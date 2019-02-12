Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Mass Effect Andromeda'yı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?

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Intel Coffee Lake Core i7-8750H8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 BitXPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran