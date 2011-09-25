Motorola Xoom 2 ortaya çıktı; İşte detaylar!

Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamı ile ülkemizde geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom'un yerini alacak tablet bilgisayar detaylandı. Xoom 2 Media Edition olarak isimlendirilen tablete ait ilk görüntüyü daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan yeni görüntüler ise tabletin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında merak edilen pek çok soruya açıklık kazandırdı. Xoom ile kıyaslandığında daha küçük ekrana sahip olan Android 3.2 işletim sistemli Xoom 2'de, 8.2-inç büyüklüğünde HD IPS ekran kullanılıyor.

Köşeli hatlara sahip endüstriyel tasarımı ile dikkat çekici bir görünüm sergileyen Xoom 2, Alüminyum ve Magnezyum alaşımlı kasa kullanılıyor. 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciye ve 1GB RAM'e sahip olduğu belirtilen tablet bilgisayarda ayrıca entegre kızılötesi alıcı ve subwoofer da bulunuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere tablet bilgisayarı ağırlıklı olarak çoklu ortam uygulamaları için değerlendiren kullanıcıların hedeflendiği Xoom 2'nin 9mm kalınlığında olduğu ve 1080p video kaydı yapabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan Xoom 2'nin detaylı görsellerine aşağıda yer alan galeriden ulaşabilirsiniz.