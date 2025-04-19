Motorola Edge 60 tasarımı, sızdırılan tanıtım materyalleriyle gün yüzüne çıktı

İşte askeri standartlarda dayanıklılık sunan yeni Motorola Edge 60'ın beklenen özellikleri:
Motorola Edge 60, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir dizi yüksek performanslı özellikle donatılmış durumda. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik dörtlü kavisli pOLED dokunmatik ekranı. 1220x2712 piksel çözünürlük sunan bu ekran, kullanıcılara akıcı ve keskin bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Ayrıca cihaz, MediaTek Dimensity 7300 işlemci üzerine kurulmuş ve bu işlemciye 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Batarya tarafında ise Motorola Edge 60, uzun kullanım süreleri için 5.200 mAh kapasiteli bir pile sahip ve bu pil 68W hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını kısa sürede tam şarja ulaştırabilecek ve gün boyu kesintisiz kullanım deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca telefon, zorlu koşullara karşı dayanıklılık göstermesi için de MIL-STD-810H askeri standartlarında sertifikalandırılmış.