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    Mars’ta şimdiye kadarki en büyük organik bileşik keşfedildi

    Mars’ta şimdiye kadarki en büyük organik bileşik, bir zamanlar yaşamın ortaya çıkması için tüm doğru koşulları barındıran eski bir göl yatağı olan Yellowknife Bay’de keşfedildi.
    Mars’ta şimdiye kadarki en büyük organik bileşik keşfedildi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta şimdiye kadar bulunan en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Mars yüzeyinde 3,7 milyar yıl öncesine ait bir kaya örneğinde organik bileşikleri tespit etti. Bu çığır açıcı keşif, Kızıl Gezegen’de bir zamanlar yaşamın var olma ihtimalini güçlendiren yeni ipuçları sunuyor.

    Organik bileşikler bulunmaya devam ediliyor

    Curiosity’nin Yellowknife Bay’de gerçekleştirdiği analizler, bu bileşiklerin uzun zincirli alkanlar içerdiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu moleküller, Dünya’daki canlı hücre zarlarının temel yapı taşları olan yağ asitlerinin kalıntıları olabilir. Her ne kadar bu tür bileşikler biyolojik olmayan kimyasal süreçlerle de oluşabilse de, varlıkları Mars’ta antik yaşam izleri arayışında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla çalışma, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair somut bir kanıt sunmuyor. Yine de bu keşif, Mars yüzeyinde organik izlerin milyarlarca yıl boyunca korunmuş olabileceğine dair umutları artırıyor.

    Öte andan yapılan detaylı analizlerde, özellikle dekan, undekan ve dodekan gibi uzun karbon zincirlerine sahip organik bileşikler tespit edildi. Bu bileşikler, Dünya’daki organizmaların yağ asidi sentezleme yöntemlerine benzer şekilde, iki karbon atomu eklenerek oluşmuş gibi görünüyor. Curiosity, daha büyük organik bileşiklerin varlığını doğrulayabilecek yeni bir kaya örneği daha taşıyor.

    Curiosity, 2011 yılında başlayan Mars görevinde şimdiye kadar Gale Krateri’nde 32 kilometreden fazla yol kat etti. 2017 yılında antik çamurtaşı örneklerinde kısa zincirli organik moleküller tespit eden araç, Ekim 2023’ten bu yana Mars’ın sülfat açısından zengin bölgelerini inceliyor.

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