Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı

MSI'ın eksiksiz olsun diye yola çıkarak tasarladığı ve hiç bir anakartta göremeyeceğiniz şekilde içerisinden 1080P 60FPS HDMI Capture kartı dahi çıkan MSI Meg Z390 Godlike'ı inceliyoruz.

Her şeyin en iyisini hedefleyenler gözetilerek geliştirilen MSI Meg Z390 Godlike sahip olduğu özellikler ve tasarım detayları ile donanım meraklılarının ilgisini çekebilecek bir anakart.