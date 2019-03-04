Multi milyarder Arap şeyhinin yeni oyuncağı: 10 tekerlekli Dhabiyan

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Arapların lüks ve spor otomobillere olan tutkusu hepimizin malumu. Özellikle söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunda ortaya çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Abu Dabi’den Şeyh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan’ın dünyada eşi benzeri olmayan koleksiyonu da bunlardan biri. Multi milyarder şeyhin özel yapım araçların da bulunduğu koleksiyonunun yeni üyesi bu 10 tekerlekli dev oldu.

Dhabiyan adı verilen devasa araç, “Gökkuşağı Şeyhi” olarak da bilinen şeyhin yeni gözdesi. Dünyada eşi benzeri olmayan Dhabiyan, yaklaşık 11 metre uzunluğa, 3.5 metre yüksekliğe ve 2.5 metrenin üzerinde genişliğe sahip. Şeyhin BAE yollarında dolaştığı bu tarifi zor aracın gövdesi, farklı araçlardan alınan parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş.

Gövdesinde farklı araçların parçaları mevcut

Dhabiyan’ın temelinde 10 tekerlekli Oshkosh M1075 model askeri kamyon bulunuyor. Gövdesi tamamen sökülen kamyonun yerini çeşitli üretim araçlarından rastgele alınan parçalar almış durumda. Örneğin, aracın kabini aslında JK Jeep Wrangler Unlimited modelinden alınma. Arka taraftan onun hemen altına baktığımızda Dodge Dart modelinin parçalarını görebiliyoruz. Ön taraftaki farların da Ford F-Serisi Heavy Duty modellerinden alındığı düşünülüyor.

Mad Max filminden fırlamış gibi görünen Dhabiyan, multi milyarder şeyhin en sıra dışı aracı olmaya aday. Kabinine arka taraftaki bir merdiven yardımıyla tırmanılabilen 24 ton ağırlığındaki araç şuanda bir offroad müzesinde sergileniyor.