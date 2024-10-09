Mars’ta yaşamın izlerine işaret eden yeni bilgiler keşfedildi

- Mars'taki yaşam için basit bir cevap yok
- Yaşam için uygun koşullar kısa süreliğine var olmuş olabilir
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Mars'taki yaşam için basit bir cevap yok
Curiosity, 2012’den beri Gale Krateri’ni araştırıyor ve bu süre zarfında gezegenin toprak ve kaya örneklerini inceleyerek karbon açısından zengin mineralleri bulmaya çalışıyor. Karbon, Dünya'daki yaşamın temel taşlarından biri olarak görülüyor, çünkü DNA ve RNA gibi karmaşık moleküllerin oluşmasını sağlıyor. Ancak Mars’ta yapılan analizler, sadece günümüzde düşmanca bir ortama sahip olmadığını, aynı zamanda gezegenin yaşanabilir olduğu dönemlerin de kısa sürmüş olabileceğini gösteriyor. Öte yandan bilim insanları mikropların yeraltında daha misafirperver koşullarda gelişip gelişemeyeceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da söylüyor.
Dünya’ya gönderilen verilerde, Mars örneklerinde daha önce keşfedilenlerden daha ağır karbon ve oksijen izotoplarının bulunduğu tespit edildi. Bu izotopların varlığı, karbon döngüsü gibi hayati süreçlerin Mars’ta da gerçekleşmiş olabileceğini, ancak Dünya’daki karbon döngüsünden oldukça farklı şartlar altında olduğunu gösteriyor.
Yaşam için uygun koşullar kısa süreliğine var olmuş olabilir
Bu keşifler, Mars'ta yaşam arayışının bir duraklama yaşadığı anlamına gelmiyor. Aksine, NASA'da çalışmayı yürüten araştırmacılardan David Burtt, sonuçların aşırı buharlaşmanın izlerine işaret etmesine rağmen, yaşamın yer altındaki daha korunaklı bölgelerde var olmuş olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu karbonatların oluşumundan çok daha önce, yaşam için elverişli bir atmosferin Mars’ta bulunmuş olabileceği ya da gezegenin başka bölgelerinde farklı iklim koşullarının hakim olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.
Mars'ta yaşam arayışı, bugüne kadar net bir sonuç vermedi. Ancak Curiosity ve Perseverance gibi keşif araçları, bu zorlu görevi sürdürerek Mars'ın yüzeyini adım adım inceliyor. NASA, 2030’lu veya 2040’lı yıllarda Mars’a insanlı bir görev düzenlemeyi planlıyor.Kaynakça https://gizmodo.com/curiosity-rover-finds-clues-to-how-mars-became-a-lifeless-wasteland-2000509419 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2321342121#:~:text=One%20objective%20of%20the%20Curiosity,detected%20within%20the%20Gale%20crater Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.