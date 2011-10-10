Motorola'dan kurumlara özel tablet bilgisayar; ET1

Motorola kurumsal müşteriler için hazırladığı tablet bilgisayarını duyurdu. Xoom modelinden farklı olarak el terminali olarak kullanılmak ve profesyonel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan ET1 model isimli yeni tablet, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 130.5 x 25 x 224 mm boyutlarında ve 630 gram ağırlığında olan Motorola ET1, Android 2.3.4 işletim sistemiyle geliyor ve 1GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alıyor.

Çoklu dokunmatik desteği sunan ve çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunan ekrana sahip olan Android 2.3.4 işletim sistemli tablet, 1GB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesi ile geliyor. Daha yüksek depolama alanı için microSD kart slotu ile desteklenen ET1, 8 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash kamera, ön kamera, GPS, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Ortam ışık sensörü, üç yönlü akselometre, iki adet USB portu, HDMI konnektörü, stereo hoparlörle, çift mikrofon, optisynel barkod tarayıcı ve manyetik okuyucu gibi detaylara da sahip olan tablet, 4620 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Bir yıllık garanti ile Aralık ayında satışa sunulacak Motorola ET1'in fiyatı ise 1000 doların altında olacak.