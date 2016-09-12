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Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir

Bir süre önce Softbank tarafından satın alınan İngiliz tasarımcı ARM’ın en güçlü çekirdeği olan Cortex-A73, piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Qualcomm bir ilk imza atmak üzere.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM’ın mevcut mimarisindeki en güçlü ve en yeni çekirdek tasarımı olan Cortex-A73 müşterilere örneklenmeye başladı. Tüm zamanların en küçük üst seviye mobil işlemci çekirdeği olarak kabul edilen Cortex-A73 ilk olarak hangi tasarımda yerini alacak?

ARM’ın 10nm süreci için geliştirdiği Cortex-A73 çekirdeği, Cortex-A72 çekirdeğine göre yüzde 30 daha fazla performans gösteriyor ve yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Cortex-A73 çekirdeğini kullanacağını ilk MediaTek duyurmuştu ancak Helio X30 yonga seti ancak gelecek yılın sonlarında piyasada olabilecek.

Snapdragon 653

Gelen bilgilere göre Qualcomm’un Snapdragon 653 adındaki yeni yonga seti Cortex-A73 çekirdeklerini temel alarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Snapdragon 65x serisi Cortex-A72 çekirdekleri barındırıyor. Snapdragon 653 ile firma Cortex-A73 çekirdeğine geçiş yapacak.

Farklı olarak Qualcomm 28nm üretim sürecine devam ediyor. Bu bakımdan 10nm sürecindeki büyük avantajlar bu versiyonda olmayacak. Yine de ARM’ın ifadesine göre aynı litografide Cortex-A72 çekirdeğine göre yüzde 20 daha fazla performans ve enerji verimliliği söz konusu.

Yani Snapdragon 653 yonga seti, firmanın standart ARM çekirdeklerini kullandığı en güçlü tasarım olacak. 4 adet Cortex-A73 çekirdeği ile birlikte 4 adet Cortex-A53 çekirdeği daha düşük yoğunluktaki işlemleri üstlenecek. Ayrıca beraberinde yeni Adreno 515 grafik birimi bulunacak.

Qualcomm tüm heyecanı özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerine sakladığı için 10nm sürecinden de Snapdragon 830 yonga seti faydalanacak. Böylece Snapdragon 653 yonga setinin Snapdragon 830 yonga setini baltalaması da engellenmiş olacak.

Qualcomm haricinde Huawei, MediaTek gibi diğer tasarımcıların Cortex-A73 çekirdeğini 10nm olarak amiral gemi tasarımlarında kullanacağını belirtelim. Sadece Samsung rakibi Qualcomm gibi üst seviye ARM çekirdeklerini orta seviye Exynos yonga setlerinde 28nm olarak kullanıyor zira üst seviye Exynos tasarımında özelleştirilmiş çekirdekler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Lumia macerası sona geliyor"

Qualcomm’un Snapdragon 653 yonga seti yanında çok daha hızlı şarj imkanı sunacak QuickCharge 4.0 teknolojisini de tanıtması bekleniyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise ya bu yılın sonları ya da gelecek yıl başlarındaki CES 2017 fuarı olacak. 

 

http://wccftech.com/snapdragon-653-first-soc-cortex-a73/ Yorum Yaz
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darkmehmet 3 yıl
Sadece Samsung rakibi Qualcomm gibi üst seviye ARM çekirdeklerini orta seviye Exynos yonga setlerinde 28nm olarak kullanıyor zira üst seviye Exynos tasarımında özelleştirilmiş çekirdekler yer alıyor.
Bu cümleyi anlamayan sadece ben miyim?
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kotukoylu 3 yıl
Dökümcülükle işlemci mimarisini birbirine karıştıranlar yorum yazmasın.Herkes biliyor ki gelişmiş ülkelerde Ar-Ge çalışması yapılır işçilik kısmı çinde yapılır.Aradaki fark gayet açık.
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Guest-713A90D16 3 yıl
bence androidde de aynı iphone da olduğu gibi firmalar telefonu tamamen kendisi üretmeli.
her biri farklı bir anadan doğma çocuklara siz bir sülalesiniz demek gibi bu.iphonun başarılı olma sebeplerinden biri bu işte telefon bütün donanımı ile onlara ait.
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patatessiz patso 3 yıl Guest-713A90D16
iPhone 6s donanım parçalarının üreticileri
Apple A9 İşlemci: Samsung (Kore)
Değerli mineraller: Kaliforniya ve Çin
Kasa: Çin
Radyo frekans alıcıları ve vericileri: Qualcomm (Çin)
Wi-Fi modülü: Universal Scientific Industrial (Çin)
Batarya: Huapu Technology (Çin)
LTE modem: Qualcomm (Çin)
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The white warrior 3 yıl
Cayır cayır
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clb12 3 yıl
Bu kadar övülen 650 serisi nedense sony ve xiaomi hariç hiçbir cihazda yok.
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mixer92 3 yıl
sd830 ciddi bir değişmle gelecek gibi..
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ShuHan 3 yıl
benim için işlemcilerin gücü önemli deyil ısınmayan işlemci istiyorum oyun da elımı haşlamayacak telefon buz gibi olacak :==)))
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ufuk172 3 yıl ShuHan
ShuHan
benim için işlemcilerin gücü önemli deyil ısınmayan işlemci istiyorum oyun da elımı haşlamayacak telefon buz gibi olacak :==)))

Nokia 3310 ile hayallerin gerçek olacaktır, oyun seçeneği az ama önemli olan hayaller ise takılmamak lazım.
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OneMinuteTR 3 yıl ShuHan
ShuHan

benim için işlemcilerin gücü önemli deyil ısınmayan işlemci istiyorum oyun da elımı haşlamayacak telefon buz gibi olacak :==)))

Buyrun sizi Samsung saflarına alalım özellikle S7 ve S7 Edge e rahatlıkla en az ısınan telefonlar diyebilirim ve eline ulaşan ısı da düşük
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canguler917 3 yıl
demek ki cortex a73 çekirdekleri 10 nm de kryo çekirdekleriyle yakın performans gösteriyor ki qualcomm 830'un baltalanmasından korkuyor
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Bukalemun 3 yıl
28nm.... !!!
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aceleciburak 3 yıl
Güzel gelişmeler ama eksik ki geçiş aşaması çözümü olarak duruyor 653 A73 kullanılıyorsa yapılması gereken asıl olan iyice oturmuş olan 14 nm üretimi uygulanmalıydı diğer bir eksiklik ARM cortex A73 ten önce enerji verimliliği yüksek Cortex A7 serisinin devamı niteliğinde Cortex A35 ü duyurmuştu big.LITTLE formunda 14 yada 10 nm olarak orta seviyede Güçlü ve Frekans hızı arttırılmış Cortex A73 çekirdekleri ve enerji verimliliği yüksek yine verimliliğe göre makul frekans hızlarında Cortex A35 mimarilerini kullanan bir SoC çözümü çok makbul olacaktır özellikle batarya süreleri göz önünde bulundurulduğunda A35 in katkısı çok yerinde olacaktır ama A73 yeni bir mimari olduğundan bu durumu A72+A35 Big.LITTLE formunda orta seviye Qualcomm 64x seçeneği olarak görebiliriz ...
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