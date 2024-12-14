Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş Sistemi’nin en volkanik cisminin gizemi çözüldü

    NASA'nın Juno görevi, Jüpiter uydusu Io’nun volkanik öfkesinin detaylarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışma, Io’nun nasıl Güneş Sistemi'ndeki en volkanik cisim haline geldiğine işaret ediyor.
    Güneş Sistemi’nin en volkanik cisminin gizemi çözüldü Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Junogörevi, Jüpiter’in uydusu Io’nun, Güneş Sistemi’nin en volkanik cisminin ardındaki sırrı aydınlattı. Yeni araştırmaya göre, Io’nun volkanik aktiviteleri, tek bir magma okyanusu yerine, her bir volkanın altında bulunan ayrı magma hazneleri tarafından besleniyor. Bu keşif, Io’nun volkanik yapısının kökenine dair 44 yıllık bir gizemi çözüyor.

    Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, Amerikan Jeofizik Birliği’nin yıllık toplantısında düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

    44 yıllık gizem çözüldü

    Dünya’nın uydusu Ay ile hemen hemen aynı boyutlara sahip olan Io, yaklaşık 400 aktif volkana sahip. Sürekli püsküren lavlar ve duman bulutları, uydunun yüzeyini kaplayan karakteristik katmanların oluşumuna katkıda bulunuyor.

    Io’nun volkanik aktiviteleri ilk kez 1979 yılında, NASA’nın Voyager 1 uzay aracının çektiği görüntülerde Linda Morabito tarafından fark edildi. Ancak bu püskürmelerin kaynağının ne olduğu uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı. Ancak 2011 yılında fırlatılan ve 2016 yılında Jüpiter’e ulaşan Juno uzay aracı ile bu gizem nihayet çözüldü.

    Juno uzay aracı, Aralık 2023 ve Şubat 2024’te Io’nun yüzeyine sadece 1.500 kilometre kadar yaklaşarak, NASA’nın Derin Uzay Ağı aracılığıyla Io’nun yerçekimini hassas bir şekilde ölçtü. Bu ölçümler, Io’nun gelgitsel ısınma veya gelgitsel esneme adı verilen bir fenomenin etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koydu.

    Volkanlar lokal magmalardan oluşuyor

    Güneş Sistemi’nin en volkanik cisminin gizemi çözüldü Tam Boyutta Gör
    Io’nun eliptik yörüngesi nedeniyle, Jüpiter’in güçlü yerçekimsel etkileri uydunun sürekli sıkışıp genişlemesine neden oluyor. Bu durum, gelgitsel esneme olarak bilinen aşırı bir iç sürtünme ve ısınmaya yol açıyor. Ancak elde edilen veriler, Io’nun yüzeyinin altında küresel bir magma okyanusunun bulunmadığını, volkanların lokalize magma hazneleri tarafından beslendiğini gösterdi.

    Io, sistemimizin dev gezegenlerinden Jüpiter’e son derece yakın bir yörüngede bulunuyor ve eliptik yörüngesi onu her 42,5 saatte bir gaz devinin etrafında döndürüyor. Mesafe değiştikçe Jüpiter'in çekim gücü de değişiyor ve bu da uydunun durmaksızın ezilip büzülmesine neden oluyor. Bu sürekli esneme, Io'nun iç kısımlarını kelimenin tam anlamıyla eriten muazzam bir enerji yaratıyor.

    Ancak yeni araştırma, bu muazzam enerjinin Io’nun yüzeyinin altında küresel bir magma okyanusu oluşturmadığını ortaya koyuyor. Bu bulgular Io'nun iç kısmı hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlamanın yanı sıra aynı zamanda Satürn’ün Enceladus ve Jüpiter’in Europa uyduları gibi diğer gök cisimlerinin yanı sıra ötegezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkındaki anlayışımızı da etkiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ölücü ne demek seat ibiza yorumları aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır nasıl yapılır tefeci den kurtulan varmı hoşt demek hakaret mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ247
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız