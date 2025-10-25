Redmi A27Q Type-C Monitör 2026: 2K ekran ve 90W şarj desteğiyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, Çin pazarında yeni Redmi A27Q Type-C Monitör 2026 modelini tanıttı. Şirketin geçtiğimiz ay duyurduğu versiyonla benzer bir tasarıma sahip olan bu sürüm, farkını 90W’a kadar ters şarj desteği sunan Type-C bağlantı noktasıyla ortaya koyuyor.

İşte Redmi A27Q Type-C Monitör 2026'nın özellikleri ve fiyatı:

Redmi A27Q Type-C monitör, 2560x1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 2K IPS panele sahip. Geniş renk gamı, yüksek parlaklık değeri ve 178 derecelik görüş açısı, özellikle renk doğruluğu gerektiren tasarım, düzenleme ve içerik üretimi gibi alanlarda üstün bir deneyim sağlıyor. Fabrikada kalibre edilen ΔE<1 renk doğruluğu sayesinde ekrandaki tonlar gerçeğe son derece yakın şekilde görüntüleniyor.

Ekran, DCI-P3 renk gamının %95’ini ve sRGB renk alanının %100’ünü kapsayarak profesyonel renk standardını karşılıyor. 8 bit renk derinliği, pürüzsüz geçişler ve canlı tonlar elde edilmesini sağlıyor. Xiaomi ayrıca kendi cihaz ekosistemiyle uyumlu çalışan çoklu ekran renk tutarlılığı özelliğini de bu modelde öne çıkarıyor. Böylece kullanıcılar farklı Xiaomi ve Redmi cihazları arasında renk farkı yaşamadan çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Göz konforuna da önem veren Xiaomi, monitörü TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve DC kısma teknolojisi ile donatmış. Bu sayede uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu en aza indiriliyor. Şirket ayrıca kendi geliştirdiği Aoyama Eye Care sistemi sayesinde ekranın uzun saatler boyunca bile görsel konforu koruduğunu belirtiyor.

Bağlantı seçenekleri açısından oldukça zengin olan monitör, 90W’a kadar ters şarj, veri transferi ve video aktarımı desteği sunan çok işlevli bir Type-C bağlantı noktasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak bir DisplayPort 1.4, bir HDMI 2.0, iki USB 3.0 portu, 3.5 mm ses girişi ve DC güç girişi de bulunuyor.

Kullanıcı deneyimini artırmak için monitörün standı yükseklik, eğme, döndürme ve pivot ayarlarını destekliyor. Ayrıca 75×75 mm VESA montaj uyumu, duvar veya kol bağlantısı gibi farklı kurulum seçeneklerine olanak tanıyor. Stand dahil toplam ağırlığı 5,6 kg olan monitör, 612,5×185×510 mm boyutlarıyla masaüstü kullanım için dengeli bir yapıya sahip. Son olarak 899 yuan (yaklaşık 126 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkan monitör, hem oyuncular hem de profesyonel kullanıcılar için güçlü bir seçenek olmayı hedefliyor.

