Xiaomi, akıllı telefonlarındaki NFC hatasını düzeltti

Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Çinli firma, sorunun yazılımsal olduğunu tespit etti ve yeni güncellemede çözüleceğini duyurdu. Ancak söz konusu güncelleme henüz tüm cihazlara ulaşmadığı için, Xiaomi geçici bir çözüm de sundu. Yeni güncelleme tüm cihazlara ulaşana kadar uygulanabilecek geçici çözüm şöyle:
- Ayarlar > Daha fazla bağlantı seçeneği > NFC menüsüne girin
- Varsayılan ödeme uygulaması olarak SIM cüzdan yerine Google Pay veya kullandığınız diğer ödeme uygulamasını seçin.
- Ardından NFC'yi kapatıp tekrar açın
Geçici çözüm işe yaradı
Yukarıda bahsedilen yöntemin çoğu kullanıcı için işe yaradığı belirtiliyor. Geçici çözümü uyguladıktan sonra NFC tabanlı ödeme hizmetlerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilmişler. Eğer siz de NFC ile ilgili sorun yaşıyorsanız, önerilen geçici çözümü deneyebilir veya güncellemeyi bekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre