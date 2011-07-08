Motorola Xoom kısa süre içerisinde Android 3.2 güncellemesi alabilir

Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak pazarda ayrıcalıklı bir konum edinen Motorola Xoom, Haziran ayındaki Google I/O Geliştiricileri Konferansı'nda Android 3.1 güncellemesini alarak bir kez daha ses getirmeyi başarmıştı. Google tarafından Honeycomb geliştirme platformu olarak kullanılan Motorola Xoom, günler içerisinde Android 3.2 güncellemesini de alabilir.

Android Açık Kaynak Projesi tarafından verilen bilgiye göre Motorola Xoom, başka bir ilki daha gerçekleştirerek ve Android 3.2 güncellemesini alan ilk tablet olacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere ilk defa Huawei'nin 7-inç boyutundaki MediaPad isimli tabletiyle anons edilen Android 3.2 güncellemesi, geliştirilen detaylarla birlikte daha çok 7-inç ekran ölçeklendirmesi ve Qualcomm'un yongada sistem platformlarına verdiği destekle öne çıkmıştı.