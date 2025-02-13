NASA, Mars’ın renkli bulutlarını paylaştı: Harika görünüyor

Curiosity’nin ana kamerası Mastcam ile çekilen yeni görüntülerde, kırmızı ve yeşil tonlarında parlayan bulutlar dikkat çekiyor. 17 Ocak’ta (Curiosity’nin 4.426. Mars günü) kaydedilen bu görüntüler, bilim insanlarının “noctilucent” veya “alacakaranlık bulutları” olarak adlandırdığı atmosferik oluşumların en yeni örneklerinden biri. Güneş ışığının dağılarak renkli yansımalar oluşturduğu bu bulutlar, bazen “inci bulutları” olarak da anılıyor.
Mars atmosferinde eşsiz görseller
Mars’ta bulutların sırrı
Atmosfer bilimci olan Mark Lemmon, yaptığı açıklamada “Artık o kadar tahmin edilebilir hale geldi ki çekimlerimizi önceden planlayabiliyoruz; bulutlar yılın tam olarak aynı zamanında ortaya çıkıyor” dedi. Bilim insanları, Mars’ta karbon dioksit buzundan oluşan alacakaranlık bulutlarının neden yalnızca belirli bölgelerde görüldüğünü hâlâ çözebilmiş değil.
Her gözlem, Mars bulutlarındaki parçacık boyutu ve büyüme oranı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir fırsat. Bu da gezegenin atmosferi hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.
Curiosity, Mars’ın ekvatorunun hemen güneyindeki Gale Krateri’ndeki Sharp Dağı’nda bulunurken, 1997’de Pathfinder ise kuzeydeki Ares Vallis bölgesine iniş yapmıştı. NASA'nın kuzey yarımküredeki Jezero Krateri'nde bulunan Perseverance keşif aracı ise 2021’de Jezero Krateri’ne indiğinden bu yana karbon dioksit bazlı alacakaranlık bulutlarını gözlemleyemedi.
Uzmanlara göre bu durumun olası sebeplerinden biri “yerçekimi dalgaları” olabilir. Bu dalgalar atmosferi soğutarak karbon dioksit buzunun oluşumunu destekleyebilir. Ancak Mars’taki yerçekimi dalgalarının tam olarak nasıl işlediği de henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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