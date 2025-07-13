Xiaomi, akıllı telefonlarındaki NFC hatasını düzeltti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 2.3 güncellemesinden sonra bazı akıllı telefonlarında, NFC ile ilgili sorun yaşandığını resmen kabul etti. Şirket bu aksaklık nedeniyle Google Pay gibi temassız ödeme hizmetlerinde sıkıntı çıkabileceğini söylüyor. Problemin özellikle Xiaomi 15 serisini etkilediğini belirtelim.

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Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Çinli firma, sorunun yazılımsal olduğunu tespit etti ve yeni güncellemede çözüleceğini duyurdu. Ancak söz konusu güncelleme henüz tüm cihazlara ulaşmadığı için, Xiaomi geçici bir çözüm de sundu. Yeni güncelleme tüm cihazlara ulaşana kadar uygulanabilecek geçici çözüm şöyle:

Ayarlar > Daha fazla bağlantı seçeneği > NFC menüsüne girin

Varsayılan ödeme uygulaması olarak SIM cüzdan yerine Google Pay veya kullandığınız diğer ödeme uygulamasını seçin.

Ardından NFC'yi kapatıp tekrar açın

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Geçici çözüm işe yaradı

Yukarıda bahsedilen yöntemin çoğu kullanıcı için işe yaradığı belirtiliyor. Geçici çözümü uyguladıktan sonra NFC tabanlı ödeme hizmetlerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilmişler. Eğer siz de NFC ile ilgili sorun yaşıyorsanız, önerilen geçici çözümü deneyebilir veya güncellemeyi bekleyebilirsiniz.

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