Mozilla'nın HTML 5 tabanlı işletim sistemi Firefox OS, CES 2013'te

Yıl içerisinde Telefonica ve Qualcomm gibi destekçilerinin yardımıyla Firefox OS'un lansmanını düzenleyecek olan Mozilla, lansman öncesi tanıtım açısından önemli bir fırsat olan CES 2013'de boş geçmedi.





Mozilla'nın kendi standında tanıtımını yaptığı HTML 5 tabanlı işletim sistemi ismi belirtilmeyen bir cihaz üzerinde sergilense de, bu cihazın ZTE'nin Blade adlı modeli olduğu tahmin ediliyor. Cihazın görünüşü ve ARMv6 işlemci, 256 MB RAM gibi teknik detayları da bu tahmini destekler nitelikte.





Firefox OS'un tanıtımı için kullandığı bu giriş seviyesi cihazla birlikte yükseklerde gözü olmadığını da dolaylı yoldan anlatan Mozilla, yine Firefox gibi açık kodlu olan Android'den esinlenmiş gibi görünüyor. Pek fazla heyecan verici özelliği bulunmayan işletim sisteminin giriş seviyesi cihazları hedeflemesi bu durumun başlıca nedeni olarak gösterilebilir.

İlk olarak Brezilya'da karşımıza çıkacağı belirtilen Firefox OS'lu cihazların odak notasında Güney Afrika gibi ülkeleri odak noktasında yer aldığını da belirtmekte fayda var. Türkiye için henüz kesin bir şey söyleyemesek de Firefox OS'u ülkemizde de görmemiz pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2013/01/07/firefox-os-mystery-phone/