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Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Payback

4 ay
9,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Need for Speed Payback'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran

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MonitörKertenkelesi 4 ay
Vay be dünyanın haline bak. Şu oyunu tam grafiklerinde görüp oynayabilmek için şöylesi bir bilgisayara 7,400 lira ve artı oyuna 100 tl yatırmak gerek. 7.500 kağıt ki daha da baba grafiklerde görmek için 15.000 kağıdı gözden çıkaran da vardır. Oyun be alt tarafı çoluk çocuğun oynadığı oyun için ödenen ödenecek paraya bak. Dünyanın en büyük en pahalı zevkinin oyun olması ve sadece zenginlere hitap etmesi kadar adaletsiz oldu sektör. Sonra diyorlar "niye kendi sisteminde oyun oynamak vağken oyun vidyosu izliyoğlağ?" Tabii tuzu kuru babası zenginler pek anlamaz ortahalli normal gelirli oyun severin halini.
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Ekrem71.5 4 ay MonitörKertenkelesi
almanyada 350 paraya al ps4 pro 60 paraya al oyunu deliler gibi oyna.
adamlar aylık 1600 para alıyor !
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OverClocK1ng 4 ay
Ayrıca 20 FPS ye düşen oyun 30 ile 60 kare arası oynanıyor denmez. 60 kareyi belki 1 kere görmüştür. Onu sayıyorsun da 20 kareye düştüğünü niye saymıyorsun. O notebook daki kart Ultra değil, High ayarlarda anca 20 kareye düşmeden oynatır. Onda da 1-2 şeyi orta ayara getirmek gerekir. Gölge detayı gibi...
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Ekrem71.5 4 ay OverClocK1ng
abi 1050ti denen kart giriş seviyesi kartlar kur'dan dolayı pahalı diye böyle mal mal kartlara kaldı millet. ülkemiz ne halde ya.
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OverClocK1ng 4 ay
Yaaa editör arkadaşım. Şu Porşheye Porş demeyi bırakın Allah'ınızı severseniz. Hiç mi merak edip Google Translate açıp, Porsche yazıp Dinle tuşuna basmadın. Al orada soldan dinleme tuşuna bas... translate.google.com.tr/...
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tokatli6061 4 ay
nfs yi yapan arkadaşlara sorabilsek acaba nerede direksiyonu kırınca arka tekerlerin döndüğünü görmüşler?
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maxmania 4 ay
bu video resmen almayın videosu olmuş. 1,5 senelik oyunda, özellikle hızlı oynanışı olan oyunda bazı sahnelerde 23 fpsye düşmesi demek almamak için önemli etken.
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Psychotechnic 4 ay
Dell Inspiron 15 Gaming 7000 var aynı 1050ti i7 7700HQ 16GB Ram ortalama 45-50 fps’le oyunu bitirdim. Tabi video çekince fps’e etkisi büyüktür
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WmGMD 4 ay Psychotechnic
shadow play ile kayıt alındı ise etki miktarı oldukça düşük hocam
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BL3E 4 ay Psychotechnic
Tabi ki kayıtın da etkisi var . Büyük ihtimal 8 gb ram yetmiyor. Tam sınırda özellikle oyunun başlangıcında 50 fps den 30 lara düştü.
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Sawasson 4 ay
2013 model gtx 780 ekran kartım var, bundan hızlı yemin ederim
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