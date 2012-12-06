NASA, 2020 yılında kızıl gezegene yeni bir uzay aracı göndermeyi planlıyor

Haber Editörü
NASA, 6 Ağustos tarihinde kızıl gezegene inişini gerçekleştiren Curiosity'nin atmış olduğu adımlara yenilerini eklemek için yeni bir projenin duyurusunu yaptı.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 2020 yılında Mars'a yeni bir insansız araştırma aracının gönderileceği ve bu sayede on yıllık görevlerin tamamlanacağı belirtildi. NASA'nın başındaki isim olan Charles Bolden, 2020 yılında Mars'a gönderilecek olan uzay aracının yeni görevleri ile birlikte ABD'nin kızıl gezegenin keşfindeki liderliğini sürdürmesini devam etmesini arzuladıklarını dile getirirken, 2030 yılında da gezegene insan göndermek için adımlar atılmasının hedefleri çerçevesinde yer aldığını belirtti.
NASA, daha önce 2016 yılında InSight ile gezegende jeolojik keşifler yapacaklarını ve 2020'ye kadar atmosfer, yüzey ve toprak altındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmişti. Yine açıklamada 2020'de gönderilecek olan aracın görevlerinin Mars Bilim Laboratuarı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapacağı belirtilirken, kurum tarafından oluşturulacak bir ekibin görevlerde kullanılacak araçları ve görev hedeflerini belirleyeceği açıklandı.
2020 yılında kızıl gezegene yeni bir çıkarma yapmayı planlayan NASA'nın çalışmalarının ne yönde sonuç vereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/dec/HQ_12-420_Mars_2020.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bütün dillerde merhaba diyen voyager 1 aracı güneş sisteminin sınırında şu anda
tr.wikipedia.org/...
O gelişmiş bir ülke sen ise gelişmekte olan bir ülkesin. Kısaca pat diye bir şeyler olmuyor bu zamanla oluyor.. Bilmem farkındamısın son 10 yıl içinde uzaya uydu göndermeye başladık zamanla geriside gelecek. Yerli araba mevzusunu benzini bitti diye yolda kaldığı için üretimden kaldıran örümcek beyinlilere söyleyeceksin.. O 2023 denen mevzu bu ülke için geçerli sen muz cumhuriyetinde yaşıyorsun galiba?
Bazı zamanlarda bizim hayal gücümüzü zorladığımız konuları gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Bu öncülükleri inşallah dünya açısından hayırlı olur..
tüm dünyayı sömürdü sıra marsta