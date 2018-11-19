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Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı

6 ay
13,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın eksiksiz olsun diye yola çıkarak tasarladığı ve hiç bir anakartta göremeyeceğiniz şekilde içerisinden 1080P 60FPS HDMI Capture kartı dahi çıkan MSI Meg Z390 Godlike'ı inceliyoruz.
Her şeyin en iyisini hedefleyenler gözetilerek geliştirilen MSI Meg Z390 Godlike sahip olduğu özellikler ve tasarım detayları ile donanım meraklılarının ilgisini çekebilecek bir anakart.
 

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AREryilmaz 1 ay
youtube.com/...
anakart incelemesi böyle yapılır.
İngilizce bilmeyen arkadaşlara özet: vrm gerçekten çok iyi ama onun dışında hiçbir şeyi ile o fiyatı haketmiyor. Dolayısıyla parasında değecek bir anakart değil.
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banyo terliği 6 ay
Keşke ram olsaydımda ona takılsaydım.
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Holisticmax 6 ay
Koy ver elektriği sadece çalıssın. Cidden vitrinlik.
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No Way Out 6 ay
Ürünün detaylı analizi ve Godlike mi Xtreme mi alalım diyenler için; forum.donanimhaber.com/...
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Emre-Dylan 6 ay
Keşke Levon ümstad inceleseydi, dediğimiz bir incelemeyle yine karşımızdasınız
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BrokenDiamond 6 ay Emre-Dylan
O kim la?
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m4tr4k 6 ay
Anakartları pazarlama mantığıyla gold, platinum, extreme, gaming gibi isimler koyup $50 yerine $200'e satarsanız konsolcular bizimle daha çok dalga geçerler aynen devam böyle.
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BrokenDiamond 6 ay m4tr4k
Alma kardeşim sana kim diyor al diye? Bu anakartların pahalı olmasının sebebi kurun da etkisiyle overclock için özel olarak tasarlanmış olmalarıdır. Yani en kaliteli bileşenlerin kullanılması. Yoksa gold, platinium, extreme, gaming isme sahip olmaları değil. Zaten PC işi fantezidir.
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KAZUYA MISHIMA 6 ay
Bence bu anakart duvara asılmalı Ahşap bir plaka üzerine ki kablolarda gizlensin.Zaten üzerinde hertürlü gösterge var.Yada üstü cam masa pc yapılabilir.
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kmlhyt 6 ay
anakartların anakartı değil.. anakartların anası :)
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YesimCirakli 6 ay
Thunderbolt 3 ile 10 GbE bence olmalıydı. Harici kart olarak değil, dahili 2 LAN bağlantısının 1 tanesi olsa yeter. Bu bağlamda bence Z390 AORUS XTREME alıp geçerim.
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Manhunt Three 6 ay YesimCirakli
Katılıyorum.
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BrokenDiamond 6 ay YesimCirakli
Niye? 10gb internetin mi var? Godlike varken ezik Aorus Xtreme de kimmiş.
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blue7 6 ay
E-ATX anakart yapıpta 4 ram slotu koymak bana eksik gibi geldi. 8 slot beklerdim.
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AREryilmaz 1 ay blue7
soket 1151 olduğunun farkındasınız değil mi anakartın?
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