Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola, tek şarjla 16 gün dayanan uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

    Motorola, Moto Things yaşam stili koleksiyonuna yeni bir ürün ekledi. Uygun fiyatlı akıllı saat Moto Watch Fit, GPS, 1000 nit parlaklığa ulaşan, 16 güne kadar pil ömrüyle öne çıkıyor.

    Motorola Moto Watch Fit tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Motorola, Motorola Edge 60 Pro ve Razr 60 Ultra ile birlikte Moto Watch Fit’i tanıttı. Motorola’nın yeni akıllı saati tasarım olarak Apple Watch'u anımsatıyor ancak dijital crown yok ve muhtemelen fiyatı düşük tutmak için önemli ölçüde daha kalın çerçevelere sahip bir ekran kullanıyor.

    Motorola Moto Watch Fit akıllı saat neler sunuyor?

    motorola akıllı saat watch fit özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motorola Moto Watch Fit, 1.000 nit parlaklığa ulaşan 1.9 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yerleşik GPS modülü sayesinde saat, akıllı telefon olmadan koşu ve bisikletle kat edilen mesafeyi kaydedebiliyor. Adım sayma dışında kalp atış hızı ve kanda oksijen düzeyini ölçme ve 100'den fazla aktivite takibi yapabiliyor.

    Akıllı saat IP68 sertifikalı ve 50 metreye kadar suya dayanıklı. Motorola, saatin tek şarjla 16 güne kadar kullanılabildiğini söylüyor ancak bu, muhtemelen her zaman açık ekran özelliği kullanılmadığında alınabilecek maksimum kullanım süresi. Moto Watch Fit, geleneksel 22 mm saat kayışlarıyla uyumlu ve önemli bir detay olarak yalnızca Android akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.

    Motorola Moto Watch Fit fiyatı ne kadar?

    Motorola Moto Watch Fit, 79 euro fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    insan öleceğini 40 gün önceden hisseder egzozdan gri duman ve koku ford fiesta 1.1 yorum kimyager ahmet focus 1

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum