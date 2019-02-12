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Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda

3 ay
5,6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Mass Effect Andromeda'yı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
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cengiz7 3 ay en beğenilen
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:
Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 1
2. de 150 Watt specificationsta belirtilmiş input gücü yazmasına rağmen 120 Wattlık adaptör yollamışlar ve bana 1 haftadır diretiyorlar. Diyorum ki batarya böyle yollamışsınız yeni fark ettim değiştirir misiniz, bana adaptör değil de laptopu yollayın inceleyelim diyorlar. Kaç kere izah ettim anlamadılar sadece adaptör değişmesi gerekiyor lafını. En son mesaja da ardık bıktılar cevap vermediler. İlgisiz ve bilgisiz elemanların kahrını çekiyorum. Almayın kardeşim monster.
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 12. de 150 Watt specificationsta belirtil...
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DH Misafiri 3 ay
önceden 512mb ekran kartı ile oyun oynardık, şimdiki programcılar bolluğu bulunca dandik dundik alt yapı ile oyun yapıyorlar herşey ticaret
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Patronage 3 ay
Sevgili editörümüz sisteminiz ram darboğazında Tek kanal ram yetersiz geliyor aynı marka ve özellikte bir 8gb daha ram eklemeniz şart hem sistem rahatlayacak hemde işlemcinin çift kanal sisteminden faydalanacaksınız
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abraxsas 3 ay
Alıp da, tecrübe edenleri dinlemek lazım.
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napolyon94 3 ay
Monster insallah daha da büyür. Yerli alerjisi olanlara inat bu gibi az sayidaki teknik firmaya sahip cikmaliyiz.
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Seyrim 3 ay
Neden hep eski oyunlarla performans testi yapılıyor.. Güncel tonla oyun varken..
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adnantuna88 3 ay
Arkadaşlar imkanınız varsa sakın ama SAKIN! Türk firmasından ürün almayın çünkü %95i sattıktan sonra ilgilenmiyorlar gidin abi logitech alın asus alın msi alın corsair alın ama yerli firmaya vermeyin para yakın zamanda başıma gelen olay 1 sene önce mouse almıştım logitech G 502 hero scroll bozuldu logitechle iletişime geçtim mail yoluyla 2 3 mailleltikten sonra bana sıfır kutusunda G 502 hero yolladılar acana türk markası alsam allem edip kullem edip almazlardı aynı şekilde iphone 7 plus telefonumun bataryası %85 altına düştü gittim garanti bitmesine 1 ay kala sıfır pille değiştirdiler işte bu abi satıştan sonra destek benim için çok önemli bundan sonra logitech ürünlerine daha çok yönelicem.
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cengiz7 3 ay en beğenilen
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:
Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 1
2. de 150 Watt specificationsta belirtilmiş input gücü yazmasına rağmen 120 Wattlık adaptör yollamışlar ve bana 1 haftadır diretiyorlar. Diyorum ki batarya böyle yollamışsınız yeni fark ettim değiştirir misiniz, bana adaptör değil de laptopu yollayın inceleyelim diyorlar. Kaç kere izah ettim anlamadılar sadece adaptör değişmesi gerekiyor lafını. En son mesaja da ardık bıktılar cevap vermediler. İlgisiz ve bilgisiz elemanların kahrını çekiyorum. Almayın kardeşim monster.
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sis651 3 ay cengiz7
Dell'de Gaming 15 7567 modelinde 130 vat adaptör vermesine rağmen, güç tüketimi bunu geçiyor ve yoğun yük altında bataryadan yemeye başlıyor. 7577 modelinde de aynı durum var ama onun adaptörlerini 180 vat adaptörlerle değiştiriyorlar. 7567'lere yok.
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