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    Motorola Razr 60 ve 60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Motorola, yeni katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Razr 60 ve Razr 60 Ultra isimli modeller, tasarım, ekran, performans ve yapay zeka gibi alanlarda önemli yükseltmelerle geliyor.

    Motorola Razr 60 ve 60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motorola, yeni katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Razr 60 ve Razr 60 Ultra isimli modeller, tasarım, ekran, performans ve yapay zeka gibi alanlarda önemli yükseltmelerle geliyor.

    Motorola Razr 60 Ultra özellikleri

    Razr 60 Ultra, Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alırken, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama alanıyla birlikte geliyor.

    Motorola Razr 60 ve 60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefon, 165 Hz yenileme hızına ve 4000 nite kadar parlaklığa çıkabilen 7 inç büyüklüğünde LTPO pOLED ana ekranıyla gelişmiş görüntüleme deneyimi sunuyor. Kapak ekranı ise 4 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızıyla beraber 3000 nit parlaklığa çıkabiliyor. Aynı zamanda, Gorilla Glass Ceramic ile korunuyor.

    Razr 60 Ultra, 50 MP sensörlerden oluşan ana, ultra geniş ve ön kamera kurulumuyla geliyor. Cihaz ayrıca, Dolby Vision video ve Dolby Atmos ses desteği sunuyor.

    4700 mAh kapasiteli pille gelen telefon, 68 W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 30 W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerini de destekliyor.

    Moto Razr 60 özellikleri

    Motorola Razr 60 ve 60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Temel model olan Razr 60 ise MediaTek Dimensity 7400X işlemcisiyle geliyor. Bu işlemciye 256 GB UFS 2.2 depolama alanı ve 8 GB LPDDR4X RAM eşlik ediyor.

    6,96 inç büyüklüğünde FHD+ pOLED LTPO panele sahip olan cihazın ekranı 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Kapak ekranı ise 3,63 inç büyüklüğe sahip ve 90 Hz'de çalışıyor. 

    Motorola Razr 60'ın kamera kurulumu, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 32 MP ön kameradan oluşuyor. Her iki cihaz da adaptif stabilizasyon, aksiyon çekimi, grup çekimi, fotoğraf geliştirme motoru ve imza stili gibi yapay zeka destekli kamera özellikleri sunuyor.

    4500 mAh pille gelen Razr 60, 30 W kablolu şaj ve 15 W kablosuz şarj desteğini barındırıyor.

    Her iki telefon da IP48 toz ve su direncine sahip ve titanyum takviyeli menteşe kullanıyor. Motorola, menteşenin cerrahi sınıf paslanmaz çelikten 4 kat daha güçlü olduğunu ve eskisinden %35 daha fazla katlanmayı kaldırabildiğini söylüyor. Telefonların iç ekranı, daha akıcı ekran hareketi ve gelişmiş dayanıklılık için Ultra İnce Cam içeriyor.

    Motorola Razr 60 ve 60 Ultra fiyatları

    Motorola Razr 60 Ultra'nın fiyatı ABD'de 1.300 $, İngiltere'de 1.100 £ iken, Razr 60, ABD'de 700 $, İngiltere'de 800 £ fiyattan satışa sunuluyor. ABD'de ön siparişler 7 Mayıs'ta başlayacak ve 15 Mayıs'ta genel satışa başlanacak.

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