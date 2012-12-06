NASA, 2020 yılında kızıl gezegene yeni bir uzay aracı göndermeyi planlıyor

NASA, 6 Ağustos tarihinde kızıl gezegene inişini gerçekleştiren Curiosity'nin atmış olduğu adımlara yenilerini eklemek için yeni bir projenin duyurusunu yaptı.





Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 2020 yılında Mars'a yeni bir insansız araştırma aracının gönderileceği ve bu sayede on yıllık görevlerin tamamlanacağı belirtildi. NASA'nın başındaki isim olan Charles Bolden, 2020 yılında Mars'a gönderilecek olan uzay aracının yeni görevleri ile birlikte ABD'nin kızıl gezegenin keşfindeki liderliğini sürdürmesini devam etmesini arzuladıklarını dile getirirken, 2030 yılında da gezegene insan göndermek için adımlar atılmasının hedefleri çerçevesinde yer aldığını belirtti.

NASA, daha önce 2016 yılında InSight ile gezegende jeolojik keşifler yapacaklarını ve 2020'ye kadar atmosfer, yüzey ve toprak altındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmişti. Yine açıklamada 2020'de gönderilecek olan aracın görevlerinin Mars Bilim Laboratuarı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapacağı belirtilirken, kurum tarafından oluşturulacak bir ekibin görevlerde kullanılacak araçları ve görev hedeflerini belirleyeceği açıklandı.





2020 yılında kızıl gezegene yeni bir çıkarma yapmayı planlayan NASA'nın çalışmalarının ne yönde sonuç vereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/dec/HQ_12-420_Mars_2020.html