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Motorola'dan kurumlara özel tablet bilgisayar; ET1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola kurumsal müşteriler için hazırladığı tablet bilgisayarını duyurdu. Xoom modelinden farklı olarak el terminali olarak kullanılmak ve profesyonel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan ET1 model isimli yeni tablet, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.  130.5 x 25 x 224 mm boyutlarında ve 630 gram ağırlığında olan Motorola ET1, Android 2.3.4 işletim sistemiyle geliyor ve 1GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alıyor. 
Çoklu dokunmatik desteği sunan ve çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunan ekrana sahip olan Android 2.3.4 işletim sistemli tablet, 1GB RAM ve 4GB yerleşik depolama kapasitesi ile geliyor. Daha yüksek depolama alanı için microSD kart slotu ile desteklenen ET1, 8 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash kamera, ön kamera, GPS, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Ortam ışık sensörü, üç yönlü akselometre, iki adet USB portu, HDMI konnektörü, stereo hoparlörle, çift mikrofon, optisynel barkod tarayıcı ve manyetik okuyucu gibi detaylara da sahip olan tablet, 4620 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Bir yıllık garanti ile Aralık ayında satışa sunulacak Motorola ET1'in fiyatı ise 1000 doların altında olacak. 

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dogangoxel 8 yıl
Motorola basligi altinda neden yok bu konu?
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terto112 8 yıl
Motorola aşmaya başladı kendini :)
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Batuist 8 yıl
kurumsal çözümler için sanki çok yazılım varda.. ihtiyacı olan yazılımı kendi geliştirmeye çalışıyor (3. firmalara yaptırıyor) ama bu seferde çok fazla sorun yaşanıyor.(astarı yüzünden pahalıya geliyor) profesyonel anlamda çok fazla destek yok kurumsal pazarda.
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artcraft35 8 yıl
tasarım telefona benziyor
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WilliamBillMunny 8 yıl
3G si olmayan enterprise çözüm. vallahi bravo. bu adamlar hep ofisin içinde mi olacak? sahada nasıl çalışacaklar?
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Castiel 8 yıl
5.4 ınc telefon 7 ınc tablet aradakı farkı sız anlayın
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umutarslan.com 8 yıl
el terminali yazılımda olursa süper olur.elinde tablet olan garsonları hayal ettim bile :D
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