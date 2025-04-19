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    Motorola Edge 60 tasarımı, sızdırılan tanıtım materyalleriyle gün yüzüne çıktı

    Motorola Edge 60'ın teknik özellikleri ve tasarımı, sızdırılan tanıtım materyalleriyle gün yüzüne çıktı. İşte önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin detayları:

    Motorola Edge 60'ın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola'nın merakla beklenen Edge 60 modelinin teknik özellikleri ve tasarımı, internete sızan tanıtım materyalleri sayesinde ortaya çıktı. Motorola, geçtiğimiz günlerde Edge serisinin diğer üyeleri olan Edge 60 Fusion ve Edge 60 Stylus modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak şimdi, ailenin bir diğer önemli üyesi Edge 60 da kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görseller sadece telefonun tasarımını değil, aynı zamanda etkileyici teknik özelliklerini de gözler önüne seriyor.

    İşte askeri standartlarda dayanıklılık sunan yeni Motorola Edge 60'ın beklenen özellikleri:

    Motorola Edge 60, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir dizi yüksek performanslı özellikle donatılmış durumda. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik dörtlü kavisli pOLED dokunmatik ekranı. 1220x2712 piksel çözünürlük sunan bu ekran, kullanıcılara akıcı ve keskin bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Ayrıca cihaz, MediaTek Dimensity 7300 işlemci üzerine kurulmuş ve bu işlemciye 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. 

    Motorola Edge 60'ın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera yetenekleri açısından da iddialı olan Edge 60, Sony'nin prestijli Lytia LYT-700C sensörünü kullanan 50 MP ana kamera ile donatılmış. Bu sensör, özellikle düşük ışık koşullarında üstün performans göstermesiyle biliniyor. Ön tarafta ise selfie meraklılarını memnun edecek 50 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

    Batarya tarafında ise Motorola Edge 60, uzun kullanım süreleri için 5.200 mAh kapasiteli bir pile sahip ve bu pil 68W hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını kısa sürede tam şarja ulaştırabilecek ve gün boyu kesintisiz kullanım deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca telefon, zorlu koşullara karşı dayanıklılık göstermesi için de MIL-STD-810H askeri standartlarında sertifikalandırılmış.

    Motorola Edge 60'ın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son olarak modern ve zarif bir görünüm sergileyen Motorola Edge 60'ın resmi tanıtım tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da bazı söylentiler cihazın 24 Nisan'da düzenlenecek olan tanıtım etkinliğinde Razr 60 ve Razr 60 Ultra ile birlikte duyurulabileceğine işaret ediyor. 

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