Motorola, Android 3.0'lı tablet bilgisayarı Xoom'un tanıtımlarına hız veriyor

Motorola teknoloji dünyasının merakla beklediği tablet bilgisayarı Xoom'un tanıtımlarına hız veriyor. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelecek 10.1-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü, 1GB RAM ve 4G bağlantısı gibi güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile 1080p videoları oynatabiliyor ve sınıfındaki en yüksek grafik performansını sunmayı vaad ediyor. 5MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 720p video kaydedebilen cihaz, 2MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de görüntülü konuşmayı mümkün kılıyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Android 3.0 işletim sisteminin avantajlarından da yararlanan Motorola Xoom için henüz resmi çıkış tarihi açıklanmış olmasa da kimi kaynaklar gelecek ayın ortalarına doğru kullanıma sunulacağını ve kısa sürede 1 milyondan fazla satacağını belirtiyorlar.

Motorola Xoom için hazırladığı ve ilk defa CES 11'de gösterdiği tanıtım filmini resmi Youtube kanalında yayınladı;