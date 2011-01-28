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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, Android 3.0'lı yeni tableti Xoom'u Şubat sonunda satışa sunuyor

8 yıl
10,5b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Mobilite Grubu dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı görüşmede tablet bilgisayar segmentine yönelik planlarına netlik kazandırdı. İlk tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Android 3.0 işletim sistemli ve Nvidia Tegra 2 işlemcili tablet bilgisayar Xoom, firmadan yapılan açıklamaya göre Şubat ayının sonunda satışa sunulacak.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 32GB bellekli Xoom ile kısa sürede bir milyondan fazla satacağı tahmin edilen Motorola, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. 799 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenen 10.1-inç büyüklüğündeki Xoom'a yılın ikinci yarısında kardeş gelecek.

7-inç boyutundaki Xoom modelini yılın ikinci yarısında satışa sunacağını açıklayan Motorola, 10.1-inç boyutundaki ilk model için 4G güncellemesini ise ikinci çeyrekte duyuracak.




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fatihcanery 8 yıl
param olsa tablet alacaksam olsam,bundan başkasını düşünmem .En dikkatimi çeken tablet bu oldu,özellikleriyle tasarımıyla..
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sariugur 8 yıl
cihaz Best Buy'da 100$ indirimli satılcak, 699$ olarak fiyat belirlemişler, engadget.com'da yazıyordu, belki çıktıktan sonra dahada ucuzlar...
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tahir40 8 yıl
Nvidia bu Tegra 2 platformuyla malı götürecek gibi göünüyor. Ben ARM işlemciler bu telefon pazarı sayesinde devler ligine (intel, nvidia, AMD) girer diyordum ama anlaşılan Nvidia malı götürecek :)
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Batuist 8 yıl

tahir40

Nvidia bu Tegra 2 platformuyla malı götürecek gibi göünüyor. Ben ARM işlemciler bu telefon pazarı sayesinde devler ligine (intel, nvidia, AMD) girer diyordum ama anlaşılan Nvidia malı götürecek :)

ARM zaten devler liginde... cep telefonu pazarının büyük kısmı ona ait...!!! akıllı telefon pazarı daha da büyüyecek dolayısı ile ARMde!!
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savinelli 8 yıl
Ozellikleri super gercekten. Ben ozellikle cift cekirdekli islemcinin nasil bir performansi olacagini merak ediyorum. Yalniz su anda bir tablete yatirim yapacak olsam mutlaka ipad 2 nin duyurulmasini beklerdim. Kanimca zaten ayni donemlerde duyurusu yapilacak ama pastadan buyuk payi erken duyuruyu yapip satisa baslayan kapacak gibi gozukuyor. İpad in ne yenilikler getirecegini ve fiyatlandirma politikasinin nasil olacagini gorup oyle karar vermek gerekiyor. Simdilik konusmak icin erken.
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lazloo 8 yıl

ahmetaktas

Ozellikleri super gercekten. Ben ozellikle cift cekirdekli islemcinin nasil bir performansi olacagini merak ediyorum. Yalniz su anda bir tablete yatirim yapacak olsam mutlaka ipad 2 nin duyurulmasini beklerdim. Kanimca zaten ayni donemlerde duyurusu yapilacak ama pastadan buyuk payi erken duyuruyu yapip satisa baslayan kapacak gibi gozukuyor. İpad in ne yenilikler getirecegini ve fiyatlandirma politikasinin nasil olacagini gorup oyle karar vermek gerekiyor. Simdilik konusmak icin erken.

Bu özelliklerin üstüne ne getirebilir artık bilemiyorum. İ7 felan kullanacaksa amenna.
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Batuist 8 yıl

ahmetaktas

Ozellikleri super gercekten. Ben ozellikle cift cekirdekli islemcinin nasil bir performansi olacagini merak ediyorum. Yalniz su anda bir tablete yatirim yapacak olsam mutlaka ipad 2 nin duyurulmasini beklerdim. Kanimca zaten ayni donemlerde duyurusu yapilacak ama pastadan buyuk payi erken duyuruyu yapip satisa baslayan kapacak gibi gozukuyor. İpad in ne yenilikler getirecegini ve fiyatlandirma politikasinin nasil olacagini gorup oyle karar vermek gerekiyor. Simdilik konusmak icin erken.

android 3ün belki çok çekirdek desteği olabilir ama şimdiye dek yazılmış kaç yazılımda bu destek söz konusu meçhul.. uygulamarında çok çekirdek desteklemesi gerek..!!
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daysleeperxp 8 yıl
Birisi ipad killer mi dedi???????????????
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Batuist 8 yıl
ipad harici ilk adam gibi android tabanlı tablet geliyor kanaatimce.. çakma android 2.2li sistemlere tablet adı verilemez..!! örneğin baş harfini söyliyim samsung galaxy tab!!!
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lazloo 8 yıl

Batuist

ipad harici ilk adam gibi android tabanlı tablet geliyor kanaatimce.. çakma android 2.2li sistemlere tablet adı verilemez..!! örneğin baş harfini söyliyim samsung galaxy tab!!!


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Hobar 8 yıl
tegra 2, 1280*800 10inç ekran, android 3.0... şimdiye kadarki en iyi tablet bence. netbook almayıp bunu mu alsam la
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lazloo 8 yıl
Bu cihaza talep fazla olacak bence.
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Gannicus 8 yıl
allah herkese almayı nasip etsin

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