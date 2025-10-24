İnsan gözünün algılayamayacağı kadar yoğun piksele sahip ekran geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, insan gözünün algılayabileceğinin çok ötesinde, şimdiye kadarki en küçük piksellere sahip bir ekran geliştirdi. Bu yenilik, sanal gerçeklik ve benzeri birçok uygulamayı kökten dönüştürebilir.

Akıllı telefonlardan televizyonlara, dev stadyum ekranlarına kadar birçok ekranda çözünürlük her geçen gün artıyor. Ancak sanal gerçeklikte kullanılan minyatür ekranların çözünürlüğünü artırmak çok daha zor. Çünkü ekran göze ne kadar yaklaşırsa, onu oluşturan piksellerin de o kadar küçülmesi gerekiyor. Fakat piksel boyutu mikroskobik seviyelere indiğinde görüntü kalitesi bozulmaya başlıyor. Örneğin mikro LED ekranlarda pikseller bir mikrometreden daha küçük hale geldiğinde netlik kaybı oluşuyor.

Piksellerin yerini metapikseller alıyor

Bu nedenle, Chalmers Teknoloji Üniversitesi, Göteborg Üniversitesi ve İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar piksellere güvenmek yerine farklı bir tekniğe yöneldiler. Ekip, tungsten oksitten yapılmış ve “metapiksel” adını verdikleri yeni bir yapı tasarladı. Bu malzeme, elektriksel durumuna göre yalıtkan ya da metal gibi davranabiliyor. Metapiksellerin ışığı yansıtma biçimi, boyutlarına ve dizilişlerine bağlı olarak değişiyor ve elektrik akımıyla kontrol edilebiliyor. Bu yönüyle, renklerini ışığın geliş açısına göre değiştiren kuş tüylerindeki pigmentlere benziyor. Metapiksellerin kendi ışık kaynağına ihtiyaç duymaması, klasik piksellerde görülen renk karışması ve homojenlik sorunlarını ortadan kaldırıyor.

25.000 ppi yoğunluğa sahip

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak araştırma ekibi, insan gözbebeği büyüklüğünde, pikselleri yalnızca 560 nanometre genişliğinde olan bir ekran üretmeyi başardı. “Retinal e-kağıt” adı verilen bu ekran, 25.000 ppi'ın (inç başına piksel) üzerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Chalmers Üniversitesi, bu gelişmenin görsel olarak gerçek dünyadan ayırt edilemeyecek sanal ortamların önünü açacağını belirtiyor.

Chalmers Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Andreas Dahlin, “Bu teknolojideki her piksel, gözdeki bir fotoreseptör hücresine denk geliyor. İnsan gözü bundan daha yüksek bir çözünürlüğü algılayamaz” diyor.

Teknolojinin gücünü göstermek için ekip, Gustav Klimt’in ünlü eseri The Kiss’i bu küçük ekranda yeniden oluşturdu. Yaklaşık 1.4 x 1.9 milimetre boyutundaki ekran, ortalama bir akıllı telefon ekranının yalnızca 1/4000’i büyüklüğünde.

Araştırmacılar şu anda teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışıyor ve buluşun küçük optik sistemler alanında büyük bir etki yaratacağına inanıyorlar.

