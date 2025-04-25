Motorola, kristallerle süslediği kablosuz kulaklığını tanıttı

Motorola Moto Buds Loop kulaklık neler sunuyor?
Motorola, kulaklığın 12mm ironless sürücüye ve Bose tarafından ayarlanmış ses teknolojisine sahip olmasıyla net ve dengeli ses sunduğunu söylüyor. Kulaklık ayrıca, aramalarda netliği sağlayan ve arka plan gürültüsünü minimum seviyeye çeken CrystalTalk AI adında bir özellikle birlikte çalışan çift mikrofon sisteminin yanı sıra uzamsal ses teknolojisine sahip.
Moto Buds Loop, Bluetooth özellikli herhangi bir cihazla çalışırken, Motorola telefona veya Lenovo bilgisayara bağlandığında ekstra özellikler sunuyor. Motorola akıllı telefon kullanıcıları, kulaklıkla Motorola’nın yapay zekasını kullanabilirken, Smart Connect özelliğiyle kullanıcılar Motorola ile Lenovo cihazları arasında sorunsuz geçiş yapabiliyor.
Pil ömrü açısından, Motorola Moto Buds Loop, tek şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. USB-C portlu şarj kutusuyla toplam 37 saat pil ömrüne sahip. 10 dakikalık şarjla, 3 saate kadar kullanım sağlayan hızlı şarj özelliği mevcut.
Motorola Moto Buds Loop fiyatı ne kadar?
Motorola Moto Buds Loop, 173 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Swarovski kristalli modelin fiyatı 332 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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