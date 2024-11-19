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    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları

    NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars’taki gizemli sülfür keşfinin yer aldığı Gediz Vallis’den ayrılıyor. Ayrılmadan önce ise bu alana dair inanılmaz fotoğraflar paylaşıldı.
    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Mars keşif aracı Curiosity, Gediz Vallis kanalı olarak bilinen bölgedeki bir yıllık keşiflerinin ardından, yeni bir hedefe doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Araç, bu gizemli bölgeyi terk etmeden önce 360 derece panoramik bir görüntü alarak bilim ekibine benzersiz veriler sağladı. Bu görüntüler, kanalın oluşumu ve Mars’ın giderek kuruyan iklimine dair kritik bilgiler içeriyor.

    Eşsiz bir manzara

    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları Tam Boyutta Gör
    5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın eteklerinde yer alan Gediz Vallis kanalında yer alan ve keşif sırasında karşılaşılan beyaz renkli kükürt taşları, Curiosity’nin bilim ekibini şaşkına çevirmişti. NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tarafından alınan önceki görüntülerde fark edilmesi mümkün olmayan bu taşlar, Curiosity ile ilk kez tespit edilmişti. Daha da şaşırtıcı olan, aracın bir taşı ezerek bölgenin sarı kristallerle dolu olduğunu ortaya çıkarmasıydı.

     

    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları Tam Boyutta Gör
    Curiosity’nin üzerindeki bilimsel cihazlar, bu taşların saf kükürt olduğunu doğruladı. Ancak bilim insanları, bu kükürdün neden ve nasıl burada oluştuğunu hâlâ açıklayamıyor. Dünya’da kükürt genellikle volkanlar ve sıcak su kaynaklarıyla ilişkilendirilirken, Gediz Vallis bölgesinde bu tür bir oluşumu destekleyecek kanıtlara rastlanmadı.

    NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan (JPL) Ashwin Vasavada, “Bir ton veri topladık ve şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmaca var.” Diyor

    Yeni hedef: Boxwork

    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları Tam Boyutta Gör
    Curiosity’nin bir sonraki durağı, “boxwork” olarak adlandırılan ve Mars yüzeyinde örümcek ağına benzer desenler oluşturan geniş bir mineral oluşumu bölgesi. Bilim insanları, bu yapıların, Mount Sharp’ın son su akıntılarıyla taşınan minerallerin kaya çatlaklarında kristalleşmesiyle oluştuğunu düşünüyor. Erozyonla yüzeydeki kayalar aşındıkça geriye, bu minerallerden oluşan ağ benzeri yapılar kalmış.
    NASA'nın keşif aracından muhteşem Mars fotoğrafları Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları bu tür yapıların hemen üstteki görseldeki gibi Dünya’da da bulunduğunu, ancak Mars’taki boxwork oluşumunun, suyun yok olmaya başladığı dönemde şekillenmiş olması ve devasa boyutlarıyla (10-20 kilometre) eşsiz olduğunu belirtiyor. Bu yapıların tuzlu sıvı suyun aktığı, daha sıcak olan yeraltında kristalleşen mineralleri içerebileceği belirtiliyor. Dünya'nın erken dönemlerinde benzer yapılarda mikropların hayatta kalmış olabileceği düşünülüyor.

     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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