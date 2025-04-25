Motorola, tek şarjla 16 gün dayanan uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

Tam Boyutta Gör Motorola, Motorola Edge 60 Pro ve Razr 60 Ultra ile birlikte Moto Watch Fit’i tanıttı. Motorola’nın yeni akıllı saati tasarım olarak Apple Watch'u anımsatıyor ancak dijital crown yok ve muhtemelen fiyatı düşük tutmak için önemli ölçüde daha kalın çerçevelere sahip bir ekran kullanıyor.

Motorola ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı: Moto Book 60 1 hf. önce eklendi

Motorola Moto Watch Fit akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Motorola Moto Watch Fit, 1.000 nit parlaklığa ulaşan 1.9 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yerleşik GPS modülü sayesinde saat, akıllı telefon olmadan koşu ve bisikletle kat edilen mesafeyi kaydedebiliyor. Adım sayma dışında kalp atış hızı ve kanda oksijen düzeyini ölçme ve 100'den fazla aktivite takibi yapabiliyor.

Akıllı saat IP68 sertifikalı ve 50 metreye kadar suya dayanıklı. Motorola, saatin tek şarjla 16 güne kadar kullanılabildiğini söylüyor ancak bu, muhtemelen her zaman açık ekran özelliği kullanılmadığında alınabilecek maksimum kullanım süresi. Moto Watch Fit, geleneksel 22 mm saat kayışlarıyla uyumlu ve önemli bir detay olarak yalnızca Android akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.

Motorola Moto Watch Fit fiyatı ne kadar?

Motorola Moto Watch Fit, 79 euro fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.