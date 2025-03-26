Mars’ta şimdiye kadarki en büyük organik bileşik keşfedildi

Organik bileşikler bulunmaya devam ediliyor
Curiosity’nin Yellowknife Bay’de gerçekleştirdiği analizler, bu bileşiklerin uzun zincirli alkanlar içerdiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu moleküller, Dünya’daki canlı hücre zarlarının temel yapı taşları olan yağ asitlerinin kalıntıları olabilir. Her ne kadar bu tür bileşikler biyolojik olmayan kimyasal süreçlerle de oluşabilse de, varlıkları Mars’ta antik yaşam izleri arayışında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla çalışma, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair somut bir kanıt sunmuyor. Yine de bu keşif, Mars yüzeyinde organik izlerin milyarlarca yıl boyunca korunmuş olabileceğine dair umutları artırıyor.
Öte andan yapılan detaylı analizlerde, özellikle dekan, undekan ve dodekan gibi uzun karbon zincirlerine sahip organik bileşikler tespit edildi. Bu bileşikler, Dünya’daki organizmaların yağ asidi sentezleme yöntemlerine benzer şekilde, iki karbon atomu eklenerek oluşmuş gibi görünüyor. Curiosity, daha büyük organik bileşiklerin varlığını doğrulayabilecek yeni bir kaya örneği daha taşıyor.
Curiosity, 2011 yılında başlayan Mars görevinde şimdiye kadar Gale Krateri’nde 32 kilometreden fazla yol kat etti. 2017 yılında antik çamurtaşı örneklerinde kısa zincirli organik moleküller tespit eden araç, Ekim 2023’ten bu yana Mars’ın sülfat açısından zengin bölgelerini inceliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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