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Motorola Xoom 2 ortaya çıktı; İşte detaylar!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
45,4b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamı ile ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom'un yerini alacak tablet bilgisayar detaylandı. Xoom 2 Media Edition olarak isimlendirilen tablete ait ilk görüntüyü daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise tabletin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında merak edilen pek çok soruya açıklık kazandırdı. Xoom ile kıyaslandığında daha küçük ekrana sahip olan Android 3.2 işletim sistemli Xoom 2'de, 8.2-inç büyüklüğünde HD IPS ekran kullanılıyor.
Köşeli hatlara sahip endüstriyel tasarımı ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen Xoom 2, Alüminyum ve Magnezyum alaşımlı kasa kullanılıyor. 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 1GB RAM'e sahip olduğu belirtilen tablet bilgisayarda ayrıca entegre kızılötesi alıcı ve subwoofer da bulunuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere tablet bilgisayarı ağırlıklı olarak çoklu ortam uygulamaları için değerlendiren kullanıcıların hedeflendiği Xoom 2'nin 9mm kalınlığında olduğu ve 1080p video kaydı yapabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
Çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan Xoom 2'nin detaylı görsellerine aşağıda yer alan galeriden ulaşabilirsiniz.  

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heavenandhell1234 8 yıl en beğenilen
khaos
Tabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması resmen kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor!

tam tersine bize daha çok seçenek sunuyor.
khaosTabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması res...
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acmtncy 8 yıl
khaos
Tabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması resmen kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor!

ne alakası var? kafan karışmıyor seçenek artıyor. bütün tabletler ipad gibi 9.7" olsa kimine büyük kimine küçük gelir o ekran. bütün telefonlar 4" olsun kafam karışıyor demek gibi bişey olmuş bu.
khaosTabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması res...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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18XET01 5 yıl
Ooo, hortlamış konu, alırım bi dal



Muhtemelen ban yiyecem

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DH Misafiri 8 yıl
Tasarım çok güzel xoom türkiyeye TTNET aracılığıyla belirli bir satış grafiğine ulaştı...Xoom 2 hem özellikleri hemde yeni görümüyle mükkemel olmuş Türkiyeye geldiğinde alacağım tek tablet bu...Birde Motorola telefonları Türkiye'ye getirselerde herkez görsün asıl cep telefonunu kim yapıyormuş Motorola Atrix 4G şuan piyasanın en iyi telefonu bana göre...Şuan piyasaya sürecekleri harika bir telefon daha var Xoom 2 nin küşütülmüş hali Droid Hd 4.5 inç hd ekran çift çekirdek 8 Mg piksel kamera...yok yok Galaxy S2 den daha ince
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JoeyBane 8 yıl
Tasarım olarak güzel. Arkadaşların da dediği gibi Nokia'nın iş telefonlarını andıran bir tasarımı var. Özellikleri iyi bence. Çekirdek hızı yeterli. Kasacak bir program yok zaten. Pili fazla tüketmemesi önemli
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KalemKolik 8 yıl
Hani 4 çekirdekli işlemci olan ilk tablet olacaktı.Bu kadar bekledikten sonra ben 2 çekirdekli işlemcili tablet almam.
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IceMan 8 yıl
beyler bu android tabletlere ios kurmanın yolu var mı?
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uLtRaTRim 8 yıl
khaos
Tabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması resmen kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor!

telefonlarda 2,8.3,0.3,5.3,8.4,0.4,3.4,5 var, kafamız karışıyor mu? herkes kendş beğendiğini alıyor.
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brshr 8 yıl
manyakurt
köşeler nokia olmuş :D

her gördüğümüz sakallı da dedemiz dimi!
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Volkanbaba 8 yıl
manyakurt
köşeler nokia olmuş :D

x7 yi büyültmüşler :D
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Batuist 8 yıl
isimlendirme aşamasında motorola bence hata yapıyor.. xoom modelinden sonra xoom 2 diyebileceğin bir model çıkaracaksan ciddi farklılıklar ortaya koymalısın ki hatta yepyeni bir ürün ortaya koymalısınki bir sonraki modele xoom 3 dediğinde insanların ilgisini daha fazla çekebilesin. şimdi adına xoom3 dediğin bir model çıkarsan kimse tınlamayacak.. çünkü aynı şeyler..
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acmtncy 8 yıl
khaos
Tabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması resmen kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor!

ne alakası var? kafan karışmıyor seçenek artıyor. bütün tabletler ipad gibi 9.7" olsa kimine büyük kimine küçük gelir o ekran. bütün telefonlar 4" olsun kafam karışıyor demek gibi bişey olmuş bu.
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MR.METAL 8 yıl
Subwoofer olayı oldukça dikkat çekici. Neresine sıkıştırmışlar acaba hoparlörü?
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heavenandhell1234 8 yıl en beğenilen
khaos
Tabletlerde ekran boyutuna bir standart getirilmesi gerekiyor şu anda ipad 2 9.7 haricinde 7,7.7,8.2,8.9,9.4,10.1 modellerin bulunması resmen kafa karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor!

tam tersine bize daha çok seçenek sunuyor.
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