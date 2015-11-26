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"Most Used Words" isimli Facebook uygulaması bilgilerinizi sizden habersiz satmış olabilir

Facebook oyunu Most Used Words'ün kullanıcılarının kişisel bilgilerini sattığı ortaya çıktı. Uygulamayı hiç kullanmasanız dahi arkadaşlarınız vasıtasıyla bilgilerini satılmış olabilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Günümüzdeki internet kullanıcılarının büyük çoğunluğu her gün sanal ortamda onlarca kullanım şartlarını okumadan kabul ediyor. Bu durum da ise kötü niyetli bir yazılımın eline düştüğünüzde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.
Facebook oyunu Most Used Words (En çok kullanılan kelimeler) kullanıcıların zaman tünellerindeki kelimeleri çekerek bir bulutun içerisinde görüntülüyor. Uygulamanın aldığı erişim izinleri ise hem kullanıcısının hem de arkadaşlarının kişisel bilgilerinin çekildiğini ortaya çıkardı. Bir kullanıcı bilgilerini yalnızca arkadaşlarının göreceği şekilde ayarlasa dahi arkadaşlarından birisi bu uygulamayı kullanıyorsa tüm bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçmiş oluyor.
Toplanan bu bilgilerin daha sonra para karşılığı satıldığı belirtilirken Comparitech'e göre 16 milyondan fazla kullanıcı uygulamayı paylaşarak en çok kullanılan kelimeleri görüntülemiş, dolayısıyla kendilerinin ve arkadaşlarının bilgilerini çaldırmış.
Uygulamanın ayrıca kişisel bilgilerinizi IP adresiniz ve hangi tarayıcıyı kullandığınız gibi daha spesifik bilgiler ile eşleştirerek sakladığı iddia ediliyor. Bu durumda hırsızlığın boyutu da daha önemli bir noktaya taşınıyor. Geliştirici bilgilerin saklanmadığını ve satılmadığını iddia etse de an itibariyle Facebook üzerinden uygulamaya erişim kaldırılmış durumda. Facebook'un bu olaylar ilgili hızlıca işleme geçmesi ve uygulamayı kaldırması da iddiaları doğrular nitelikte. 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-most-used-words-game-is-collecting-huge-amounts-of-user-data-can-sell-it-to-whoever-it-a6746791.html Yorum Yaz
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Patren 4 yıl
facebook zaten ne yaptığımızı izliyor şimdi 3 parti oyunlardamı bizi izlemeye başladı
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