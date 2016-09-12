Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir

ARM’ın mevcut mimarisindeki en güçlü ve en yeni çekirdek tasarımı olan Cortex-A73 müşterilere örneklenmeye başladı. Tüm zamanların en küçük üst seviye mobil işlemci çekirdeği olarak kabul edilen Cortex-A73 ilk olarak hangi tasarımda yerini alacak?

ARM’ın 10nm süreci için geliştirdiği Cortex-A73 çekirdeği, Cortex-A72 çekirdeğine göre yüzde 30 daha fazla performans gösteriyor ve yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Cortex-A73 çekirdeğini kullanacağını ilk MediaTek duyurmuştu ancak Helio X30 yonga seti ancak gelecek yılın sonlarında piyasada olabilecek.

Snapdragon 653

Gelen bilgilere göre Qualcomm’un Snapdragon 653 adındaki yeni yonga seti Cortex-A73 çekirdeklerini temel alarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Snapdragon 65x serisi Cortex-A72 çekirdekleri barındırıyor. Snapdragon 653 ile firma Cortex-A73 çekirdeğine geçiş yapacak.

Farklı olarak Qualcomm 28nm üretim sürecine devam ediyor. Bu bakımdan 10nm sürecindeki büyük avantajlar bu versiyonda olmayacak. Yine de ARM’ın ifadesine göre aynı litografide Cortex-A72 çekirdeğine göre yüzde 20 daha fazla performans ve enerji verimliliği söz konusu.

Yani Snapdragon 653 yonga seti, firmanın standart ARM çekirdeklerini kullandığı en güçlü tasarım olacak. 4 adet Cortex-A73 çekirdeği ile birlikte 4 adet Cortex-A53 çekirdeği daha düşük yoğunluktaki işlemleri üstlenecek. Ayrıca beraberinde yeni Adreno 515 grafik birimi bulunacak.

Qualcomm tüm heyecanı özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerine sakladığı için 10nm sürecinden de Snapdragon 830 yonga seti faydalanacak. Böylece Snapdragon 653 yonga setinin Snapdragon 830 yonga setini baltalaması da engellenmiş olacak.

Qualcomm haricinde Huawei, MediaTek gibi diğer tasarımcıların Cortex-A73 çekirdeğini 10nm olarak amiral gemi tasarımlarında kullanacağını belirtelim. Sadece Samsung rakibi Qualcomm gibi üst seviye ARM çekirdeklerini orta seviye Exynos yonga setlerinde 28nm olarak kullanıyor zira üst seviye Exynos tasarımında özelleştirilmiş çekirdekler yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Lumia macerası sona geliyor"

Qualcomm’un Snapdragon 653 yonga seti yanında çok daha hızlı şarj imkanı sunacak QuickCharge 4.0 teknolojisini de tanıtması bekleniyor. Muhtemel tanıtım tarihi ise ya bu yılın sonları ya da gelecek yıl başlarındaki CES 2017 fuarı olacak.