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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Android 3.0'lı tablet bilgisayarı Xoom'un tanıtımlarına hız veriyor

8 yıl
16,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola teknoloji dünyasının merakla beklediği tablet bilgisayarı Xoom'un tanıtımlarına hız veriyor. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelecek 10.1-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar, 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü, 1GB RAM ve 4G bağlantısı gibi güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile 1080p videoları oynatabiliyor ve sınıfındaki en yüksek grafik performansını sunmayı vaad ediyor. 5MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 720p video kaydedebilen cihaz, 2MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de görüntülü konuşmayı mümkün kılıyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Android 3.0 işletim sisteminin avantajlarından da yararlanan Motorola Xoom için henüz resmi çıkış tarihi açıklanmış olmasa da kimi kaynaklar gelecek ayın ortalarına doğru kullanıma sunulacağını ve kısa sürede 1 milyondan fazla satacağını belirtiyorlar.

Motorola Xoom için hazırladığı ve ilk defa CES 11'de gösterdiği tanıtım filmini resmi Youtube kanalında yayınladı;




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hartim 8 yıl
yazılım ve uygulama desteği aynı olursa bunu tercih ederdim açıkcası ama unutmamak gerekir ki apple bu sektörü kökten değiştirean bir şirket oldu gerek dokunmatik ekran,gerek iphone gerek o müthiş yazılım desteği ve ipad....dikkat ederseniz samsung,motorola ve diğerleri ipadi takip ediyor yeni bir şey çıkartıp önüne geçemiyor hatta android'de apple karşı oluşturulan bir şirket yani apple fanı değilim apple ürünüm yok ama bu apple'a(ki kendisi bir şirkettir kişi de değil) karşı beslenen bu kini anlamayorum :)...Bu arada diğer markaların android etrafında birleşip apple karşı güçlenmesi bana avrupa birliğinin kuruluşu ve dolar karşısında euro ortak para sistemine geçişini anımsatıyor :)
Bu alet çok iyi ama android ile neler yapılabilir ve android ile ne kadar bilgisayar ne kadar cep telefonu havası olur aklımda canlandıramıyorum ve fiyatı 1000+ oldukça alınabilirliğini kaybedecektir sonuçta masaüstü gibi geniş bir kullanım alanı ve zamanı yok bence...
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ozi_ozmon 8 yıl
Android 3.0 cep telefonları için gelecekmi?
bu yaza yeni cep telefonu alma düşüncem war 3.0 beklesemmi arkadaşlar??
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Batuist 8 yıl
gerçekten çok etkileyici bir cihaz olmuş.. gerek donanımı gereksede cihazın tasarımı oldukça iyi.. yazılım desteğide artarsa ki artacağına inanıyorum ama bu biraz zaman alacaktır. çok güzel bir video olmuş ve çok güzel bir cihaz olmuş.. ipade karşı en ciddi rakip budur..
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sfrr 8 yıl
turkiye'de motorola satıslarının baslatılması lazım,gormemislerin onlerine iphone koydular teknoloji bu dediler.
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maliahmet1 8 yıl
gercekten güzel bi tanıtım telefonları büyükleri tabletler cok kişi kullanabilir vede rahatla izleye bilir cekilen videoları
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AnotheRDie 8 yıl
Tanıtım harika
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hursad 8 yıl
yeni video derken?
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bigatusac 8 yıl

hursad

yeni video derken?



evet yani yeni derken
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