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    SanDisk yüksek hızlı yeni USB belleklerini sunar

    SanDisk tarafından piyasaya sürülen yeni CZB flash bellekler son dönemde yaşanan bellek krizinden tüketiciyi çok fazla etkilemeden alternatif olmayı amaçlıyor.  

    SanDisk CZB Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar dünyasının özellikle bağlantı girişlerinde yaşadığı değişime çevre birimi üreticileri de ayak uydurmaya çalışıyor. USB diskler ya da flash diskler de yavaş yavaş USB Tip-C standardını benimsemeye başladı.

    SanDisk CZB USB diskleri

    SanDisk tarafından tanıtılan CZB USB diskler uygun fiyat etiketi ve tatmin edici bir performans sunuyor. 6 gram ağırlığında olan flash disk USB 3.2 Gen 1 standardını kullanıyor ve 250MB/s okuma hızlarına kadar çıkabiliyor. Bu da onu günlük kullanımda ideal hale getiriyor.

    Sadece USB Tip-C olduğu için günümüz bilgisayarlarında daha çok kendisine yer bulurken eski bilgisayarlarda adaptör gerekebilir. Windows ve macOS haricinde Android OTG uyumlu mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. SanDisk CZB USB disklerinin fiyatları şu şekilde:

    • SanDisk CZB 64GB – 19.99$
    • SanDisk CZB 128GB – 24.99$
    • SanDisk CZB 256GB – 42.99$
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