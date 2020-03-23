Mountain Everest, yapısı ve özellikleri sektör için yeni şeyler getiriyor

Mountain. Marka “Tepeye ulaş” sloganıyla yenilikçi ve tabiri caizse premium segment oyuncu ekipmanları üreten bir marka. Ürünlerinde modülerlik büyük bir rol oynuyor, bir ayrışma faktörü, aynı zamanda özelleştirilebilirlik etrafında şekilleniyorlar. Amaçları küçük bir pazara oynamak veyahut halihazırdaki ürünlere rakip olmak değil “Yenilikleri biz sunalım, bu bakış açısıyla bir numara olalım” gayesindeler. Geliştirici ekiplerinde oyuncu hayatlarına Neo Geo oyun konsolunda Quakeworld ve Samurai Showndown ile temel atanlar, hevesli WoW ve CS oyuncuları da var; dolayısıyla misal veriyorum bir klavyede ne istediklerini bir oyuncu olarak biliyorlar.

Mountain’ın kurucusu ve CEO’su Tobias Brinkmann’ın Everest model klavyeleri için şöyle bir cümlesi var “Biz modüler yapıyla birlikle kişisel ihtiyaçlara göre şekillenebilir yenilikçi klavyeler ortaya koymak istedik. Everest aslında tam da kendimizin, bizim istediğimiz klavyenin vücut bulmuş hali.”

Mountain Everest. Öncelikle mekanik bir oyuncu klavyesi olarak tanıtıldığını belirtelim. Bana soracak olursanız CNC tezgahtan çıkma alüminyum gövdesi ve genel tasarımı itibarıyla sadece oyuncu klavyesi kategorisinde değerlendirilebilecek bir ürün değil gibi görünüyor. Klavye modülerlik hedeflenerek aksesuarlara açık şekilde dizayn edilmiş, aksesuarların hepsi klavyenin kendisi gibi Tip C arabirimini kullanıyor. Aksesuarların klavyeyle bir bütün şekilde oturmaları amacıyla mıknatıslar kullanılıyor, bir bütün gibi sağlam hissettirmeleri için içlerinde metal çubuklarla güçlendirilmişler.

Numpad bir modül ve üzerinde ekranlı, istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz 4 buton var. Evet bu tür butonları seneler önce Razer Deathstalker Ultimate’da görmüştük, son zamanlarda da Elgato’nun Stream Deck’lerinde görüyoruz.

İlginizi Çekebilir

Razer'ın katil klavyesi "Razer Blackwidow Elite incelemesi"

Ekranlı bir medya istasyonu var, bu da modüler yapıda. Üzerinde Mountain’ın imza niteliğinde, başka bir klavyede böyle bir şey görseniz “Bu Mountain’da vardı” dedirtecek cinsten yuvarlak bir OLED ekran var, etrafındaki çemberle döndürerek kontrol edilebiliyor.

Klavye profil ayarını yapabilirsiniz, aralarında geçiş yapabilirsiniz, müzik kontrolü yapabilirsiniz, sistem istatistiklerini takip edebilirsiniz, işlemci kaç derece, ekran kartı kaç derece gibi gibi. Base Camp uygulaması üzerinden klavye üzerinde tam kontrol sağlanmış gibi görünüyor, modüler yapıyla özelleştirmeyi düşünen yazılım tarafını eksik bırakmaz gibi geliyor bana.

Kullandığı anahtarlar Cherry MX serisi anahtarlar, şu ana kadar site görsellerinde gördüğüm kadarıyla MX Red anahtarlar kullanılıyor, 50 milyon basım ömürlüler yani. Çıkarılabilir, değiştirilebilir yapıdalar, ekstra ücret karşılığında MX Speed anahtarla alınabiliyor ki bence MX Speed için değer. Genel olarak diğer Cherry MX anahtarlı klavyelerle oyun anlamında benzer bir performans göstermesini bekleyebiliriz.

ABS yerine PBT anahtar başlıkları da ekstra ücretle alınabiliyor, PBT başlıkları tek başlarına almaya kalktığınızda neredeyse bir klavye maliyetindeler sonuçta ama kaliteliler, ABS'ye göre aşınmaları çift katlı boyaları dolayısıyla çok daha zor, ağırlıklarıyla, anahtar sesine tok bir ton katmalarıyla başka bir deneyim sunuyor; meraklısına hitap edebilecek bir şey.

Anahtar başına RGB aydınlatma, ayarlı manyetik topuklar, manyetik bileklik, rakipleriyle de paylaştığı özellikler var tabii ama Mountain Everest gerçekten farklı ve fiyatıyla da premium bir ürün. Bahsettiğim tüm modülleriyle beraber almak isterseniz 199 Euro fiyat etiketine sahip. Corsair K95 Platinum’un 175 Euro civarında olduğunu düşünürsek ekranlı butonlar, OLED yuvarlak ekran modülü gibi aslında çok ciddi farklarla segmentinde absürd bir fiyat değil bu ama genel olarak bakarsak pahalı bir klavye tabii.

Kickstarter sayfası üzerinden klavyeye ve özelliklerine dair ekstra bilgilere ulaşabilirsiniz, Ağustos 2020’de final ürünler kullanıcılarla buluşacak;

Açıkçası biz de DH olarak bir ürün temin etmeye çalışacağız, en olmadı ben şahsen satın alıp bu farklı klavyeyi bir inceleme videosuyla sizlerle buluşturmayı planlıyorum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Görüş ve fikirlerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar, sağlıklı günler.