Motorola'dan yapay zekalı polis kamerası

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ABD’de uzun süren tartışmalara neden olsa da bazı eyaletlerdeki polis birimleri polislerin vücut kamerası takmasını kabul etmiş ve polisle birlikte etrafı gözetleyebilen kamera ile daha şeffaf bir hizmet sunulacağını açıklamışlardı. Motorola ve Neurala isimli startup ise polislerin vücutlarındaki kamerayı çok daha etkili hale getiren yapay zekalı bir kamera prototipi geliştirdi. Polislerin halihazırda kullanmakta olduğu kameralara görünüş itibariyle oldukça benzeyen yapay zekalı kamera, aldığı istihbarat doğrultusunda polislere yardım edebiliyor.

Kayıp Nesneleri ve Şüpheli Kişileri Bulabilir

Geliştirilen kameraya kayıp çocuk, kaçırılan araba, şüpheli kişiler ya da aranan diğer nesnelerin belirleyici özellikleri kaydedildiği zaman kamera uzun bir öğrenme süreci olmaksızın artımlı öğrenme metoduyla aranacak olan nesneyi veya kişiyi öğreniyor. Kamera özellikle kalabalık ve kargaşanın hakim olduğu noktalarda öğrendiği şeyleri görünce polisi uyararak büyük kolaylık sağlıyor.

Motorola CTO'su Paul Steinberg, daha güvenli toplumlar oluşturmak ve müşterilerinin güvenliğini arttırmak için yapay zekada potansiyel gördüklerini ve Neurala ile ortaklığa giderek bu kamerayı geliştirdiklerini dile getirdi. Steinberg, ebeveynlerin kaybolan çocukları için fotoğraflar çıkartıp bunları güvenlik birimleriyle paylaşması yerine kayıp çocuğa ait görüntülerin kamera tarafından öğrenilmesinin çocuğun bulunmasını çok daha kolay bir hale getireceğini düşünüyor.

Kamera henüz prototip halinde ancak Motorola; Neurala tarafından geliştirilen yüz tanıma yazılımının, vücuda takılan kamera da dahil olmak üzere pek çok cihaza entegre edileceğini dile getirdi. Yani talep halinde iki şirket polis birimlerine özel yapay zekalı kameralar geliştirebilecekleri gibi bu teknolojiyi sıradan kişilerin de faydalanabileceği bir şekilde sunabilir.

Kameraya ait örnek çalışmayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.ibtimes.co.uk/police-bodycams-could-spot-criminals-real-time-artificial-intelligence-1630689