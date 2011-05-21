Motorola Xoom video inceleme

Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü dona

Bu videomuzda Motorola'nın Nvidia Tegra 2 işlemcisi ve Google'ın tabletler için hazırladığı Android 3.0 işletim sistemiyle donatılan tableti Motorola Xoom'u inceledik. Bakalım Motorola Xoom güçlü donanımı ve Honeycomb işletim sistemiyle bizlere neler sunucak.

