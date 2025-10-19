Avrupa Birliği, şarj adaptörlerine yeni standartlar getiriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör USB-C’nin telefon ve tabletlerde yaygınlaşması, Avrupa Birliği’nin 2024’te yürürlüğe giren kararıyla büyük bir ivme kazandı. 2026’da dizüstü bilgisayarlara da aynı zorunluluğun gelmesi planlanırken, Birlik şimdi çıtayı bir adım daha yükseltiyor. 2028 itibarıyla USB-C bağlantılı ve kablosu ayrılabilen güç adaptörlerinin de standart hale getirilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme; oyun konsolları, monitörler, yönlendiriciler, kablosuz şarj üniteleri, TV kutuları ve hatta Ethernet PoE enjektörleri gibi birçok elektronik cihazı kapsıyor.

USB-C portu ve çıkarılabilen kablo zorunlu hale geldi

Yeni AB düzenlemesi, tüm güç kaynaklarını “Harici Güç Kaynağı (EPS)” olarak tanımlıyor. Ana amaçlar, cihazlar arasında uyumluluk ve sürdürülebilirlik. Böylece kullanıcılar, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi, bir adaptör ve kabloyu farklı cihazlarda kullanabilecek. Yeni kurallar, 240 W’a kadar güç sağlayan tüm adaptörlerin en az bir USB-C portuna sahip olmasını ve ayrılabilir kablo kullanmasını şart koşuyor. Güç aktarımı ise USB Power Delivery (USB-PD) standardı üzerinden yapılacak.

Üreticiler ayrıca, adaptörün çıkış portunun ve kablonun üzerinde net bir şekilde güç değerini belirtmek zorunda kalacak. Bu değer, gerilim düşüşü olmadan sürekli sağlanabilen gerçek şarj gücünü gösterecek. Yanıltıcı veya abartılmış watt değerleri artık yasaklanıyor. Tüm uyumlu adaptörlerde, kullanıcıların kolayca tanıyabilmesi için yeni bir “Common Charger” (Ortak şarj cihazı) logosu bulunacak.

Verimlilik tarafında da yeni kurallar geliyor. 10 W’tan fazla güç sağlayabilen adaptörlerin, düşük yükte (%10 güçte) belirli bir minimum verimlilik oranlarını karşılaması gerekecek. Ortalama ve boşta bekleme verimlilikleri için de daha sıkı standartlar getiriliyor. Kablosuz şarj ünitelerinin ise bekleme durumunda daha az enerji tüketmesi ve değiştirilebilir, yeniden kullanılabilir güç devresine sahip olması şart koşuluyor.

Samsung, Qi2 kablosuz şarj cihazlarını satışa sundu 1 gün önce eklendi

Ayrıca, teknik şartnamelere göre bu adaptörlerde zorunlu dalgalanma koruması bulunması gerekiyor. Özellikle modem ve erişim noktası adaptörlerinde bu tür korumalar önemli kabul ediliyor. Ancak bazı cihaz türleri muaf tutulmuş durumda: kesintisiz güç kaynakları (UPS), tıbbi cihazlar, bazı oyuncaklar, elektrikli scooter ve bisikletler, acil durum aydınlatma sistemleri ve nemli ortamlarda kullanılan cihazlar bu düzenlemeye dahil değil.

Yasa, hem üreticinin kutuya dahil ettiği adaptörleri hem de ayrıca satılan üçüncü taraf şarj cihazlarını kapsıyor. Ayrıca, yaygın bir yanlış inanışın aksine, AB üreticilere kutudan şarj adaptörünü çıkarmayı zorunlu kılmıyor, yani Apple veya Google isterlerse adaptörü yine kutuya dahil edebilir.

Avrupa Birliği, bu adımların yalnızca kullanıcıya pratik fayda sağlamayacağını, aynı zamanda 2030 yılına kadar yılda 1.070 TWh enerji tasarrufu getireceğini tahmin ediyor. Çünkü her yıl yaklaşık 400 milyon güç kaynağı cihazlarla birlikte satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: