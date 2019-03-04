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Multi milyarder Arap şeyhinin yeni oyuncağı: 10 tekerlekli Dhabiyan

Gökkuşağı Şeyhi olarak da bilinen multi milyarder Hamad Bin Hamdan Al Nahyan'ın bu devasa aracının gövdesinde farklı araçlardan alınan parçalar mevcut. İşte 10 tekerlekli Dhabiyan'ın tasarımı:
2 ay
18,1b
1
113
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Multi milyarder Arap şeyhinin yeni oyuncağı: 10 tekerlekli Dhabiyan
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Arapların lüks ve spor otomobillere olan tutkusu hepimizin malumu. Özellikle söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunda ortaya çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Abu Dabi’den Şeyh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan’ın dünyada eşi benzeri olmayan koleksiyonu da bunlardan biri. Multi milyarder şeyhin özel yapım araçların da bulunduğu koleksiyonunun yeni üyesi bu 10 tekerlekli dev oldu.

Dhabiyan adı verilen devasa araç, “Gökkuşağı Şeyhi” olarak da bilinen şeyhin yeni gözdesi. Dünyada eşi benzeri olmayan Dhabiyan, yaklaşık 11 metre uzunluğa, 3.5 metre yüksekliğe ve 2.5 metrenin üzerinde genişliğe sahip. Şeyhin BAE yollarında dolaştığı bu tarifi zor aracın gövdesi, farklı araçlardan alınan parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş.

Gövdesinde farklı araçların parçaları mevcut 

Dhabiyan’ın temelinde 10 tekerlekli Oshkosh M1075 model askeri kamyon bulunuyor. Gövdesi tamamen sökülen kamyonun yerini çeşitli üretim araçlarından rastgele alınan parçalar almış durumda. Örneğin, aracın kabini aslında JK Jeep Wrangler Unlimited modelinden alınma. Arka taraftan onun hemen altına baktığımızda Dodge Dart modelinin parçalarını görebiliyoruz. Ön taraftaki farların da Ford F-Serisi Heavy Duty modellerinden alındığı düşünülüyor.

Mad Max filminden fırlamış gibi görünen Dhabiyan, multi milyarder şeyhin en sıra dışı aracı olmaya aday. Kabinine arka taraftaki bir merdiven yardımıyla tırmanılabilen 24 ton ağırlığındaki araç şuanda bir offroad müzesinde sergileniyor.


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Feyzuli 2 ay en beğenilen
Petrol bitince veya kimse kullanılmaz olunca eşekler üzerinde belgeseliniz çekilir yakında. Ömrümüz yeter yetmez bilmiyorum ama illa o günler gelecek. Afrika bile sizden ileri bir toplum olacak. Irkçılık yapıyor gözü ile yaklaşanlar olabilir ama yurdumun insanı olarak tarih penceresinden bakıyorum sadece. Zaten ekonomik olarak sıkıntılı günleri başladığında ilk Arap kardeşlerine arkalarını dönecekler dostları olur. Siyasi çevreden kimse mesela bizim için böyle bir cümle kurmaz. "Trump'tan ilginç çıkış: Suudi Arabistan'ın parası dışında hiçbir şeyi yok!"
Haber linki.
Petrol bitince veya kimse kullanılmaz olunca eşekler üzerinde belgeseliniz çekilir yakında. Ömrümüz yeter yetmez bilmiyorum ama illa o günler gelecek. Afrika bi...
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iamburak 2 ay
Parasını, etikliğini geçtim. Araba çok çirkin lan
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raceangel 2 ay
Bizim ki görmesin
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1 Avatar
kimbehicayy 2 ay
Eğer müslümanlık diye bir din varsa ve yarın birgün hasaba çekileceksek Allah buna ve bir lokma ekmeği bile israf edene soracaktır ''bunca insan açken ve sefalet içindeyken sen ne yaptın kulum'' ben o bir lokma ekmeği düşünürken bu kendini müslüman gösteren insan nüspettesinin aklına bişey geliyomudur acaba acaba o malın 40ta birini zekat veriyormudur ne bilim neyse işte
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Witcher3 2 ay
Şu para harcadıkları şeylere bak ne rezil insanlar bunlar yahu, sonunda elbet o petrol bitecek o zaman açlıktan süründüklerini keyifle izleyeceğim...
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izayoi 2 ay Witcher3
Düzgün konuş. Çok para harcayan her coğrafyada olabilir tüm topluma yıkma konuyu.
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PAUL WALKER 2 ay
Yakışır şeyime.
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ali.kose 2 ay PAUL WALKER
pufff
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By Salus 2 ay
Milyar dolarlarım bile olsa şuna binmem, zevkler ve renkler tabiki.
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DH Misafiri 2 ay
Dünya üzerindeki petrol rezervlerinin yarısından fazlası Norveç'te ama görgüsüzlüğün tillahı Araplarda. Bu çağda bu cehalet inanılır gibi değil.
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ali.kose 2 ay DH Misafiri
şu petrolün sonu gelınce arapları merak edıyorum
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dAffilee 2 ay
bu ne len fury road mi
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shifisitert 2 ay dAffilee
çok fazl afilm ızlıyo bu gerızakalılar ondan
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redferrari 2 ay
İtfaiye aracına benziyor, tek fark arkası önüne gelmiş, birde yıkamacı Arap arkadaşlara sabır dileriz,


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ankara06ankara 2 ay
Reiste kesin vardır bundan.



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KaleyDeskop 2 ay
petrol bitince masalını bir öğrenmişsiniz susmuyorsunuz. Adamlar zaten farkında ki bir sürü deniz aşırı ülkede yatırım yapıyot. Tabi bu şeyhin belki gizlice bir çok kişiye yardım etmiş olabilir ırasını bilmiyoruz. Ancak yine de bu kadar boş işlere para yatırması bir ayrı bir görgüsüzlük..
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Boragungoren 2 ay
Mad maxe dönmeye başladı olay
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