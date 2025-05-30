Çin’den stratejik metal hamlesi: Avrupa’ya yeşil, ABD’ye kırmızı ışık

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Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, geçtiğimiz nisan ayında yürürlüğe giren ve nadir toprak elementlerinin (REE) ihracatını zorlaştıran düzenlemelerde revizyona gidiyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, devlet destekli medya organları aracılığıyla duyurulan bu politika değişikliği, özellikle Çinli ve Avrupa merkezli yarı iletken şirketlerinin tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkları gidermeyi amaçlıyor.

ABD dışarıda kaldı

Ancak ABD, Tayvan ve Güney Kore merkezli yarı iletken devleri, bu değişiklikten doğrudan fayda sağlayamayacak. Bu da Çin’in ihracat politikasındaki esnekliğin tamamen jeopolitik ve ticari çıkarlar doğrultusunda şekillendiğini gösteriyor.

Yeni kısıtlamaların uygulanmaya başladığı nisan ayından bu yana, bu stratejik metal ürünlerinin ihracatı için yalnızca sınırlı sayıda lisans verildi. Bu lisans süreçlerinin aylar sürebildiği, gümrüklerde ise yeni kuralların getirdiği belirsizliklerin ciddi aksamalara yol açtığı belirtiliyor.

Çinli firmalara da yarıyor

Bu politika değişikliğinin fitilini ateşleyen gelişme, Çinli yetkililer ile Avrupa Birliği Ticaret Odası üyeleri arasında geçtiğimiz salı günü gerçekleşen bir toplantı oldu. Toplantıya dair detaylar yerel basına yansırken, Avrupa Birliği Ticaret Odası Çin Başkanı Jens Esklund'un açıklamaları dikkat çekti. “Toplantı, Avrupa Ticaret Odası üyelerine, tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak için onay süreçlerinin hızlandırılması gerekliliğini bizzat ifade etme fırsatı sağladı” dedi. Eklund ayrıca, Çin'in politikasını değiştirmemesi halinde birçok Avrupa’da üretim hatlarının durma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

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Politikadaki bu yumuşama, sadece Avrupalı üreticilere değil, aynı zamanda Çin'in çok uluslu şirketlerine de nefes aldıracak. İlk uygulamanın oldukça katı olduğu ve yerli firmaları da istenmeden zor durumda bıraktığı değerlendiriliyor. Dolayısıyla yeni düzenleme, Çin’in hem dış ilişkilerde tansiyonu düşürmesini hem de iç piyasada dengeyi yeniden kurmasını sağlayabilir.

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