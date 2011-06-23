Motorola Xoom Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor

Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen ilk tablet olarak teknoloji dünyasında kendine özel bir yer edinen Motorola Xoom, Amerika'dan sonra Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor. Google tarafından I/O Geliştiriciler Konferansı 2011'de tanıtılan ve ilk kez Motorola Xoom için sunulan 3.1 sürüm numaralı Honeycomb güncellemesi, firmadan yapılan açıklamaya göre birkaç hafta içerisinde Avrupalı kullanıcılar için sunulmuş olacak.

Android 3.1 işletim sistemi başta çeşitli performans güncellemeleri ve USB çevrebirimlerine yönelik geliştirilmiş destek olmak üzere çok sayıda önemli güncelleme ile geliyor. Buna ek olarak Motorola, Android 3.1 güncellemesiyle birlikte Avruplı kullanıcıların Xoom üzerindeki SD kart slotunu aktive edebileceklerini de ifade ediyor. Türk Telekom tarafından ülkemizde de satışa sunulan tablet, 9.7-inç boyutunda ekrana, Tegra 2 işlemcisine ve 1GB bellek kapasitesine sahip.