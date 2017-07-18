Motorola'dan yapay zekalı polis kamerası

Kayıp Nesneleri ve Şüpheli Kişileri Bulabilir
Geliştirilen kameraya kayıp çocuk, kaçırılan araba, şüpheli kişiler ya da aranan diğer nesnelerin belirleyici özellikleri kaydedildiği zaman kamera uzun bir öğrenme süreci olmaksızın artımlı öğrenme metoduyla aranacak olan nesneyi veya kişiyi öğreniyor. Kamera özellikle kalabalık ve kargaşanın hakim olduğu noktalarda öğrendiği şeyleri görünce polisi uyararak büyük kolaylık sağlıyor.
Motorola CTO'su Paul Steinberg, daha güvenli toplumlar oluşturmak ve müşterilerinin güvenliğini arttırmak için yapay zekada potansiyel gördüklerini ve Neurala ile ortaklığa giderek bu kamerayı geliştirdiklerini dile getirdi. Steinberg, ebeveynlerin kaybolan çocukları için fotoğraflar çıkartıp bunları güvenlik birimleriyle paylaşması yerine kayıp çocuğa ait görüntülerin kamera tarafından öğrenilmesinin çocuğun bulunmasını çok daha kolay bir hale getireceğini düşünüyor.
Kamera henüz prototip halinde ancak Motorola; Neurala tarafından geliştirilen yüz tanıma yazılımının, vücuda takılan kamera da dahil olmak üzere pek çok cihaza entegre edileceğini dile getirdi. Yani talep halinde iki şirket polis birimlerine özel yapay zekalı kameralar geliştirebilecekleri gibi bu teknolojiyi sıradan kişilerin de faydalanabileceği bir şekilde sunabilir.
http://www.ibtimes.co.uk/police-bodycams-could-spot-criminals-real-time-artificial-intelligence-1630689 Yorum Yaz Paylaş Tweetle