Türkiye, hangi Avrupa ülkelerine savunma ürünü sattı? İşte liste

Bu dönemde 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi. Ayrıca, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca, 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ satıldı.
En çok ihracat Avrupa'ya
Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. Son aylarda İspanya’dan Portekiz’e Polonya’dan Almanya’ya kadar farklı ülkelerle sözleşme imzalandı.
Savunma sanayisinin ihracat anlamında en büyük başarılarından birisi İspanya ile TUSAŞ arasında imzalanan HÜRJET anlaşması. İspanya, HÜRJET’i jet eğitim uçağı olarak kullanacak. Böylece Türkiye, ilk kez jet motorlu insanlı bir savaş uçağını ihraç etmiş oluyor. Bu ülkenin Avrupa hem de NATO üyesi olması da önemli.
Havadan yere geçildiğinde ise Otokar, Nurol ve BMC’nin zırhlı araçlarda öne çıktığı görülüyor. Otokar, hem Estonya'ya hem Romanya'ya yüksek adetli satışlar yaparken Nurol da Macaristan'a yüksek hacimli ihracat gerçekleştirdi.
İhracat yapılan veya sözleşme imzalan Avrupa ülkeleri
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!