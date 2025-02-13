NASA, Mars’ın renkli bulutlarını paylaştı: Harika görünüyor

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Tam Boyutta Gör NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ın gökyüzünde süzülen renkli bulutları kaydetti. Kızıl Gezegen’in atmosferinde, Güneş’in batışıyla birlikte oluşan bu benzersiz bulutlar, bilim insanlarına gezegenin atmosferik yapısı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Curiosity’nin ana kamerası Mastcam ile çekilen yeni görüntülerde, kırmızı ve yeşil tonlarında parlayan bulutlar dikkat çekiyor. 17 Ocak’ta (Curiosity’nin 4.426. Mars günü) kaydedilen bu görüntüler, bilim insanlarının “noctilucent” veya “alacakaranlık bulutları” olarak adlandırdığı atmosferik oluşumların en yeni örneklerinden biri. Güneş ışığının dağılarak renkli yansımalar oluşturduğu bu bulutlar, bazen “inci bulutları” olarak da anılıyor.

Mars atmosferinde eşsiz görseller

Tam Boyutta Gör Bu tür bulutlar, Mars atmosferinin üst katmanlarında yer alıyor ve çoğunlukla su buzu ya da karbon dioksit buzundan oluşuyor. Ancak yalnızca karbon dioksit buzuna sahip olanlar renk değiştirme özelliği gösterebiliyor. Yeni görüntülerde görülen bulutlar, Mars yüzeyinin yaklaşık 60-80 kilometre üzerinde yer alıyor. Gün ışığında görülemeyecek kadar soluk olan bu bulutlar yalnızca gün batımından sonra görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Alacakaranlık bulutları, ilk kez 1997 yılında NASA’nın Pathfinder misyonu sırasında tespit edilmişti. 2012’de Mars’a varan Curiosity ise 2019 yılına kadar bu tür bulutları görüntüleyememişti. Bununla birlikte bu renkli alacakaranlık bulutlarının Mars ikliminin belirli dönemlerinde ve güney yarım küresinde görülmesi de ilginç bir durum.

Mars’ta bulutların sırrı

Atmosfer bilimci olan Mark Lemmon, yaptığı açıklamada “Artık o kadar tahmin edilebilir hale geldi ki çekimlerimizi önceden planlayabiliyoruz; bulutlar yılın tam olarak aynı zamanında ortaya çıkıyor” dedi. Bilim insanları, Mars’ta karbon dioksit buzundan oluşan alacakaranlık bulutlarının neden yalnızca belirli bölgelerde görüldüğünü hâlâ çözebilmiş değil.

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Her gözlem, Mars bulutlarındaki parçacık boyutu ve büyüme oranı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir fırsat. Bu da gezegenin atmosferi hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.

Curiosity, Mars’ın ekvatorunun hemen güneyindeki Gale Krateri’ndeki Sharp Dağı’nda bulunurken, 1997’de Pathfinder ise kuzeydeki Ares Vallis bölgesine iniş yapmıştı. NASA'nın kuzey yarımküredeki Jezero Krateri'nde bulunan Perseverance keşif aracı ise 2021’de Jezero Krateri’ne indiğinden bu yana karbon dioksit bazlı alacakaranlık bulutlarını gözlemleyemedi.

Uzmanlara göre bu durumun olası sebeplerinden biri “yerçekimi dalgaları” olabilir. Bu dalgalar atmosferi soğutarak karbon dioksit buzunun oluşumunu destekleyebilir. Ancak Mars’taki yerçekimi dalgalarının tam olarak nasıl işlediği de henüz bilinmiyor.

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