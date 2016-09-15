Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü

Sürekli kablosuz kulaklık kullanan biriyseniz şarj konusunda desteğe ihtiyacınız var demektir. Mophie geliştirdiği yeni muhafaza ile şarj sorununu ortadan kaldırıyor.
2 yıl
4,5b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’ın yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıttığı AirPods kablosuz kulaklık seti ve şarj muhafazası, pazarda yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor. Mophie’nin kablosuz kulaklıklar için hazırladığı Power Capsule adındaki ürün bunun ilk örneği.

Power Capsule, kablosuz kulaklıklar için hazırlanmış bir taşıma kılıfı ve şarj istasyonu. Ürün kablosuz kulaklığınızı muhafaza ederken aynı zamanda 1400mAh kapasiteli bataryası ile şarj ihtiyacınızı karşılıyor. Muhafaza içerisinde bir microUSB çıkışı yer alıyor. Bu sayede ek bir kablo taşımanıza da gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir"

Kablosuz kulaklıklarınızı defalarca şarj edebilen muhafaza aynı zamanda giyilebilir cihazlarınız için de destek sağlıyor. MicroUSB girişli cihazlarınızı muhafaza sayesinde hareket halinde iken şarj edebilirsiniz. Hatta çok sıkıştığınız durumlarda akıllı telefonlarınıza da bir miktar enerji sağlayacaktır.

Muhafazanın kendisi de microUSB üzerinden şarj ediliyor. Alt kısımda bataryanın durumunu takip edebileceğiniz bir LED bildirim yer alıyor. Mophie yeni muhafazasını 40$ fiyat etiketi ile 18 Eylül’de satışa sunuyor. 

 

http://www.macrumors.com/2016/09/13/mophie-launches-power-capsule/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 2 yıl en beğenilen
aliexpress'de Syllable D900S adında satılan kulaklık, Apple Airpods'dan çok önce satışa sunulmuştu. Syllable D900S ilk kez kendi kutusunu powerbank olarak kullanan bir ürün. Yani Hayat Apple'dan önce de vardı ?? ;)
aliexpress'de Syllable D900S adında satılan kulaklık, Apple Airpods'dan çok önce satışa sunulmuştu. Syllable D900S ilk kez kendi kutusunu powerbank olarak kulla...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 2 yıl
Ekrem bi kere de Apple ı övme, ne Fanboymuşsun ya. Apple airpods kutusundan önce Samsung Icon X dockı vardı ve çığır falan açtığı yok ikisinin de.
Ne zaman fanboyluktan kurtulacaksın acaba...
Ekrem bi kere de Apple ı övme, ne Fanboymuşsun ya. Apple airpods kutusundan önce Samsung Icon X dockı vardı ve çığır falan açtığı yok ikisinin de.Ne zama...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DubSteq 2 yıl en beğenilen
aliexpress'de Syllable D900S adında satılan kulaklık, Apple Airpods'dan çok önce satışa sunulmuştu. Syllable D900S ilk kez kendi kutusunu powerbank olarak kullanan bir ürün. Yani Hayat Apple'dan önce de vardı ?? ;)
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 2 yıl
Ekrem bi kere de Apple ı övme, ne Fanboymuşsun ya. Apple airpods kutusundan önce Samsung Icon X dockı vardı ve çığır falan açtığı yok ikisinin de.
Ne zaman fanboyluktan kurtulacaksın acaba...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl turyunus
turyunus

Ekrem bi kere de Apple ı övme, ne Fanboymuşsun ya. Apple airpods kutusundan önce Samsung Icon X dockı vardı ve çığır falan açtığı yok ikisinin de.

Ne zaman fanboyluktan kurtulacaksın acaba...

Ben artık gerçekten para aldığını düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Adil Kullanım Kotası kısaca kotalı internet neden var? Gerçekten “Adil” mi? 2 yıl Leica’dan Polaroid’e rakip 2 yıl Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor 2 yıl Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu 2 yıl Yeni Star Trek dizisinin çıkış tarihi ertelendi 2 yıl Dell XPS 13 modeli Kaby Lake işlemciler ile güncellendi 2 yıl YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor 2 yıl Leica’dan 70 000TL’lik özel üretim kamera 2 yıl Badland 2 Android için indirmeye sunuldu 2 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 2 yıl Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country 2 yıl Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 2 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 2 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 2 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 2 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 2 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 2 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 2 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 2 yıl Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü Sonraki Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 2 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 2 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 2 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 2 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 2 yıl HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji 2 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık 2 yıl Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti 2 yıl Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D 2 yıl Twitter önümüzdeki hafta önemli değişiklikler yapıyor 2 yıl AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı 2 yıl ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında 2 yıl Samsung Galaxy A8 2016 internete sızdı 2 yıl iOS 10 sürümü indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung'dan Galaxy Note 7'lere %60 şarj sınırlaması 2 yıl Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi" 2 yıl Lumia 950 XL üretimi sona eriyor 2 yıl Samsung, yazıcı bölümünü HP’ye satıyor 2 yıl Karşınızda dünyanın en çılgın dizüstü bilgisayarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim