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    NASA, Jüpiter’in uydusunda devasa bir yanardağ keşfetti

    Bilim insanları Jüpiter'in uydusu Io'da, iki NASA misyonu tarafından çeyrek asır arayla çekilen görüntüleri karşılaştırarak devasa yeni bir aktif yanardağ tespit etti.
    NASA, Jüpiter’in uydusunda devasa bir yanardağ keşfetti Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Juno uzay aracı, Jüpiter’in volkanik uydusu Io’da devasa bir yeni volkan keşfetti. Bu keşif, NASA’nın iki farklı görevi arasında 25 yıldan fazla bir süre içinde çekilen görüntülerin karşılaştırılmasıyla yapıldı. Yeni volkanın görüntüleri NASA'nın Juno uzay aracı ve JunoCam'i tarafından bu yıl 3 Şubat'ta Io'nun yanından geçerken çekildi. Görüntüler Io'nun sadece Jüpiter'den yansıyan Güneş ışığıyla aydınlanan gece tarafında çekildi.

    Io'da yeni bir volkan keşfedildi

    Yeni volkan, Io’nun ekvatorunun güneyinde daha önce herhangi bir volkanik özelliğin bulunmadığı bir bölgede ortaya çıktı. Bu durum, 1997 yılında Galileo uzay aracının aynı bölgeden çektiği görüntülerle karşılaştırıldığında tespit edildi. Araştırmacılar, son 27 yıl içinde bu devasa volkanik yapının ortaya çıktığını belirtti. Bu bulgular, Io’nun ne kadar aktif bir volkanik yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

    NASA, Jüpiter’in uydusunda devasa bir yanardağ keşfetti Tam Boyutta Gör
    JunoCam’in görüntüleri, volkanın doğu tarafında kırmızı lekelerle kaplı bir alanın olduğuna işaret ediyor. Bilim insanları, bu kırmızı lekelerin uzaya fırlatılan kükürtün Io’nun yüzeyine geri inmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Batı tarafında ise yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda iki koyu lav akıntısı ve iki gri dairesel birikinti yer alıyor.

    JunoCam, 2023 ve 2024 yıllarında Io’daki aktif volkanik oluşumlarla ilişkili dokuz farklı püskürmeyi ve yeni lav akıntıları gibi yüzey değişimlerini gözlemledi. Neredeyse Ay büyüklüğünde olan Io, Jüpiter ve diğer Galilei uyduları Europa ve Ganymede'nin arasında sıkışmış durumda. Bu durum, yerçekimsel kuvvetlerin birbirleriyle çekişmesi nedeniyle Io’nun iç yapısında sürtünme kaynaklı büyük bir ısı oluşturuyor. Bu nedenle de sürekli volkanik patlamalar Io’nun yüzeyini bombalıyor. Bu patlamaların, erimiş kükürt ve bileşenlerini dışarı fırlattığı düşünülüyor.

    NASA, Juno görevini 2011 yılında fırlatmıştı. Uydu 2016’da Jüpiter sistemine ulaşmış ve esasında 2021 yılına ana görevini tamamlamıştı. Ancak NASA, 2025 yılına kadar devam edecek genişletilmiş bir görevi kullanıma aldı. Aksi bir karar olmazsa Juno, 2025’te görev dışı kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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