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NEC, 24 inç boyutlu monitörü AS241W modelini satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilgisayar ekipmanları üreticilerinden NEC, AccuSync serisi monitörlerine AS241W adını verdiği yeni bir modeli ekledi. Kullanıcılara LED arka aydınlatmalı panelde 1920x1080 çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık değeri ve 5 ms tepkime süresi gibi özelliker sunan monitörde DVI-D ve D-Sub bağlantı girişleri yer alıyor.
NEC'in 24 inç'lik yeni monitörü AS241W'nun Şubat ayı sonunda 239$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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xLmNt13 7 yıl
nec baya zararda bu aralar, bakalım...
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hacı.basat 7 yıl
22" dokunmatik ekranlardan daha pahalı, 2" büyük olsun diye dokunmatik ekranı terkedip bir de üstüne para vermek, pek aklıma yatmadı.
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında fiyat boyutuna ve abartılı olmayan özelliklerine göre fena değil.
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