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Motorola Xoom video inceleme

8 yıl
133,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü dona
Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü donanımı ve Honeycomb işletim sistemiyle bizlere neler sunucak.

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NDS 8 yıl en beğenilen
Okullarda (hele bizim ulkemizde) cocuklara tablet dagitilirsa cocuklar derste oyun oynamak isterler :) bunu engellemek icinde ozel rom hazirlanir sonra yeni romdu roottu felan cocuklar iyice androidi ogrenir daha sonra program yazmaya baslarlar :) boylece öküz (affedersiniz) bir milletimiz olmaz :) tabi bunlar hayal :D
Okullarda (hele bizim ulkemizde) cocuklara tablet dagitilirsa cocuklar derste oyun oynamak isterler :) bunu engellemek icinde ozel rom hazirlanir sonra yeni rom...
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bilgehankalkan 8 yıl
1 tane takılma yok çok güzel bir cihaz ancak fiyat işi bozar.
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DH Misafiri 9 ay
öncelikle iyi günler dilerim. Ben bu tablete sahibim ama nasıl türkçeleştireceğimi ve güncelleme yapacağını bilmiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
xoom türkce dil desteğiyle birliktemi geliyor.... yaptığım araştırmada türkce dil desteği bulunmuyor şeklinde görülmekte
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Skald 7 yıl
türkçe var bir sürü dil seçeğeni var ilk açarken soruyor hangi dili seçeyim diye
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arfy 7 yıl
bugun bende ttnetten aaldim cihazi tr klavye you sanirim.. 3.1 guncellemesi varmidir suan icin? Ayrica klavyede yazdiklarim ekrana cok gec gelior ozellikle burda... mobile mode da degilken tabiki... tr klavye ihtiyaci sart turkce karakterlerleri kullanamiyorum malesef... telefonumdan hattimi cikarip cihaza taktim sorunsuz olarak 3g internete baglaniyor ayrica
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Want to 7 yıl
NDS
Okullarda (hele bizim ulkemizde) cocuklara tablet dagitilirsa cocuklar derste oyun oynamak isterler :) bunu engellemek icinde ozel rom hazirlanir sonra yeni romdu roottu felan cocuklar iyice androidi ogrenir daha sonra program yazmaya baslarlar :) boylece öküz (affedersiniz) bir milletimiz olmaz :) tabi bunlar hayal :D

Başta Romu ben yazardım.Bilgisayardan anlarım ve 14 yaşındayım
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arfy 7 yıl
şahsen tam almaya niyetlendim bunu ama biraz galaxy tab ın yenisini inceleyince netten daha çok hoşuma gitti açıkcası .. galaxy s2 kullanıyorunm tel olarak tab olarak da galaxy olsun mantığı ağır bastı belki bilmiyorum .. bi yandada flyer var .. hangisi mantıklı çözemedim .. 3ünden birini seçicem ama hangisi çok kararsızım..
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Avatar 7 yıl
Ttnet pahalı satıyo gibi sanki, napsam :/
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bdilek 7 yıl
Benim kafama takılan bir kaç soru var onları netleştirirsem derhal alacağım; Bu konuda bilgili ve cihazı kullanan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.

1- ben cihaza sürekli internet bağlantısı için hat almayı düşünmüyorum. Bulunduğum bölgede wireless var ise kullanırım yoksa sorun değil. Bu durumda cihazın GPS i ile haritaları internet olmadan kullanabilecekmiyim. Yani kısacası internet olmadan da navigasyonu kullanabilmeliyim ?

2- Office uygulamaları (Excel, powerpoint, word, access v.s.) ve PDF gibi günlük iş hayatında kullanılan dokümanları sorunsuz açıp hatta gerektiğinde düzenleme yapıp kullanabilecekmiyim ?

3- Katıldığım toplantılarda bu cihaz ile ses kaydı yapabilecek miyim?

Bunlar benim için çok önemli eğer bu konularda sıkıntı yok ise düşünmeden gidip alacağım.
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ipsizneco 7 yıl
farklı cihazlar kullandım ama motorolanın verdiği atmosferi hiç birisi vermez
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guguk 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


androidtabletreviewz.com/...

ve

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


cgi.ebay.com/...

arkadaşlar buradaki kalvyeler çok güzeel takınca notebook oluyor
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samonite 7 yıl
Arkadaslar bu cihaza ben order and chaos oyununu yukledim ancak bu en alltaki ana menuye donus tuslarinin oldugu siyah serit kadar oyun ekrani yukari ve saga sola tasiyor. Acaba bunu nasil ğ veya moto xoom a uyumlu olan oyununu nerden bulabilirim . Indirdigim yer best android dowload . Com diye bir site. Tam uyumlu olanini nereden indirebilirim. Malum bu ucretli oyunlar marketten inderemiyoruz.
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DH Misafiri 7 yıl
yaklaşık bir haftadır wifi modelini kullanıyorum.
her bakımdan çok memnunum. Tablet teknolojisinde bugün gelinen noktadaki en iyi 4 cihazdan biri bu. (ipad2, asus trasformer, acer eepad ve xoom)
toshiba thrive eylülde geliyor. Hemen aynı özelliklere sahip ve fiyatı motoroladan yüksek olur.
küçük detaylar aradaki farkı yaratıyor. Birinin kontrası öbürünün renkdeki canlılığı.
Donanımda herşey eşit aslında Bu cihazın en güçlü tarafı ilk çıkan olması, çok satılması sebebiyle çok kişi tarafından kurcalanıyor olmasıdır. Forumlarda transformer için 1000 okunma görürseniz bunda 10 bin görürsünüz. Root, memory stick probleminin halledilmesi vs vs her konuya erişirsiniz.
Cihazın kendisi ile birlikte arkasındaki goole servisleri bir o kadar değerli. Goole hesabınız var ise 3 dakikada kontak listeniz email ayarlarınız vs cihaza online gelir.
cihazın 3g li olanı 5-6 yüz tl daha pahalı. telefonunuzda internet varsa "tetherin" yapıp gayet güzel yolda bayırda kullanabilirsiniz. Ofis ve evlerde zaten artık herkesin wifi si var.
Çok araştırmış bir kişi olarak endişe etmeden bu cihazı alabilirsiniz. 7 inçlık samsung galaxy gibi bir başarısızlık örneği değil. Olgun ve test edilmiş bir cihaz.
ipad2 ile sadece biz değil dünya karşılaştırıyor. Donanımsal olarak xoom ipad2 den daha iyi. Dokunmatik Tecrübe ve türkçeye uyumda apple daha iyi.
Birde kimi insan apple servislerine aşinadır genellikle iphone dan dolayı.
Sade düşünün, apple cı iseniz, sorunlarla uğraşmayı sevmiyorsanız ve bir miktar yazılım ödemeleri yapmaya gücünüz varsa ipad2 alın.
ANdroidçi iseniz, özgürlüğü ama biraz sorunla boğuşmayı kaldırabilirseniz xoom alın.
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fatoli 7 yıl
Merhaba arkadaşlar.
Ürün bugün elime geçti emin olun ürün incelemesinde gördüğünüzden cok daha güzel. Elinize aldığınızda gerçekten güzel bir ürün diyorsunuz..
Ben yalnız şöle bir sorun yaşamadım.. Cok az uygulama yükleyebiliyorum.. İncelemede fruit ninja gibi uygulamalar yüklü fakat ben bunların hiç birini cihaza yükleyemedin . Market programında arattım cıkmadı. Marketin sitesine girdim cihazıma uygun olmadığını bu yüzden yollayamadığını söledi ve türkçe dil desteğide yok...
Ve son olarakta nvidia için özel uygulamalarıda bulamadım. Bunları nasıl düzeltiliceğini bilen varsa bu konuda bana yardımcı olursa cok sevinirim.
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tyrann 7 yıl
Merhaba Arkadaşlar, ben cihazı yurtdışından aldım, şu an cihaz fiziksel olarak açılmıyor, türkiye xoom ile ilgili teknik servis destek vermiyormu ?
aslında 0850 li bir numara bulmuştum onlar da ancak türkiye de satış başladıgında bakabiliriz demişlerdi. Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş var mı ?
Cihazı tekrar abd ye gonderip getirtmek cok şefakatlı bir iş.
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