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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Xoom kısa süre içerisinde Android 3.2 güncellemesi alabilir

7 yıl
10,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak pazarda ayrıcalıklı bir konum edinen Motorola Xoom, Haziran ayındaki Google I/O Geliştiricileri Konferansı'nda Android 3.1 güncellemesini alarak bir kez daha ses getirmeyi başarmıştı. Google tarafından Honeycomb geliştirme platformu olarak kullanılan Motorola Xoom, günler içerisinde Android 3.2 güncellemesini de alabilir.
Android Açık Kaynak Projesi tarafından verilen bilgiye göre Motorola Xoom, başka bir ilki daha gerçekleştirerek ve Android 3.2 güncellemesini alan ilk tablet olacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere ilk defa Huawei'nin 7-inç boyutundaki MediaPad isimli tabletiyle anons edilen Android 3.2 güncellemesi, geliştirilen detaylarla birlikte daha çok 7-inç ekran ölçeklendirmesi ve Qualcomm'un yongada sistem platformlarına verdiği destekle öne çıkmıştı.

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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba,
Sistem dilinizi İngilizce(İngiltere) çevirin.
Tablet hakkında›system update adımını takip edinç.
Bu guncellemenin ardindan microsd card girişi aktifleşiyor.
Kolay gelsin.
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
sim kart olanağı yok galiba.
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ayhanbayrak 7 yıl
Merhaba,
Sistem dilinizi İngilizce(İngiltere) çevirin.
Tablet hakkında›system update adımını takip edin.
Bu guncellemenin ardindan microsd card girişi aktifleşiyor.
Kolay gelsin.
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DH Misafiri 7 yıl
xoom kullanıcıyısım türkiyeden aldım ama haal 3.1 e güncellenmiyor...bu konuda bir çözüm d e bualamdım..
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napolyon94 7 yıl
bu mu kucuk ??!!
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elektrikli zımpara 7 yıl
Ekranı çok küçük yahu -.-
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