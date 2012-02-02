NEC, 24 inç boyutlu monitörü AS241W modelini satışa sunuyor

Bilgisayar ekipmanları üreticilerinden NEC, AccuSync serisi monitörlerine AS241W adını verdiği yeni bir modeli ekledi. Kullanıcılara LED arka aydınlatmalı panelde 1920x1080 çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık değeri ve 5 ms tepkime süresi gibi özelliker sunan monitörde DVI-D ve D-Sub bağlantı girişleri yer alıyor.

NEC'in 24 inç'lik yeni monitörü AS241W'nun Şubat ayı sonunda 239$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

