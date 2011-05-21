Motorola Xoom video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü dona
Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü donanımı ve Honeycomb işletim sistemiyle bizlere neler sunucak.
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Başta Romu ben yazardım.Bilgisayardan anlarım ve 14 yaşındayım
Şimdiden teşekkürler.
1- ben cihaza sürekli internet bağlantısı için hat almayı düşünmüyorum. Bulunduğum bölgede wireless var ise kullanırım yoksa sorun değil. Bu durumda cihazın GPS i ile haritaları internet olmadan kullanabilecekmiyim. Yani kısacası internet olmadan da navigasyonu kullanabilmeliyim ?
2- Office uygulamaları (Excel, powerpoint, word, access v.s.) ve PDF gibi günlük iş hayatında kullanılan dokümanları sorunsuz açıp hatta gerektiğinde düzenleme yapıp kullanabilecekmiyim ?
3- Katıldığım toplantılarda bu cihaz ile ses kaydı yapabilecek miyim?
Bunlar benim için çok önemli eğer bu konularda sıkıntı yok ise düşünmeden gidip alacağım.
androidtabletreviewz.com/...
ve
cgi.ebay.com/...
arkadaşlar buradaki kalvyeler çok güzeel takınca notebook oluyor
her bakımdan çok memnunum. Tablet teknolojisinde bugün gelinen noktadaki en iyi 4 cihazdan biri bu. (ipad2, asus trasformer, acer eepad ve xoom)
toshiba thrive eylülde geliyor. Hemen aynı özelliklere sahip ve fiyatı motoroladan yüksek olur.
küçük detaylar aradaki farkı yaratıyor. Birinin kontrası öbürünün renkdeki canlılığı.
Donanımda herşey eşit aslında Bu cihazın en güçlü tarafı ilk çıkan olması, çok satılması sebebiyle çok kişi tarafından kurcalanıyor olmasıdır. Forumlarda transformer için 1000 okunma görürseniz bunda 10 bin görürsünüz. Root, memory stick probleminin halledilmesi vs vs her konuya erişirsiniz.
Cihazın kendisi ile birlikte arkasındaki goole servisleri bir o kadar değerli. Goole hesabınız var ise 3 dakikada kontak listeniz email ayarlarınız vs cihaza online gelir.
cihazın 3g li olanı 5-6 yüz tl daha pahalı. telefonunuzda internet varsa "tetherin" yapıp gayet güzel yolda bayırda kullanabilirsiniz. Ofis ve evlerde zaten artık herkesin wifi si var.
Çok araştırmış bir kişi olarak endişe etmeden bu cihazı alabilirsiniz. 7 inçlık samsung galaxy gibi bir başarısızlık örneği değil. Olgun ve test edilmiş bir cihaz.
ipad2 ile sadece biz değil dünya karşılaştırıyor. Donanımsal olarak xoom ipad2 den daha iyi. Dokunmatik Tecrübe ve türkçeye uyumda apple daha iyi.
Birde kimi insan apple servislerine aşinadır genellikle iphone dan dolayı.
Sade düşünün, apple cı iseniz, sorunlarla uğraşmayı sevmiyorsanız ve bir miktar yazılım ödemeleri yapmaya gücünüz varsa ipad2 alın.
ANdroidçi iseniz, özgürlüğü ama biraz sorunla boğuşmayı kaldırabilirseniz xoom alın.
Ürün bugün elime geçti emin olun ürün incelemesinde gördüğünüzden cok daha güzel. Elinize aldığınızda gerçekten güzel bir ürün diyorsunuz..
Ben yalnız şöle bir sorun yaşamadım.. Cok az uygulama yükleyebiliyorum.. İncelemede fruit ninja gibi uygulamalar yüklü fakat ben bunların hiç birini cihaza yükleyemedin . Market programında arattım cıkmadı. Marketin sitesine girdim cihazıma uygun olmadığını bu yüzden yollayamadığını söledi ve türkçe dil desteğide yok...
Ve son olarakta nvidia için özel uygulamalarıda bulamadım. Bunları nasıl düzeltiliceğini bilen varsa bu konuda bana yardımcı olursa cok sevinirim.
aslında 0850 li bir numara bulmuştum onlar da ancak türkiye de satış başladıgında bakabiliriz demişlerdi. Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş var mı ?
Cihazı tekrar abd ye gonderip getirtmek cok şefakatlı bir iş.