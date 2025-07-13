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    Xiaomi, akıllı telefonlarındaki NFC hatasını düzeltti

    HyperOS 2.3 güncellemesini alan Xiaomi telefonlarda ortaya çıkan NFC sorunu giderildi. Çinli şirket özellikle Xiaomi 15 serisini etkileyen problemi yeni güncellemede düzeltti.

    Xiaomi, akıllı telefonlarındaki NFC hatasını düzeltti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 2.3 güncellemesinden sonra bazı akıllı telefonlarında, NFC ile ilgili sorun yaşandığını resmen kabul etti. Şirket bu aksaklık nedeniyle Google Pay gibi temassız ödeme hizmetlerinde sıkıntı çıkabileceğini söylüyor. Problemin özellikle Xiaomi 15 serisini etkilediğini belirtelim.

    Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Çinli firma, sorunun yazılımsal olduğunu tespit etti ve yeni güncellemede çözüleceğini duyurdu. Ancak söz konusu güncelleme henüz tüm cihazlara ulaşmadığı için, Xiaomi geçici bir çözüm de sundu. Yeni güncelleme tüm cihazlara ulaşana kadar uygulanabilecek geçici çözüm şöyle:

    • Ayarlar > Daha fazla bağlantı seçeneği > NFC menüsüne girin
    • Varsayılan ödeme uygulaması olarak SIM cüzdan yerine Google Pay veya kullandığınız diğer ödeme uygulamasını seçin.
    • Ardından NFC'yi kapatıp tekrar açın

    Xiaomi, akıllı telefonlarındaki NFC hatasını düzeltti Tam Boyutta Gör

    Geçici çözüm işe yaradı

    Yukarıda bahsedilen yöntemin çoğu kullanıcı için işe yaradığı belirtiliyor. Geçici çözümü uyguladıktan sonra NFC tabanlı ödeme hizmetlerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilmişler. Eğer siz de NFC ile ilgili sorun yaşıyorsanız, önerilen geçici çözümü deneyebilir veya güncellemeyi bekleyebilirsiniz.

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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