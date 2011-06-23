Motorola Xoom Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 işletim sistemiyle gelen ilk tablet olarak teknoloji dünyasında kendine özel bir yer edinen Motorola Xoom, Amerika'dan sonra Avrupa'da da Android 3.1 güncellemesi alıyor. Google tarafından I/O Geliştiriciler Konferansı 2011'de tanıtılan ve ilk kez Motorola Xoom için sunulan 3.1 sürüm numaralı Honeycomb güncellemesi, firmadan yapılan açıklamaya göre birkaç hafta içerisinde Avrupalı kullanıcılar için sunulmuş olacak.
Android 3.1 işletim sistemi başta çeşitli performans güncellemeleri ve USB çevrebirimlerine yönelik geliştirilmiş destek olmak üzere çok sayıda önemli güncelleme ile geliyor. Buna ek olarak Motorola, Android 3.1 güncellemesiyle birlikte Avruplı kullanıcıların Xoom üzerindeki SD kart slotunu aktive edebileceklerini de ifade ediyor. Türk Telekom tarafından ülkemizde de satışa sunulan tablet, 9.7-inç boyutunda ekrana, Tegra 2 işlemcisine ve 1GB bellek kapasitesine sahip.
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buna nasıl engel olabilirim.
buna nasıl engel olabilirim.
bencil olmak gelişime engeldir,
senin yapabliyor olmanın diğer insanlara faydası ne ?
Tasarım yanlış, düşünce yanlış ÇÖPOS Android bir çok insanı bu yaklaşımı ile sıkıntıya sokmuş durumda,
3.1 i geçin 3.2 4.0 bunların hiç birisini zamanında kimse kullanamıyacak
Arkadasim benim 3.1 veya 3.2 kullaniyor olmam oradaki basliga bir cevapti.Ben hic bencillik yapmam,az laf cok is severim.Tanimadigin insanlar hakkinda yorum yaparken ya biraz daha dusun ya da o insan hakkinda biraz arastirma yap!Beni bilen bilir!Sen 3.1 veya 3.2 kullanmiyorsan ya da kullanamiyorsan o benim sucum degil! Her iki surumdende kullanmak istersen sana yardimci oluruz.Hicbir Motorola kullanicisina destegimizi ve yardimimizi esirgemedik!Oku bakalim benim yapabiliyor olmamin diger insanlara faydasi neymis!
motomodtr.forumcommunity.net/...
kardeş bi zahmet pmleri okusan
motorola'nın sitesinden motorola.com/... çekmen gerekiyor.
Your device is up to date!
No update is necessary at this time.
msj veriyor.
dilini nasıl türkçe yapacağım?
bir de hafıza kartını görmüyor bunu nasıl aşarım..!?
teşekkürler
arayüze dokunmaz olur biter.. yazılım bu donanım değilki bir tarafını eğip bükmen gereksin.. güncelleme dediğin zaten çekirdekte oluyor.. ona göre geliştirsin yazılımı.. sen windowsu güncellerken kullandığın farklı temalar sana mani oluyor mu?