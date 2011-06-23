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Motorola Xoom Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen ilk tablet olarak teknoloji dünyasında kendine özel bir yer edinen Motorola Xoom, Amerika'dan sonra Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor. Google tarafından I/O Geliştiriciler Konferansı 2011'de tanıtılan ve ilk kez Motorola Xoom için sunulan 3.1 sürüm numaralı Honeycomb güncellemesi, firmadan yapılan açıklamaya göre birkaç hafta içerisinde Avrupalı kullanıcılar için sunulmuş olacak.
Android 3.1 işletim sistemi başta çeşitli performans güncellemeleri ve USB çevrebirimlerine yönelik geliştirilmiş destek olmak üzere çok sayıda önemli güncelleme ile geliyor. Buna ek olarak Motorola, Android 3.1 güncellemesiyle birlikte Avruplı kullanıcıların Xoom üzerindeki SD kart slotunu aktive edebileceklerini de ifade ediyor. Türk Telekom tarafından ülkemizde de satışa sunulan tablet, 9.7-inç boyutunda ekrana, Tegra 2 işlemcisine ve 1GB bellek kapasitesine sahip.

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nihatdemirel 7 yıl
motorola xoom tabletim var son günlerde mobil sitelere beni yönlendirmeye başladı
buna nasıl engel olabilirim.
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nihatdemirel 7 yıl
motorola xoom tabletim var son günlerde mobil sitelere beni yönlendirmeye başladı
buna nasıl engel olabilirim.
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halfone 8 yıl
dogangoxel
Ben 1 aydır 3.1 olarak kullanıyorum zaten
Geçiniz

bencil olmak gelişime engeldir,
senin yapabliyor olmanın diğer insanlara faydası ne ?
Tasarım yanlış, düşünce yanlış ÇÖPOS Android bir çok insanı bu yaklaşımı ile sıkıntıya sokmuş durumda,
3.1 i geçin 3.2 4.0 bunların hiç birisini zamanında kimse kullanamıyacak
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dogangoxel 8 yıl
halfone

dogangoxel

Ben 1 aydır 3.1 olarak kullanıyorum zaten
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bencil olmak gelişime engeldir,
senin yapabliyor olmanın diğer insanlara faydası ne ?

Tasarım yanlış, düşünce yanlış ÇÖPOS Android bir çok insanı bu yaklaşımı ile sıkıntıya sokmuş durumda,
3.1 i geçin 3.2 4.0 bunların hiç birisini zamanında kimse kullanamıyacak


Arkadasim benim 3.1 veya 3.2 kullaniyor olmam oradaki basliga bir cevapti.Ben hic bencillik yapmam,az laf cok is severim.Tanimadigin insanlar hakkinda yorum yaparken ya biraz daha dusun ya da o insan hakkinda biraz arastirma yap!Beni bilen bilir!Sen 3.1 veya 3.2 kullanmiyorsan ya da kullanamiyorsan o benim sucum degil! Her iki surumdende kullanmak istersen sana yardimci oluruz.Hicbir Motorola kullanicisina destegimizi ve yardimimizi esirgemedik!Oku bakalim benim yapabiliyor olmamin diger insanlara faydasi neymis!

motomodtr.forumcommunity.net/...

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öztin 8 yıl halfone
halfone

dogangoxel

Ben 1 aydır 3.1 olarak kullanıyorum zaten
Geçiniz



bencil olmak gelişime engeldir,
senin yapabliyor olmanın diğer insanlara faydası ne ?

Tasarım yanlış, düşünce yanlış ÇÖPOS Android bir çok insanı bu yaklaşımı ile sıkıntıya sokmuş durumda,
3.1 i geçin 3.2 4.0 bunların hiç birisini zamanında kimse kullanamıyacak


kardeş bi zahmet pmleri okusan
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DH Misafiri 8 yıl
bende de turk telekomdan alınmıs xoom var fakat bir turlu pc ye baglayamadım motohelper ı kurdum wmp11 kurdum ama yıne de olmuyor neden acaba yardım edersenız sevınırım
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DH Misafiri 8 yıl
ben motorola xoom yeni aldım ama bilgisayara tanıtamadım ne yapmalıyım
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kendimce 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben motorola xoom yeni aldım ama bilgisayara tanıtamadım ne yapmalıyım

motorola'nın sitesinden motorola.com/... çekmen gerekiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
bende xoom aldım şuan üzerinde 3.0.1 var. ama system updates den update yapmıyor.
Your device is up to date!
No update is necessary at this time.
msj veriyor.
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ENqiN 8 yıl
Ben yeni aldim xoom u ama bit turlu 3.1 e yukseltemedim bi yardimci olursaniz sevinirim
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tolgacem 8 yıl
Android'i her üretici farklılaştırabiliyor. Mesela HTC, Sense arayüzü bulunuyor. Şimdi buna Google nasıl güncelleme çıkarsın ?
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Saltunel 8 yıl
merhaba xoom kullanıp bana yardımcı olabilecek birisi var mı??
dilini nasıl türkçe yapacağım?
bir de hafıza kartını görmüyor bunu nasıl aşarım..!?
teşekkürler
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Batuist 8 yıl

tolgacem

Android'i her üretici farklılaştırabiliyor. Mesela HTC, Sense arayüzü bulunuyor. Şimdi buna Google nasıl güncelleme çıkarsın ?

arayüze dokunmaz olur biter.. yazılım bu donanım değilki bir tarafını eğip bükmen gereksin.. güncelleme dediğin zaten çekirdekte oluyor.. ona göre geliştirsin yazılımı.. sen windowsu güncellerken kullandığın farklı temalar sana mani oluyor mu?
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Batuist 8 yıl
Hiç olmazsa android 3ü daha sonradan geliştirdin bari buna direkt güncelleme alıcak şekilde bir ayar verseydin... yine aynı muhabbet devam edicek.. acaba üretici yeni çıkan güncellemeyi aldığınız cihaza uyarlayacak mı? bari burada bir standartın olsaydıda direkt güncelleme alabilseydi cihazlar google!!
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