NASA, Jüpiter’in uydusunda devasa bir yanardağ keşfetti

Io'da yeni bir volkan keşfedildi
Yeni volkan, Io’nun ekvatorunun güneyinde daha önce herhangi bir volkanik özelliğin bulunmadığı bir bölgede ortaya çıktı. Bu durum, 1997 yılında Galileo uzay aracının aynı bölgeden çektiği görüntülerle karşılaştırıldığında tespit edildi. Araştırmacılar, son 27 yıl içinde bu devasa volkanik yapının ortaya çıktığını belirtti. Bu bulgular, Io’nun ne kadar aktif bir volkanik yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
JunoCam, 2023 ve 2024 yıllarında Io’daki aktif volkanik oluşumlarla ilişkili dokuz farklı püskürmeyi ve yeni lav akıntıları gibi yüzey değişimlerini gözlemledi. Neredeyse Ay büyüklüğünde olan Io, Jüpiter ve diğer Galilei uyduları Europa ve Ganymede'nin arasında sıkışmış durumda. Bu durum, yerçekimsel kuvvetlerin birbirleriyle çekişmesi nedeniyle Io’nun iç yapısında sürtünme kaynaklı büyük bir ısı oluşturuyor. Bu nedenle de sürekli volkanik patlamalar Io’nun yüzeyini bombalıyor. Bu patlamaların, erimiş kükürt ve bileşenlerini dışarı fırlattığı düşünülüyor.
NASA, Juno görevini 2011 yılında fırlatmıştı. Uydu 2016’da Jüpiter sistemine ulaşmış ve esasında 2021 yılına ana görevini tamamlamıştı. Ancak NASA, 2025 yılına kadar devam edecek genişletilmiş bir görevi kullanıma aldı. Aksi bir karar olmazsa Juno, 2025’te görev dışı kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.