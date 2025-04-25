Motorola, kristallerle süslediği kablosuz kulaklığını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Motorola Moto Buds Loop, Sound by Bose, uzamsal ses ve 8 saate kadar pil ömrü gibi özelliklere sahip Motorola'nın ilk açık tasarımlı kulak içi kulaklık modeli. Kulaklık, lüks tutkunlarının ilgisini çekecek, Swarovski kristallerinin yer aldığı pahalı bir seçenekle geliyor.

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Motorola Moto Buds Loop kulaklık neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Moto Buds Loop, iki renk seçeneğiyle geliyor ancak biri takı olarak da kullanılabilmesini sağlayan Swarovski kristalleriyle süslenmiş. Motorola, kulaklığın günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanıklı birinci sınıf malzemelerden yapıldığını iddia ediyor. Kulaklığı ter ve yağmurdan koruyan özel bir kaplama da mevcut.

Motorola, kulaklığın 12mm ironless sürücüye ve Bose tarafından ayarlanmış ses teknolojisine sahip olmasıyla net ve dengeli ses sunduğunu söylüyor. Kulaklık ayrıca, aramalarda netliği sağlayan ve arka plan gürültüsünü minimum seviyeye çeken CrystalTalk AI adında bir özellikle birlikte çalışan çift mikrofon sisteminin yanı sıra uzamsal ses teknolojisine sahip.

Moto Buds Loop, Bluetooth özellikli herhangi bir cihazla çalışırken, Motorola telefona veya Lenovo bilgisayara bağlandığında ekstra özellikler sunuyor. Motorola akıllı telefon kullanıcıları, kulaklıkla Motorola’nın yapay zekasını kullanabilirken, Smart Connect özelliğiyle kullanıcılar Motorola ile Lenovo cihazları arasında sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Pil ömrü açısından, Motorola Moto Buds Loop, tek şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. USB-C portlu şarj kutusuyla toplam 37 saat pil ömrüne sahip. 10 dakikalık şarjla, 3 saate kadar kullanım sağlayan hızlı şarj özelliği mevcut.

Motorola Moto Buds Loop fiyatı ne kadar?

Motorola Moto Buds Loop, 173 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Swarovski kristalli modelin fiyatı 332 dolar.

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