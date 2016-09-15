Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü

Apple’ın yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıttığı AirPods kablosuz kulaklık seti ve şarj muhafazası, pazarda yeni bir akım başlatacak gibi görünüyor. Mophie’nin kablosuz kulaklıklar için hazırladığı Power Capsule adındaki ürün bunun ilk örneği.

Power Capsule, kablosuz kulaklıklar için hazırlanmış bir taşıma kılıfı ve şarj istasyonu. Ürün kablosuz kulaklığınızı muhafaza ederken aynı zamanda 1400mAh kapasiteli bataryası ile şarj ihtiyacınızı karşılıyor. Muhafaza içerisinde bir microUSB çıkışı yer alıyor. Bu sayede ek bir kablo taşımanıza da gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz.

"Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir"

Kablosuz kulaklıklarınızı defalarca şarj edebilen muhafaza aynı zamanda giyilebilir cihazlarınız için de destek sağlıyor. MicroUSB girişli cihazlarınızı muhafaza sayesinde hareket halinde iken şarj edebilirsiniz. Hatta çok sıkıştığınız durumlarda akıllı telefonlarınıza da bir miktar enerji sağlayacaktır.

Muhafazanın kendisi de microUSB üzerinden şarj ediliyor. Alt kısımda bataryanın durumunu takip edebileceğiniz bir LED bildirim yer alıyor. Mophie yeni muhafazasını 40$ fiyat etiketi ile 18 Eylül’de satışa sunuyor.