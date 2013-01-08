Mozilla'nın HTML 5 tabanlı işletim sistemi Firefox OS, CES 2013'te

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Yıl içerisinde Telefonica ve Qualcomm gibi destekçilerinin yardımıyla Firefox OS'un lansmanını düzenleyecek olan Mozilla, lansman öncesi tanıtım açısından önemli bir fırsat olan CES 2013'de boş geçmedi.
Mozilla'nın kendi standında tanıtımını yaptığı HTML 5 tabanlı işletim sistemi ismi belirtilmeyen bir cihaz üzerinde sergilense de, bu cihazın ZTE'nin Blade adlı modeli olduğu tahmin ediliyor. Cihazın görünüşü ve ARMv6 işlemci, 256 MB RAM gibi teknik detayları da bu tahmini destekler nitelikte.
Firefox OS'un tanıtımı için kullandığı bu giriş seviyesi cihazla birlikte yükseklerde gözü olmadığını da dolaylı yoldan anlatan Mozilla, yine Firefox gibi açık kodlu olan Android'den esinlenmiş gibi görünüyor. Pek fazla heyecan verici özelliği bulunmayan işletim sisteminin giriş seviyesi cihazları hedeflemesi bu durumun başlıca nedeni olarak gösterilebilir.
İlk olarak Brezilya'da karşımıza çıkacağı belirtilen Firefox OS'lu cihazların odak notasında Güney Afrika gibi ülkeleri odak noktasında yer aldığını da belirtmekte fayda var. Türkiye için henüz kesin bir şey söyleyemesek de Firefox OS'u ülkemizde de görmemiz pek de şaşırtıcı olmayacaktır.
http://www.engadget.com/2013/01/07/firefox-os-mystery-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de aynısını yazacaktım. Bari ekleyeyim.
Firefox zaten söylendiği gibi üst modelleri değil orta donanımı hedefliyor.
Android'li orta düzey telefonların performansları resmen berbat.
O tip cihazlara bu işletim sistemi ilaç gibi gelecektir.
Bu telefonları tercih edilir kılan şey uygulama mağazaları.
Uygulama mağazaları gelişmedikçe tercih edilmezler aslında uygulama mağazalarını geliştiren de tabiki talep, arz değil.
Ipad i olan bir android kullanıcısı olarak Tizen ı bekliyorum.
Android in ölü doğduğunu söyleyenler var. Açıkçası bazı konularda hak veriyorum. Açık kaynak kodu derken tamamen google a bağımlı hale geldik. Google sadece kendi telefonlarına anında hizmet veriyor. Marka ve model bolluğu uniter olmasını engelliyor. Hala çözülmemiş bir konu. Ama hala en iyi olmasını engellemiyor (eksileri alayım). PC ile MAC farkı bilgisayarların günümüze gelmesini sağladı. Öyle bir sistem talep ediyorum istediğim gibi işletim sistemi kurayım. PC dell de olsa hp de olsa toplama da olsa Windows un istediğim versiyonunu kurabiliyorum.
... ismi belirtilmeyen bir cihaz üzerinde sergilense de,bu cihazın ZTE'nin Blade adlı modeli olduğu tahmin ediliyor.