNDAN BASKA SOSYALİTESİ OLMAYAN KISILER KULLANIR.
İnceleme güzel olmuş.
Intel® Core™ i7-920XM 4-Cores; 8MB L3; 2.00GHz > 3.20GHz; 1333 MHz; 55W; 45nm
1.5GB GDDR5 nVIDIA® GeForce® GTX 460M; 192-Bit; DX11; PhysX; DVI-DL; MXM 3.0b; TDP: 65W
15.6" Full HD ( 1920 x 1080 ) Parlak LED Ekran
30 Gün Sıfır Pixel Hatası Garantisi
12GB; 3x 4GB; DDR3-1333; PC-10600; CL9; 204pin - 3 SODIMMs
500GB Momentus® XT 7200RPM 32MB ST95005620AS
500GB Momentus® XT 7200RPM 32MB ST95005620AS
RAID 0 ( Max. Performans - 2 Sabit Disk gereklidir !..)
6x Blu-Ray WRITER & 8x DVD+-RW WRITER; Tray Load; SATA
Türkçe Klavye (TR)
Ücretsiz İşletim Sistemi " Linux " (Siz win7 kurarsınız beleşe)
802.11a/b/g/n Intel® WiFi Link 1000; up to 300Mbps; WLAN PCIe; Half-Size Mini Card
HD Kamera
Internal Bluetooth™ v2.1 + EDR Module
Notebook Çantası
En ucuzu bu : 2500 TL
Intel® Core™ i7-720QM 4-Cores; 6MB L3; 1.60GHz > 2.80GHz; 1333 MHz; 45W; 45nm
1GB GDDR5 AMD Radeon Mobility HD5870; DX11; DVI-DL; 40nm; MXM 3.0b; 55W-65W
15.6" HD ( 1366 x 768 ) Parlak LED Ekran
30 Gün Sıfır Pixel Hatası Garantisi
4GB; 1x 4GB; DDR3-1333; PC-10600; CL9; 204-pin - 1 SODIMM
500GB Seagate® 7200RPM 16MB ST9500420AS
Yok
8x Multi DVD +-RW/-RAM WRITER; Dual Layer; Tray Load; SATA
Türkçe Klavye (TR)
Ücretsiz İşletim Sistemi " Linux "
802.11a/b/g/n Intel® WiFi Link 1000; up to 300Mbps; WLAN PCIe; Half-Size Mini Card
HD Kamera
Internal Bluetooth™ v2.1 + EDR Module
Notebook Çantası
o kadar para dökene kadar gidip toshiba qosmio veya orjinal msi alırdım .