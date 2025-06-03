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    Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, 7 farklı Avrupa pazarına giriyor

    Nio, distribütörlerle ortaklıklar kurarak uluslararası erişimini genişletmek için yeni Avrupa pazarlarına girme planlarını açıkladı. Firma, 2026’ya kadar 7 Avrupa pazarına girecek.

    Çinli Nio, 7 farklı Avrupa pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, Avrupa’daki varlığını genişletme hedefi doğrultusunda yedi yeni ülkeye giriş yapacağını duyurdu. Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2025 ve 2026 yıllarında Avusturya, Belçika, Çekya, Macaristan, Lüksemburg, Polonya ve Romanya pazarlarında faaliyet göstermeye başlayacak.

    Nio’da Avrupa açılımı

    Nio, bu genişleme sürecinde yerel distribütörlerle iş birliği yaparak çok markalı bir strateji izleyeceğini belirtti. Şirketin ana markası Nio ile birlikte alt markası Firefly da bu pazarlarda yer alacak. Giriş yapılacak ülkelerde toplam beş modelin sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu modeller arasında Nio ES6, ES8, ET5, ET5 Touring ve Firefly’ın mevcut tek modeli bulunuyor.

    Ancak Audi ile yaşanan marka isim hakları anlaşmazlığı nedeniyle ES serisi araçlar Avrupa’da EL serisi adıyla satışa sunulacak.

    Çinli Nio, 7 farklı Avrupa pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Nio, Belçika ve Lüksemburg pazarlarında mobilite hizmetleri sunan Hedin Mobility Group ile çalışacak. Orta ve Doğu Avrupa pazarında ise AutoWallis ile stratejik ortaklığa giden şirket, ilk olarak 2025’te Avusturya ve Macaristan’da faaliyet göstermeye başlayacak. 2026 yılı itibarıyla Çekya, Polonya ve Romanya pazarlarına da giriş planlanıyor.

    Nio’nun Avrupa macerası ilk kez 6 Mayıs 2021’de Norveç pazarına giriş duyurusu ile başlamıştı. 1 Ekim 2021’de Norveç’te ilk Nio House açılmış ve Avrupa’daki showroom operasyonları resmen başlatılmıştı. O tarihten bu yana şirket, ES8, ES7, ES6, ET7, ET5 ve ET5T modellerini Avrupa’daki çeşitli pazarlarda (Norveç, Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka)kullanıcılarla buluşturdu.

    Ancak son bir yıl içinde Nio, Avrupa’daki operasyonlarını sınırlı tuttu ve odağını Çin iç pazarına yöneltti. Şirketin kıtadaki son büyük hamlesi, NT 2.0 platformuna sahip yeni ES8 modelinin Eylül 2024’te Avrupa’da teslimatlarına başlanması olmuştu.

    Alt markalar Firefly ve Onvo

    Nio’nun alt markaları da dikkat çekici adımlar atıyor. Firefly, ilk kompakt elektrikli modelini 19 Nisan 2025’te Çin’de tanıttı ve teslimatlara 29 Nisan’da başladı. Başlangıçta Avrupa’da piyasaya sürülmesi planlanan bu model, artan ithalat tarifeleri nedeniyle önce Çin’de tanıtıldı. Öte yandan Nio’nun bir diğer alt markası Onvo, ilk modeli olan L60’ı 19 Eylül 2024’te tanıttı ve bu beş koltuklu SUV’un teslimatlarına kısa süre sonra Çin’de başlandı. Firefly markasının bu yıl sonuna kadar yaklaşık 20 farklı dış pazarda faaliyet göstermesi hedefleniyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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