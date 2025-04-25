Motorola, tek şarjla 16 gün dayanan uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

Motorola Moto Watch Fit akıllı saat neler sunuyor?
Akıllı saat IP68 sertifikalı ve 50 metreye kadar suya dayanıklı. Motorola, saatin tek şarjla 16 güne kadar kullanılabildiğini söylüyor ancak bu, muhtemelen her zaman açık ekran özelliği kullanılmadığında alınabilecek maksimum kullanım süresi. Moto Watch Fit, geleneksel 22 mm saat kayışlarıyla uyumlu ve önemli bir detay olarak yalnızca Android akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.
Motorola Moto Watch Fit fiyatı ne kadar?
Motorola Moto Watch Fit, 79 euro fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa sunulacak.