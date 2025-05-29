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    Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste

    Türkiye, gerçekleştirdiği savunma atılımıyla dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi. Peki Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı?

    Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi son yıllarda, geçmişten gelen bilgi ve birikimin de etkisiyle çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni rekor kırarken yurt içine teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısı minimum 40 milyar doları buldu.

    Bu dönemde 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi. Ayrıca, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca, 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ satıldı.

    En çok ihracat Avrupa'ya

    Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. Son aylarda İspanya’dan Portekiz’e Polonya’dan Almanya’ya kadar farklı ülkelerle sözleşme imzalandı.

    Savunma sanayisinin ihracat anlamında en büyük başarılarından birisi İspanya ile TUSAŞ arasında imzalanan HÜRJET anlaşması. İspanya, HÜRJET’i jet eğitim uçağı olarak kullanacak. Böylece Türkiye, ilk kez jet motorlu insanlı bir savaş uçağını ihraç etmiş oluyor. Bu ülkenin Avrupa hem de NATO üyesi olması da önemli.

    Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste Tam Boyutta Gör
    İspanya haricinde STM’nin Portekiz ile anlaştığı iki adet lojistik destek gemisi üretim ihalesi bulunuyor. Romanya, Polonya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Kosova ise halihazırda Türk SİHA’larına sahip. Baykar’ın İtalyan savunma sanayii devi Leonardo ile imzaladığı sözleşmenin de önemine dikkat çekmek gerek. Bu ortaklık, SİHA’ların, özellikle Baykar’ın sistemlerinin Avrupa’ya yayılmasını hızlandırabilir.

    Havadan yere geçildiğinde ise Otokar, Nurol ve BMC’nin zırhlı araçlarda öne çıktığı görülüyor. Otokar, hem Estonya'ya hem Romanya'ya yüksek adetli satışlar yaparken Nurol da Macaristan'a yüksek hacimli ihracat gerçekleştirdi.

    Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste Tam Boyutta Gör
    Askeri gemi, SİHA ve kara araçları haricinde BLITZ Teknoloji’nin Polonya’ya sattığı GIMBAL ya da MKE’nin Kosova için ürettiği piyade tüfekleri de öne çıkıyor. Repkon, 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi için Almanya'da bir firma ile "yüksek hacimli" sözleşme imzaladı. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlere gelmiş durumda.

    İhracat yapılan veya sözleşme imzalan Avrupa ülkeleri

    Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste Tam Boyutta Gör

    • İspanya
    • Portekiz
    • Polonya
    • Romanya
    • Arnavutluk
    • Hırvatistan
    • Kosova
    • Estonya
    • Macaristan
    • Bosna Hersek
    • Slovenya
    • İtalya
    • Almanya
    • Ukrayna
    • Makedonya
    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/savunma/turkiye-arastirmalari-vakfi-savunma-sanayii-ve-guvenlik-okulu25-icin-basvurular-basladi-908745.html https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turk-savunma-sanayisinin-milli-urunleri-dunya-ordularinin-radarinda/3461010
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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