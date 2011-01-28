Motorola, Android 3.0'lı yeni tableti Xoom'u Şubat sonunda satışa sunuyor

Motorola Mobilite Grubu dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı görüşmede tablet bilgisayar segmentine yönelik planlarına netlik kazandırdı. İlk tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yapılan Android 3.0 işletim sistemli ve Nvidia Tegra 2 işlemcili tablet bilgisayar Xoom, firmadan yapılan açıklamaya göre Şubat ayının sonunda satışa sunulacak.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 32GB bellekli Xoom ile kısa sürede bir milyondan fazla satacağı tahmin edilen Motorola, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. 799 dolar seviyesinden satışa sunulması beklenen 10.1-inç büyüklüğündeki Xoom'a yılın ikinci yarısında kardeş gelecek.

7-inç boyutundaki Xoom modelini yılın ikinci yarısında satışa sunacağını açıklayan Motorola, 10.1-inç boyutundaki ilk model için 4G güncellemesini ise ikinci çeyrekte duyuracak.